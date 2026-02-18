เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม
สมัคร “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม เช็กเงื่อนไขให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ การรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่ต้องจัดการงานศพ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต ไม่ใช่การทำธุรกิจเพื่อหากำไรหรือเอาเงินมาแบ่งปันกันเหมือนบริษัทประกันภัย ดังนั้นหลักการสำคัญคือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในยามยาก
เช็กเงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิก สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือคุณสมบัติพื้นฐานตามกฎหมายและระเบียบของสมาคม โดยเงื่อนไขหลักของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว คือมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ในกรณีของวัยรุ่นที่อายุ 17 ปี
หากทำการสมรสถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เช่นกัน นอกจากเรื่องอายุแล้ว สถานะทางกฎหมายก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ เพราะจะมีผลต่อการทำนิติกรรมและการจ่ายเงินสงเคราะห์
อีกหนึ่งด่านหินที่หลายสมาคมให้ความสำคัญมากคือเรื่องสุขภาพ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงตามที่ข้อบังคับกำหนด ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ
อัตราค่าสมัครสมาชิก-เงินบำรุงรักษา
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครแรกเข้าจะเรียกเก็บได้ครั้งเดียวไม่เกิน 100 บาท และค่าบำรุงรายปีก็เก็บได้ไม่เกินปีละ 50 บาท (หรือเฉลี่ยเดือนละไม่ถึง 5 บาท) ส่วนเงินที่ต้องจ่ายจริง ๆ คือ “เงินสงเคราะห์ศพ” ที่จะเรียกเก็บเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต ซึ่งยอดเงินนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนศพในแต่ละเดือนและข้อตกลงของแต่ละสมาคมครับ
เงินสงเคราะห์สมาคมเรียกเก็บได้ไม่เกินศพละ
- 100 บาทถ้ามีสมาชิกไม่เกิน 2,500 คน
- 50 บาทถ้ามีสมาชิก 2,501 – 5,000 คน
- 30 บาทถ้ามีสมาชิก 5,000 – 10,000 คน
- 20 บาทถ้ามีสมาชิก 10,001 คน ขึ้นไป
ข้อมูลจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
