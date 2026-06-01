ตรวจหวย

ผลหวยออมสิน 1 มิ.ย.69 สลากพิเศษ 2 ปี เช็กสถิติหวยออมสิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 11:08 น.
61

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 1 มิถุนายน 2569 ออกรางวัลเวลา 10.30 น. เช็กรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 เลขท้าย 3 ตัว 2 ตัวบน-ล่าง ครบทุกรางวัล

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ออกรางวัลเวลา 10.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook ช่อง 9 MCOT

ผลการออกรางวัลงวด 1 มิ.ย. 2569 (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี)

ผลรางวัลงวดนี้ยังอยู่ระหว่างการออกรางวัล ผู้ที่ถือสลากสามารถติดตามผลสดได้ทาง Facebook ช่อง 9 MCOT ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันนี้ และตรวจผลย้อนหลังจากหน้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

  • งวดที่ 270J : 9 5 3 4 7 8 1

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 271ก : 9 8 6 4 7 0 3

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 3905 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • 0 484 452
  • 5 390 587
  • 0 555 476
  • 3 070 467
  • 2 911 932

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 7,810 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • 3 513 329
  • 7 063 466
  • 3 318 721
  • 0 613 612
  • 0 419 128
  • 8 481 278
  • 8 708 770
  • 7 045 802
  • 3 903 594
  • 5 905 754

ผลย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี)

งวด รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
2 พ.ค. 69 0860959 2694681 959 59 81
1 เม.ย. 69 6009254 9299451 254 54 51
1 มี.ค. 69 5401379 0731246 379 79 46
1 ก.พ. 69 8566332 0787982 332 32 82
30 ธ.ค. 68 1388327 1270879 327 27 79

ผลย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด (สลากออมสินพิเศษ 1 ปี)

งวด รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16 พ.ค. 69 4095899 8705603 899 99 03
16 เม.ย. 69 4125945 4647615 945 45 15
16 มี.ค. 69 7623395 2514568 395 95 68
16 ก.พ. 69 3812966 9845409 966 66 09
16 ม.ค. 69 2191095 1044380 095 95 80

ดูหวยออมสินสด ช่องทางรับชม

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 1 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. ทาง Facebook ช่อง 9 MCOT

ส่วนสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดถัดไปออกวันที่ 16 มิถุนายน 2569

หวยออมสิน มิถุนายน 2569 ออกเมื่อไหร่?

ธนาคารออมสินออกรางวัลสลากเดือนละ 2 ครั้ง ดังนี้

  • สลากออมสินพิเศษ 2 ปี — ออกทุกวันที่ 1 ของเดือน
  • สลากออมสินพิเศษ 1 ปี — ออกทุกวันที่ 16 ของเดือน

สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 มีกำหนดออก 2 งวด ได้แก่ วันที่ 1 มิถุนายน (สลากพิเศษ 2 ปี) และวันที่ 16 มิถุนายน (สลากพิเศษ 1 ปี)

แหล่งที่มา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท เศรษฐกิจ

สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท

9 วินาที ที่แล้ว
ปิดฉาก 16 ปี &quot;ชาบูตง ราเมน&quot; ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย เศรษฐกิจ

ปิดฉาก 16 ปี “ชาบูตง ราเมน” ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย

19 นาที ที่แล้ว
ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต บันเทิง

ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต

43 นาที ที่แล้ว
อาลัย ไอซ์ ฐิติพงษ์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีศพ ข่าว

อาลัย ไอซ์ ฐิติพงษ์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีศพ

54 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 มิ.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แบงค์ พบเอก อำลา MONO29 หลัง 12 ปี วันแรกถึงวันสุดท้ายบนจอข่าว เผยเส้นทางใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ผลหวยออมสิน 1 มิ.ย.69 สลากพิเศษ 2 ปี เช็กสถิติหวยออมสิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 1 มิถุนายน 2569 ก่อนหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

หวยออกวันนี้ 10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ลุ้นรางวัลใหญ่งวด 1/6/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย ต่วย ภัคพงศ์ อ่านข่าววันสุดท้าย Mono29 กังวลอนาคตทีวีเปลี่ยนไปมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

หวยออกวันจันทร์ 1 มิถุนายน สถิติย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม? เช็กให้ชัด วันจันทร์ตรงวันหยุดชดเชยวิสาขบูชา หวยลาว

หวยลาว 1 มิ.ย. 69 ออกไหม? เช็กให้ชัด วันจันทร์ตรงวันหยุดชดเชยวิสาขบูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยปล้ำถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

นักมวยปล้ำดาวเด่น ถูกรถชนแล้วหนี ร่างกระแทกพื้นดับคาถนน สลดไปไม่ถึงฝัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 จับคู่เลขท้าย หวยออกวันจันทร์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตจีนแจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ย้ำผลตรวจน้ำปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน แจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ชี้คุณภาพยังปลอดภัย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสื้อสีมงคลวันหวยออกวันจันทร์ Line News

หวยออกวันจันทร์ใส่เสื้อสีอะไร สีมงคล รับหวยออก 1 มิถุนายน 2569

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสนาหอย ประกาศปิดร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ บันเทิง

เสนาหอย เผยสาเหตุปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ยุติงานบริหาร ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
1 มิ.ย. 69 เริ่มสแกนจ่าย ไทยช่วยไทย พลัส วันละ 200 บาท การเงิน

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ไทยช่วยไทย พลัส ใช้วันแรก สแกนจ่ายยังไง ซื้ออะไรได้บ้าง?

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจหมดสัญญาเวิร์คพอยท์ บันเทิง

สาเหตุ หม่ำ จ๊กมก ซุ่มเงียบไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ที่เห็นคือคลิปเก่า ตอบปมลาวงการ?

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไหม้โรงงานผลิตกล่องพลาสติกบ้านแพ้ว ข่าว

น่ากลัวมาก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก อาคารทรุดถล่ม อุปกรณ์เสียหายหนัก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แอบถ่ายนร.หญิงโผล่มอบตัว ข่าว

ไรเดอร์แอบถ่าย เข้าพบตำรวจแล้ว ตกงาน-ถูกแบนไร้อาชีพ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มิ.ย. 69 ฟันเลขท้าย ก่อนหวยออก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรีวันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2569 ข่าว

ทางด่วนฟรีวันนี้ 31 พ.ค.69 วิสาขบูชา วิ่งฟรี 3 สาย 63 ด่าน เช็กเส้นทางเลย

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พายโดนลูกค้า VVIP โวยสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ข่าวดารา

พิมรี่พาย แจงดราม่าสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ลูกค้าด่าแรง โกหก-ไล่ไปทำอย่างอื่น

1 วัน ที่แล้ว
นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ บันเทิง

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

1 วัน ที่แล้ว
ไทย บรอดคาสติ้ง สั่งพักงานทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางรายการสดชิงช้าสวรรค์ 2026 ข่าว

ชิงช้าสวรรค์ แถลงขอโทษปมภาพหลุดทีมงาน ขณะถ่ายทอดสด สั่งพักงานแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 มิ.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 01 มิ.ย. 2569 11:08 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท

สอนวิธีเติมเงิน ไทยช่วยไทยพลัส เติมเองเท่าไหร่ รัฐช่วยจ่ายกี่บาท

เผยแพร่: 1 มิถุนายน 2569
ปิดฉาก 16 ปี &quot;ชาบูตง ราเมน&quot; ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย

ปิดฉาก 16 ปี “ชาบูตง ราเมน” ปิดกิจการในไทย รีบไปกินสาขาสุดท้าย

เผยแพร่: 1 มิถุนายน 2569
ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต

ยินดีด้วย นักร้องดัง แต่งงานแล้วกับ พระเอกหนุ่มหล่อ เจอกันแบบพรหมลิขิต

เผยแพร่: 1 มิถุนายน 2569
อาลัย ไอซ์ ฐิติพงษ์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีศพ

อาลัย ไอซ์ ฐิติพงษ์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีศพ

เผยแพร่: 1 มิถุนายน 2569
Back to top button