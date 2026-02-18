เจอแล้วรถ “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน จอดทิ้งในหมู่บ้าน โผล่ข้ามจังหวัด
ชาวบ้านแจ้งตำรวจ เจอรถ แอล ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน จอดทิ้งในหมู่บ้าน โผล่ข้ามจังหวัด โดยถูกพบที่ จ.อยุธยา
จากกรณีที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้แจ้งว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคลุ้มคลั่ง เดินถือปืนในชุมชน และขู่จะยิงเด็กนักเรียน เบื้องต้นจากการตรวจสอบกับตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว ระบุว่า ชายคนดังกล่าวทำร้ายร่างกายแฟนที่ จ.ชลบุรี แล้วหลบหนีกลับบ้านที่ อ.ลาดหลุมแก้ว ก่อนก่อเหตุถือปืนเดินขู่ทำร้ายเด็กนักเรียน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว ขณะที่หลายโรงเรียนใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกาศปิดการเรียนการสอน 1 วัน ในวันที่ (18 ก.พ.69) เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่าชายดังกล่าวคือ “แอล” นายนพรัตน์ อายุ 31 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่หวังดีเข้าไปสอบถามขณะจอดรถทะเลาะกับแฟน
โดยมีการลงมือลงไม้ทำร้ายแฟนสาวสาหัส ก่อนจะกระโดดรถหนีรอดมาได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าอย่างหนักเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนและมีอาการไม่ปกติ ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความพร้อมรถของผู้ต้องหาว่า “ด้วยความใส่ใจเรื่องชาวบ้านอ่ะเนาะก็ว่ารถคันนี้มันคุ้นๆที่ประกาศว่ารถคนร้าย!!!วนไปดูเอาภาพไปเทียบจนแน่ใจ!!ใช่เลยในหมู่บ้าน แจ้งตร.แล้วค่ะ” โดยถูกพบ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ยังไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้
