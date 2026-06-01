ใจหาย ต่วย ภัคพงศ์ อ่านข่าววันสุดท้าย Mono29 กังวลอนาคตทีวีเปลี่ยนไปมาก

“ต่วย ภคพงศ์” ประกาศวันสุดท้าย อำลา MONO29 หลัง 3 ปี กังวลอนาคตวงการทีวีเปลี่ยนไปมาก
ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ต่วย-ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ โพสต์อำลาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการของช่อง MONO29 หลังจากร่วมงานมาเกือบ 3 ปี ตั้งแต่รายการ MONO ข่าวเช้า และ ทัวร์มาลง จนถึงรายการ ข่าวพร้อมบวก
ต่วยระบุในโพสต์ว่า ตนเองทำงานในวงการนี้มาเกือบ 20 ปีแล้ว นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวในรูปแบบนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมทีวีและสื่อเปลี่ยนแปลงไปมากจนยากจะคาดเดา พร้อมขอบคุณผู้บริหาร MONO29 และทีมงาน MONO NEWS ทุกคนที่ให้โอกาสในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แม้ยังไม่แน่ใจว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนต่อ แต่ต่วยกล่าวว่าหากไม่ได้กลับมาทำงานในแบบนี้อีก ก็ถือว่าได้ทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว พร้อมฝากคำขอบคุณและอำลาแฟนๆ ก่อนปิดท้ายว่า “จนกว่าจะพบกันใหม่”
ต่วย-ภคพงศ์ เป็นผู้ประกาศข่าวที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเคยได้รับรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 23 จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ดำเนินรายการข่าวพร้อมบวกของ MONO29 เป็นที่นิยมจากลีลาการอ่านข่าวคมกริบที่เข้าใจง่าย
