ด่วน! ติดต่อขอมอบตัวแล้ว “ไอ้แอล” หนุ่มคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียนลาดหลุมแก้ว
แอล หนุ่มคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียนลาดหลุมแก้ว ติดต่อ บิ๊กแจ๊ด ขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 16.30 น. พบไปหนีไปถึง จ.ปทุมธานี
จากกรณีที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้แจ้งว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคลุ้มคลั่ง เดินถือปืนในชุมชน และขู่จะยิงเด็กนักเรียน เบื้องต้นจากการตรวจสอบกับตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว ระบุว่า ชายคนดังกล่าวทำร้ายร่างกายแฟนที่ จ.ชลบุรี แล้วหลบหนีกลับบ้านที่ อ.ลาดหลุมแก้ว ก่อนก่อเหตุถือปืนเดินขู่ทำร้ายเด็กนักเรียน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว ขณะที่หลายโรงเรียนใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกาศปิดการเรียนการสอน 1 วัน ในวันที่ (18 ก.พ.69) เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า แอล หรือ นายนพรัตน์ อายุ 31 ปี ติดต่อผ่านกำนันในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อให้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พาเข้ามอบตัวที่ บก.ภ.จว.ปทุมธานี ในช่วงเวลา 16.30 น. วันนี้
ซึ่งตอนนี้ได้ไปรับตัวนายนพรัตน์มาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุย และรวบรวมพยานหลักฐาน
