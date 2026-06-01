ผลหวยออมสิน 1 มิ.ย.69 สลากพิเศษ 2 ปี เช็กสถิติหวยออมสิน
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 1 มิถุนายน 2569 ออกรางวัลเวลา 10.30 น. เช็กรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 เลขท้าย 3 ตัว 2 ตัวบน-ล่าง ครบทุกรางวัล
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ออกรางวัลเวลา 10.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook ช่อง 9 MCOT
ผลการออกรางวัลงวด 1 มิ.ย. 2569 (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี)
ผลรางวัลงวดนี้ยังอยู่ระหว่างการออกรางวัล ผู้ที่ถือสลากสามารถติดตามผลสดได้ทาง Facebook ช่อง 9 MCOT ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันนี้ และตรวจผลย้อนหลังจากหน้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท
- งวดที่ 270J : 9 5 3 4 7 8 1
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
- งวดที่ 271ก : 9 8 6 4 7 0 3
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 3905 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
- 0 484 452
- 5 390 587
- 0 555 476
- 3 070 467
- 2 911 932
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 7,810 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
- 3 513 329
- 7 063 466
- 3 318 721
- 0 613 612
- 0 419 128
- 8 481 278
- 8 708 770
- 7 045 802
- 3 903 594
- 5 905 754
ผลย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี)
|งวด
|รางวัลที่ 1
|รางวัลที่ 2
|3 ตัวบน
|2 ตัวบน
|2 ตัวล่าง
|2 พ.ค. 69
|0860959
|2694681
|959
|59
|81
|1 เม.ย. 69
|6009254
|9299451
|254
|54
|51
|1 มี.ค. 69
|5401379
|0731246
|379
|79
|46
|1 ก.พ. 69
|8566332
|0787982
|332
|32
|82
|30 ธ.ค. 68
|1388327
|1270879
|327
|27
|79
ผลย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด (สลากออมสินพิเศษ 1 ปี)
|งวด
|รางวัลที่ 1
|รางวัลที่ 2
|3 ตัวบน
|2 ตัวบน
|2 ตัวล่าง
|16 พ.ค. 69
|4095899
|8705603
|899
|99
|03
|16 เม.ย. 69
|4125945
|4647615
|945
|45
|15
|16 มี.ค. 69
|7623395
|2514568
|395
|95
|68
|16 ก.พ. 69
|3812966
|9845409
|966
|66
|09
|16 ม.ค. 69
|2191095
|1044380
|095
|95
|80
ดูหวยออมสินสด ช่องทางรับชม
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 1 มิถุนายน 2569 ถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. ทาง Facebook ช่อง 9 MCOT
ส่วนสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดถัดไปออกวันที่ 16 มิถุนายน 2569
หวยออมสิน มิถุนายน 2569 ออกเมื่อไหร่?
ธนาคารออมสินออกรางวัลสลากเดือนละ 2 ครั้ง ดังนี้
- สลากออมสินพิเศษ 2 ปี — ออกทุกวันที่ 1 ของเดือน
- สลากออมสินพิเศษ 1 ปี — ออกทุกวันที่ 16 ของเดือน
สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 มีกำหนดออก 2 งวด ได้แก่ วันที่ 1 มิถุนายน (สลากพิเศษ 2 ปี) และวันที่ 16 มิถุนายน (สลากพิเศษ 1 ปี)
แหล่งที่มา
- ถ่ายทอดสดหวยออมสิน: Facebook ช่อง 9 MCOT
- ธนาคารออมสิน (ตรวจผลอย่างเป็นทางการ): https://www.gsb.or.th
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่ศิลา งวด 1 มิถุนายน 69 เลข 2 ตัว-3 ตัว ครบชุด
- เลขเด็ดแม่ทำเนียน 1 มิ.ย. 69 เปิด 10 อันดับเลขดัง เจาะลึกที่มาเลขมงคล
- เลขเด็ดปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องเลขเด่น 2 ตัว 3 ตัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: