พ่อนายแอล ยืนยัน “ลูกผมเป็นคนดี” เผยปมก่อเหตุ เมียติดพนัน-ปันใจให้ชายอื่น
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปาฯ เผยข้อมูลวงใน พ่อนายแอล ยัน ปืนในบ้านของจริง เล่าความจริง ลูกเครียดจัดหลังเมียเอาเงินขายใบกระท่อมไปลงพนันจนหมดตัวแถมมีเรื่องชู้สาว วอนตำรวจอย่าทำรุนแรง
ความคืบหน้าคดีของ นายแอล ล่าสุด เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 อ้างอิงคำให้การจากพ่อของผู้ก่อเหตุที่ออกมายอมรับแบบหมดเปลือกเกี่ยวกับอาวุธปืนจำนวน 7 กระบอกที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นของลูกชายและของตนเองจริง และบอกว่าทางครอบครัวประกอบอาชีพจำหน่ายใบกระท่อมเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ
ในส่วนของชนวนการก่อเหตุในครั้งนี้ ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 วันก่อนเกิดเหตุ เมื่อภรรยาของนายแอลได้นำเงินทุนสำหรับหมุนเวียนซื้อของไปลงเล่นพนันออนไลน์ประเภทสล็อตจนหมดเนื้อหมดตัว
ทำให้ธุรกิจสะดุดไม่มีเงินไปจ่ายค่าสินค้า ที่แย่ไปกว่านั้น มีการเปิดเผยว่าภรรยาของนายแอลอาจมีความสัมพันธ์กับชายอื่นอีกหลายคนด้วย
ประเด็นเหล่านี้คาดว่าอาจเป็นสาเหตุของจุดแตกหักที่สะสมความเครียดและความกดดันจนทำให้นายแอลเกิดบันดาลโทสะ คว้าอาวุธปืนออกไปก่อเหตุดังกล่าว
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด พ่อของนายแอลได้เปิดใจด้วยความกังวลว่า ตอนนี้ตนเองก็มืดแปดด้านไม่ทราบจริง ๆ ว่าลูกชายหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
ด้วยหัวอกคนเป็นพ่อก็ยังมีความรักและเป็นห่วงลูกเสมอ จึงอยากฝากข้อความขอร้องและอ้อนวอนไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ว่าขอให้ดำเนินการด้วยความละมุนละม่อมและอย่ากระทำการใดที่เกินกว่าเหตุกับลูกชายของตนเลย
“ลูกผมเป็นคนดี ตั้งใจทำมาหากิน….พ่อของ “นายแอล” ผู้ก่อเหตุ จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ภายในบ้านมีอาวุธปืนรวม 7 กระบอก เป็นของตนเองและของลูกชาย…”
