ข่าว

เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:36 น.
127
เงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมัคร “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม เช็กเงื่อนไขให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ การรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่ต้องจัดการงานศพ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต ไม่ใช่การทำธุรกิจเพื่อหากำไรหรือเอาเงินมาแบ่งปันกันเหมือนบริษัทประกันภัย ดังนั้นหลักการสำคัญคือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในยามยาก

เช็กเงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิก สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือคุณสมบัติพื้นฐานตามกฎหมายและระเบียบของสมาคม โดยเงื่อนไขหลักของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว คือมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ในกรณีของวัยรุ่นที่อายุ 17 ปี

หากทำการสมรสถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เช่นกัน นอกจากเรื่องอายุแล้ว สถานะทางกฎหมายก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ เพราะจะมีผลต่อการทำนิติกรรมและการจ่ายเงินสงเคราะห์

อีกหนึ่งด่านหินที่หลายสมาคมให้ความสำคัญมากคือเรื่องสุขภาพ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงตามที่ข้อบังคับกำหนด ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชนนั้น ๆ

การสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อัตราค่าสมัครสมาชิก-เงินบำรุงรักษา

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครแรกเข้าจะเรียกเก็บได้ครั้งเดียวไม่เกิน 100 บาท และค่าบำรุงรายปีก็เก็บได้ไม่เกินปีละ 50 บาท (หรือเฉลี่ยเดือนละไม่ถึง 5 บาท) ส่วนเงินที่ต้องจ่ายจริง ๆ คือ “เงินสงเคราะห์ศพ” ที่จะเรียกเก็บเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต ซึ่งยอดเงินนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนศพในแต่ละเดือนและข้อตกลงของแต่ละสมาคมครับ

อัตราค่าสมัครสมาชิก-เงินบำรุงรักษา
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เงินสงเคราะห์สมาคมเรียกเก็บได้ไม่เกินศพละ

  • 100 บาทถ้ามีสมาชิกไม่เกิน 2,500 คน
  • 50 บาทถ้ามีสมาชิก 2,501 – 5,000 คน
  • 30 บาทถ้ามีสมาชิก 5,000 – 10,000 คน
  • 20 บาทถ้ามีสมาชิก 10,001 คน ขึ้นไป
เงินสงเคราะห์สมาคมเรียกเก็บได้ไม่เกินศพละ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์ ข่าวต่างประเทศ

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

2 นาที ที่แล้ว
พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย ข่าว

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

29 นาที ที่แล้ว
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน ข่าวต่างประเทศ

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย ข่าวต่างประเทศ

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลดซ้ำ! หนุ่มอินโดฯ ถูกจระเข้ขย้ำดับ ขณะลงงมหอยปากแม่น้ำ เปิดสถิติช็อก 179 เหยื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการ ครบ 400 เขต เช็กที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสาววัย 64 พบรักแท้หนุ่มวัย 32 ปี ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งงานหนุ่มรุ่นลูก ไม่แคร์รักต่างวัย 32 ปี เห็นแล้วอึ้ง หน้าเด็กมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตื่นตี 3 แล้วไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์ สุขภาพและการแพทย์

ตื่นตี 3 แล้วนอนไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า หลิว ครูสาวจากแดนมังกร เปิดใจ ยอมทิ้งอาชีพครูมาจับธุรกิจโลงศพเมืองเหอเจ๋อ ข่าวต่างประเทศ

อดีตครูสาว ชี้ช่องรวย ผันตัว “ขายโลงศพ” ส่งออกยุโรป โกยปีละ 200 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน ข่าว

จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 16 ดิ่งลง รูปพรรณขายออก 73,700 บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 18 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 ก.พ. 69 เช็กสถิติย้อนหลัง หวยออกวันที่ 18 พบเลขเบิ้ลเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข่าว

เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ยานยนต์

5 ข้อดีของการใช้บริการรถตู้ให้เช่า นั่งสบาย ไปได้ยกแก๊ง!

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทยักษ์โฆษณาญี่ปุ่น เดนท์สุ เผยผลประกอบการปี 2025 ขาดทุนสุทธิ 3.28 แสนล้านเยน ข่าวต่างประเทศ

วิกฤต เดนท์สุ บ.โฆษณาญี่ปุ่น สั่งปลดซีอีโอ หลังขาดทุนประวัติศาสตร์ 3.2 แสนล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมบิกินี่เดินงานวัด ข่าว

ดราม่าเดือด นทท. ใส่บิกินี่เดินงานวัด เหมาะสมไหม งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนดีกันแล้ว? ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ขึ้นโรงพัก ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย บันเทิง

ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย ลั่น แค่เข้าใจผิด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัคซีน IPD ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ต้องฉีดกี่เข็ม ไลฟ์สไตล์

วัคซีน IPD คืออะไร ฉีดกี่เข็มแน่ เด็ก 3-4 เดือนเพิ่งเริ่มฉีดทันไหม สรุปครบจบที่นี่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า เศรษฐกิจ

เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตวัย 96 ปี ข่าว

สิ้น ชูวงศ์ ฉายะจินดา ราชินีนวนิยายพาฝัน ผู้ประพันธ์ ‘จำเลยรัก’ จากไปด้วยโรคชรา วัย 96 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้เงินซื้อบ้านมือ 1 กับบ้านมือ 2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนกู้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:36 น.
127
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button