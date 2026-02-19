ข่าว

กองทัพบกไทย แถลงโต้ “ฮุน มาเนต” หลังจ้อสื่อนอก ยันเป็นพื้นที่ของไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 08:42 น.
77

กองทัพบอกไทย แถลงโต้ ฮุน มาเนต หลังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ ยืนยันเป็นพื้นที่ของไทย ย้ำการคงกำลังทหารในพื้นที่ เป็นไปตามข้อตกลง

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ เมื่อ 17 ก.พ. 69 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทยและข้อตกลงหยุดยิง ในถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันไว้ เมื่อ 27 ธ.ค. 68 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ดังนี้

ประเด็นแรกกรณีที่ นายฮุน มาเนต ระบุว่า “กองทัพไทยกำลังยึดครองดินแดนกัมพูชาอยู่ พร้อมทั้งได้ติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนาม ส่งผลให้ผู้พลัดถิ่นราว 80,000 คน ไม่สามารถกลับบ้านได้”

โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า “กัมพูชาทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของประเทศไทย ที่ในอดีตไทยเคยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากการสู้รบของกัมพูชาเข้ามาพักพิง แต่เมื่อสงครามเสร็จสิ้น ประชาชนและทหารกัมพูชากลับไม่เดินทางกลับประเทศของตน ซ้ำยังมีการขยายชุมชนรุกล้ำเขตอธิปไตยของไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายไทยเองก็ได้มีการเรียกร้องหรือประท้วงผ่านกลไกคณะทำงานต่างๆ มาตลอด แต่กัมพูชากลับเพิกเฉย และไม่ยอมแก้ไขปัญหาในการนำประชาชนกลับไป ยังพื้นที่ฝั่งประเทศกัมพูชา

ดังนั้นกลุ่มคนดังกล่าวจึงไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้พลัดถิ่น ดังที่นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้กล่าวอ้าง แต่ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย และกระทำการรุกล้ำอธิปไตยของไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนทำให้ประชาชนชาวไทยเสียประโยชน์ในการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว”

ประเด็นต่อมาที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้กล่าวอ้างถึงการยึดครองดินแดนของไทย รวมถึงการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามในพื้นที่ควบคุมอยู่นั้น โฆษกกองทัพบกกล่าวยืนยันว่า “ฝ่ายไทยได้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อ 2 ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ให้ทั้งสองฝ่ายคงวางกำลังที่มีอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันหลังการสู้รบ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังที่ตั้งอยู่เพิ่มเติม

ซึ่งข้อเท็จจริงคือทุกพื้นที่เหล่านั้น กองทัพไทยจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติการทางทหารเพื่อยับยั้งการถูกโจมตี การถูกคุกคามต่อชีวิตของทหารและประชาชนคนไทย จึงถือเป็นสิทธิในการป้องกันตนเองตามหลักสากล

มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะละเมิดอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศใด สุดท้ายเมื่อมีการตกลงหยุดยิงเกิดขึ้น การคงกำลังทหารในพื้นที่ดังกล่าว จึงชอบธรรมตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ที่กัมพูชาก็ทราบและเข้าใจดี
ส่วนการวางตู้คอนเทนเนอร์ และลวดหนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องกีดขวางสำหรับในบางพื้นที่นั้น เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชั่วคราว ในการรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้า และการกระทบกระทั่งกันได้ ทั้งในส่วนทหารและประชาชน เพราะที่ผ่านมา ในพื้นที่บริเวณนั้น กัมพูชามักจะใช้ประชาชนให้มาออกหน้า แสดงการยั่วยุ ด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวต่อฝ่ายไทย”

ประเด็นสุดท้าย สำหรับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เรียกร้องให้ไทยเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการชายแดนกัมพูชา-ไทย (JBC) เริ่มดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนนั้น โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า “ฝ่ายไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้มีจุดยืนชัดเจน ที่พร้อมดำเนินการและยินดีที่จะใช้กลไกทวิภาคีทุกระดับมาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและเสริมสร้างความร่วมมือในพื้นที่ เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม ซึ่งประกอบด้วยหลายปัจจัย ทั้งการลดระดับความตึงเครียดด้านทางทหาร ความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนจากทุ่นระเบิด รวมถึงความพร้อมของรัฐบาลไทยที่อยู่ในระหว่างจัดตั้งรัฐบาลใหม่”

กองทัพบกขอยืนยันในความพร้อมเข้าสู่กระบวนการหารือร่วมกันโดยสันติวิธี ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมต่อทุกสถานการณ์ เพื่อพิทักษ์อธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน พร้อมขอให้ฝ่ายกัมพูชาทบทวนข้อกำหนดในถ้อยแถลงร่วมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่ทิศทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและส่งเสริมความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

32 นาที ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “ยุนซอกยอล” อดีต ปธน. ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยพฤติการณ์ “ธีระวัฒน์” ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม เจอคุก 2 ปี คดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต ข่าว

เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับไล่ผู้โดยสารลงรถกลางทาง เพราะขอยืมสายชาร์จ ข่าว

เสียงแตก คนขับไล่ลูกค้าลงรถ ปมยืมสายชาร์จ ปะทะเดือด ลามกระชากแมสก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! เจอซองปริศนา ในกางเกงแฟนหนุ่ม ชาวเน็ตแห่สืบ ก่อนฝ่ายชายงัดคำแก้ตัวสุดอึ้ง ข่าว

สาวช็อก! วอนชาวเน็ตช่วยสืบ หลังพบซองปริศนา ซุกกางเกงแฟน ก่อนงัดข้ออ้างสุดอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand นึกว่ายักษ์ โปสเตอร์ “ลิซ่า” แขนพาดภูเขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณอาร์ต เชียงราย นักเล่าเรื่องหลอนชื่อดังออกมารับผิดชอบความรู้สึกคนฟัง ข่าว

อาร์ต เชียงราย ชี้แจงดราม่า ห้องคลอด ประกาศเลิกเล่าผี เดอะ โกสท์เรดิโอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. ย้ำ Laser ID ห้ามไม่ให้ใครรู้ แนะไม่ควรส่งให้ผู้อื่นหากไม่มีเหตุจำเป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้ บันเทิง

โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง ข่าว

ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน ข่าว

เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ถูกคนอ้างว่าสนิท วอนอย่างหลงเชื่อ บันเทิง

หนิง ปณิตา เตือนคนอ้างชื่อ อวดว่าสนิทกัน ด่าคนอื่น ลั่น รู้ความจริงหมดแค่ไม่พูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี แฟชั่นและความงาม

ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 08:42 น.
77
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ.

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button