หนิง ปณิตา เตือนคนอ้างชื่อ อวดว่าสนิทกัน ด่าคนอื่น ลั่น รู้ความจริงหมดแค่ไม่พูด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 11:40 น.
66
หนิง ปณิตา ถูกคนอ้างว่าสนิท วอนอย่างหลงเชื่อ

เกิดอะไรขึ้น? หนิง ปณิตา โพสต์ฟาดเด็กอ้างชื่อทำทีสนิท ย้ำรักของแฟนคลับต้องหวังดีแบบไม่มีเงื่อนไข ลั่น รู้ความจริงแต่ไม่ได้พูด พร้อมให้โอกาสคนทำพลาดไม่เกิน 3 ครั้ง เตือนแรงรอบนี้คือครั้งสุดท้าย

งานนี้ชาวโซเชียลออกมาใส่ใจกันอีกครั้ง หลังจากที่วานนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2569) หนิง ปณิตา ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับผ่านอินสตาแกรม ningpanita หลังจากถูกเด็กคนหนึ่งอ้างว่าสนิท หรือมีพฤติกรรมคุยกันอยู่แล้วพูดชื่อของเธอขึ้นมา รวมทั้งอ้างว่าตนโทรไปหา ทําคนอื่นเสียใจ วอนอย่าหลงเชื่อ พร้อมฝากว่าแฟนคลับมีความหมายมาก เพราะเป็นการให้ความรักและหวังดีแบบไม่มีเงื่อนไข พร้อมทิ้งท้ายว่า ทุกคนสามารถทำพลาดได้แต่ให้ไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว

หนิง ปณิตา โพสต์ร่ายยาวถึงเด็กคนนึ่ง ระบุว่า “ถ้ามีเด็กคนไหนไปอ้างว่าสนิทกับหนิงมากและมีพฤติกรรม เช่น คุยกับใครสักคนและดึงหนิงเข้าไปใน topic การคุย แล้วพูดขึ้นมาว่า ‘พี่หนิงโทรมาพอดีเลย’ ขออย่าได้หลงเชื่อนะคะ เพราะปกติการโทรของหนิงแทบเป็นศูนย์ คําว่า #Fc สําหรับหนิงมีความหมายมากนะคะ ทุกคนอยู่กับหนิงให้กําลังใจหนิงจนแข็งแรง มีรอยยิ้ม Fc หนิงจริง ๆ จะรู้ว่าหนิงให้ค่ากับสิ่งนี้มันคือพี่น้องที่ควร รักและหวังดีต่อกันแบบไม่มีเงื่อนไข

น้องเตือนพี่ได้ พี่เตือนน้องได้ แต่ไม่ใช่เอาชื่อเราไปอวดอ้างและทําคนอื่นน้อยใจเสียใจ หรือ เที่ยวไปว่าใครว่าเสร่อ ไม่ชอบให้ใครทําอะไร ตัวเองก็อย่าทําแบบนั้น ถ้าตัวเองทํา แล้วยังกล้าว่าคนอื่นแบบนี้ไม่น่ารัก ทุกอย่างไม่มีอะไรที่หนิงไม่ทราบ แค่พูดหรือไม่พูด fc ที่รักหนิงจริง ๆ ทุกคนทราบดีว่าหนิงหวังดีและห่วงใยทุกคน

อย่างไร??????? บางอย่างพลาดได้ เราก็แค่แก้ไข (เพราะไม่มีใครทุกคนไม่เคยพลาด) และหนึ่งก็มักจะบอกเสมอว่า ‘ให้โอกาสคนพลาดนะ’ หนิงให้ 3 ครั้ง ….. !!!! เข้าใจนะคะ…………… นี่น่าจะรอบสุดท้ายละนะคะ”

หนิง ปณิตา เตือนอย่าหลงเชื่อคนอ้างว่าสนิท
ภาพจาก Instagram : ningpanita
หนิง ปณิตา - 2
ภาพจาก Instagram : ningpanita
หนิง ปณิตา
ภาพจาก Instagram : ningpanita

