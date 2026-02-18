ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 17:37 น.
เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน

เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน สาเหตุคลั่งเพราะ หึงหวงเมีย ขอโทษพ่อแม่ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้

ความคืบหน้าล่าสุดหลัง บิ๊กแจ๊ส พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ได้ประสานงานจน ไอ้แอล ติดต่อยอมมอบตัว หลังคุ้มคลั่งเดินถือปืนหลบหนีไปทั่วจ.ปทุมธานี โดยเฉพาะอ.ลาดหลุมแก้ว ทำให้ชาวบ้านมนพื้นที่เกิดความตระหนกกลัวจะเกิดเหตุกราดยิงหรือไม่ เพราะมีข่าวออกมาว่า ไอ้แอล ถือปืนเข้าไปในโรงเรียน จนทุกโรงเรียนในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว และรอยต่อต้องสั่งปิดโรงเรียนกะทันหัน เพื่อความปลอดภัย

สำหรับคำรับสารภาพของ นายแอล หลังจากเข้ามอบตัวแล้ว และได้มีโอกาสมานั่งเพื่อให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ทำข่าว ถึงสาเหตุที่คุ้มคลั่ง

นายแอล เปิดใจว่า “ที่มามอบตัว เพราะเห็นเด็กหลาย ๆ คน หลาย ๆ โรงเรียนไม่คิดว่าจะเดือดร้อนกันขนาดนี้ ก็เลยคิดว่ามามอบสะดีกว่า แต่ตอนที่หลบหนียังไม่มอบตัวเพราะยังไม่สบายใจ ไม่รู้ว่าตำรวจชุดไหนเป็นยังไง แต่ที่มั่นใจเพราะเป็นคนปทุมเหมือนกันก็เลยติดต่อมอบตัว ตามข่าวที่ว่าหลบหนี ก็หลบหนีจริง ๆ ก็มีคนเห็น เพราะรองเท้าเราก็ไม่ได้ใส่ มันก็ไม่เหมือนคนปกติทั่วไป

ไม่ได้คิดทำร้ายนักเรียน เพราะลูกก็เรียน หลานก็มี ตนก็เป็นคนไม่คิดทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว แต่ข่าวที่ออกมาคิดในแง่ว่าเขาอาจจะกดดันเพื่อให้มอบตัว สาเหตุทั้งหมดเกิดจากความหึงเมีย มาจากเมียโดยตรง 100% ถ้าทุกคนรู้ความจริง ทุกคนอาจจะเป็นยิ่งกว่าผม ยืนยันไม่ได้เสพยา แต่กินน้ำกระท่อม และสูบกัญชา”

เมื่อผู้สื่อข่าวให้ แอล ย้อนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ จ.ชลบุรี ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์ ไอ้แอล เผยว่า “เกิดความหึงหวง ทะเลาะมีปากเสียงกันมาสักพักแล้ว ประมาณครึ่งเดือน

สาเหตุที่ยิงกู้ภัยเพราะว่า เราทะเลาะกันอยู่สองคนผัวเมีย แล้วกู้ภัยก็มา เปิดกระจกมาถามว่ามีอะไรค่อย ๆ คุยกัน แต่เราก็รู้ว่าเมียเป็นคนแบบไหน เขาอาจจะแชร์ในโลกโซเชียล เราก็ไม่เป็นโทรศัพท์ เขาอาจจะขอความช่วยเหลือ เราก็เลยถามเมียว่าถ้าไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา ก็รออยู่บ้าน ให้แยกกันตรงนั้นเลย

สาเหตุที่ยิงคือว่า กู้ภัยถามมีอะไรให้ค่อย ๆ คุยกัน แต่เรายังไม่บอกกู้ภัย เราก็เอะใจว่าเมียต้องแจ้งแน่ ตอนนั้นสูบกัญชา กับน้ำกระท่อม”

ผู้สื่อข่าวถาม ไอ้แอล ต่อว่ามีอะไรอยากจะขอโทษสังคม ขอโทษพ่อแม่หรือไม่ ไอ้แอล ตอบว่า “อยากขอโทษครับ ต้องทำให้ลูกเด็กเล็กแดงต้องหยุดโรงเรียน แต่ถามคนแถวบ้านได้ผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น ไม่ได้มีจิตใจแบบนั้นเลย กับพ่อแม่ก็เสียใจ ผมไม่ได้อยากเป็นแบบนี้”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า อาวุธปืน ที่ใช้ก่อเหตุเอามาจากไหน ไอ้แอล เปิดใจว่า “เก็บเงินที่ได้จากการขายใบกระท่อมสด ร่วมกันซื้อมากับภรรยา ชอบเรื่องปืน และปืนก็ถูกกฎหมาย มีชื่อมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ซื้อมาได้ 2-3 ปีแล้ว ซื้อมาไม่เคยใช้ก่อเหตุ มีแค่ฝึกยิงตามสนาม ไปไหนก็ไปกับเมียตลอด ไม่เคยห่างกัน”

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสาเหตุที่ยอมเดินเข้าไปเปิดใจกับ บิ๊กแจ๊ส โดย นายแอล ตอบว่า “ผมสบายใจ ที่ว่ามอบตัวกับลุงดีที่สุด ดีกว่าไปมอบที่อื่น มันเป็นความนับถือ”

ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวออกจากห้องให้การไปเพื่อไปสอบสวนดำเนินคดีต่อ นายแอล ขอพูดเพิ่มเติมปิดท้ายถึงเมียรัก ระบุว่า “วันที่ก่อเหตุ ผมสองคนผัวเมียไม่รู้เห็นเป็นใจเป็นไปไม่ได้ ตอนผมยิงปืนแม็กซ์มันอยู่คนละที่ แต่เมียห้ามผมแล้วว่าอย่ายิง ตอนที่ผมขี่รถกดกู้ภัยไป เมียบอกว่าอย่ายิง แต่เหตุผลอะไรถึงยื่นแม็กซ์มาให้ผม ก็อยากจะฝากแค่นี้เองว่าเขาเป็นยังไง จะห้ามผมอย่ายิง ๆ แต่ยื่นแม็กซ์ โหลดลูกให้ผม อันนี้ไม่ได้กล่าวหาแต่มันคือเรื่องจริง เขาก็น่าจะมีความผิดบ้า”

อ้างอิงจาก : เรื่องร้อนอมรินทร์

GIFT T.
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

