เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ไม่กังวลหลัง ฮุน มาเนต ให้สัมภาษณ์กับสื่อนอก กล่าวหาไทย ให้ทางกระทรวงต่างประเทศ ตอบโต้ตามกระบวนการ
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า เรียบร้อยดี แต่ก็ต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่อยู่แล้ว และใช้เครื่องมือที่มีอยู่เฝ้านะวังพื้นที่ ทั้งเครื่องมือและบุคลากร ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ลดความพร้อมในการดำเนินการ จึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ส่วนที่นาย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ กล่าวหาว่า ไทยรุกล้ำแดนกัมพูชา ถือเป็นการยั่วยุหรือไม่นั้น พล.อ.ชัยพฤกษ์ ตอบว่า กระทรวงการต่างประเทศก็จะตอบโต้ตามกระบวนการ จึงไม่ต้องกังวล เมื่อเขาต่อสู้ทางการทูตเราก็ต้องต่อสู้ทางการทูต แต่ในทางการทหารเราก็ดูแลอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า การกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเมิดถ้อยแถลงร่วมฯ หรือไม่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เขาก็พยายาม หน่วยในพื้นที่ก็เป็นกำลังใหม่ๆ อาจไม่ทราบถึงสถานการณ์ ภายหลังมีทหารหลายส่วนเข้ามาในพื้นที่ โดยยังไม่ได้เตรียมตัว หากจะบอกว่าไม่มีวินัย ก็คงพูดได้ ส่วนทหารของเรามีวินัย เราเตรียมพร้อมมีความพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพบกไทย แถลงโต้ “ฮุน มาเนต” หลังจ้อสื่อนอก ยันเป็นพื้นที่ของไทย
- “ฮุน มาเนต” ร่วมประชุม “คณะกรรมการสันติภาพ” ควักเงินจ่ายฟื้นฟูกาซา
- “อนุทิน” ไม่กังวล หลัง “ฮุนมาเนต” บอกจะฟ้องไทย ข้อหารุกรานเขมร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: