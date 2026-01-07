ข่าวการเมือง

วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 12:01 น.
65
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีที่มีสำนักข่าวรายงานว่าตนถูกประชาชนต่อว่าขณะลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดตาก โดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมด โดยระบุว่า

“ข่าวลงว่าผมเจอประชาชนต่อว่าขณะหาเสียงที่ จ.ตาก คือ ข่าวที่ลงไม่ตรงกับความเป็นจริงซะทีเดียวนะครับ คือ ระหว่างที่ผมเดินพบปะทักทายกับประชาชน กับคริษฐ์ ปานเนียม ผู้สมัคร สส. เบอร์ 5 ของพวกเรา ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับพูดคุยกันเป็นอย่างดีนะครับ ไม่มีการโต้เถียงอะไรเลยครับตลอดการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน

โดยปกติ ไปทุกที่ก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบ และคนที่ไม่ชอบเราอยู่แล้ว เวลาที่ผมเจอคนที่เขาเฉยๆ เราก็เคารพเขา ไม่เข้าไปเซ้าซี้ เอาจริงๆ บรรยากาศการลงพื้นที่ที่ จ.ตาก เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับ นักข่าวที่ตามยังมาคุยกับผมเลยว่า “ขนาดทหารที่มาจ่ายตลาด ยังมาทักทายชอถ่ายรูปเลย แสดงว่าทหารส่วนใหญ่เขาเข้าใจ น่าชื่นใจนะครับ”

โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงของวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
FB/ Wiroj Lakkhanaadisorn

แต่ไหงส่งข่าวว่าผมถูกประชาชนด่า แถมภาพ และคลิปที่ส่งไป ก็เป็นภาพ และคลิป ที่นักข่าวน่าจะจงใจเดินไปหาคนที่ไม่ชอบพรรคประชาชน แล้วไปถามนำ หรือบิ๊วเพื่อให้ด่า เข้าใจว่าน่าจะมีคำสั่งให้พยายามทำข่าวคนด่า เพราะข่าวแบบนี้มันได้ Engagement สูง ลองดูข่าวที่ลงว่าผมถูกด่าสิครับ ไม่มีผมปรากฎในคลิปนะครับ ภาพที่เอามาลง ก็เป็นการเอาภาพของสองเหตุการณ์มาตัดแปะ ผมยังงงเลยว่าผมไปถูกด่าตอนไหน

เข้าใจแหละครับว่า อยากจะทำข่าวเพื่อเรียก Engagement แต่การสื่อสารข่าวแบบนี้มันเป็นการจงใจไปเสาะหาคนที่ไม่ชอบ ซึ่งถ้าจะหาจริงๆ มันก็หาได้อยู่แล้วครับ จากนั้นก็ปรี่เอาไมค์ไปบิ๊วให้เขาด่า เพื่อปั้นข่าวตามบรีฟ มันเป็นการจงใจดึงให้คนที่อ่านข่าวเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเป็นการสร้างความเกลียดชังระหว่างกัน ซึ่งผมคิดว่าถ้าทบทวนได้ ก็จะดีมากเลยครับ ก็เลยขอเล่าสถานการณ์จริงให้ทุกคนได้ทราบกันครับ”

65
