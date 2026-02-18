ขุดประวัติ ไอ้แอล มือปืนคลั่ง พี้ยาจนหลอน หึงเมียปั่นสล็อต-คดีติดตัวยาวหางว่าว
เปิดประวัติ ไอ้แอล นายนพรัตน์ อายุ 30 ปี คลั่งใช้ปืนยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนมอเตอร์เวย์สาย 7 จังหวัดชลบุรี ก่อนจะขับรถหลบหนีข้ามจังหวัดกลับมายังบ้านเกิดในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง ทำให้โรงเรียนกว่า 40 แห่งต้องประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือ “บิ๊กแจ๊ส” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ออกมาประกาศตั้งรางวัลนำจับจำนวน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมนายนพรัตน์ได้ เนื่องจากถือเป็นบุคคลอันตรายที่มีอาวุธปืนและมีพฤติกรรมอุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย การเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีความสูญเสียเพิ่มเติม
ด้านทีมสืบสวนได้พบรถกระบะสีเขียว ทะเบียน 2 ฒช 2893 กรุงเทพมหานคร พาหนะที่ไอ้แอลขโมยมาจากพ่อตา จอดทิ้งไว้ในบริเวณหมู่บ้านส่องแสง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ระดมกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวและกระจายกำลังปิดล้อมเพื่อกดดันคนร้ายที่คาดว่ายังคงกบดานอยู่ในละแวกใกล้เคียง
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลัง พบว่านายนพรัตน์ไม่ใช่ผู้กระทำผิดหน้าใหม่ แต่มีประวัติโชกโชนและวนเวียนอยู่ในวงจรอาชญากรรมมานานกว่าทศวรรษ ข้อมูลจากฐานข้อมูลตำรวจระบุชัดเจนว่าในปี 2556 เคยถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติด ต่อมาในปี 2558 ได้ก่อเหตุซ้ำซ้อนหลายคดี ทั้งคดีชิงทรัพย์ คดียาเสพติด คดีวิ่งราวทรัพย์ และคดีชิงทรัพย์อีกหลายกรรม พฤติการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ
ทางด้าน นางละออ แม่ของไอ้แอล นพรัตน์ วัย 66 ปี ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงเบื้องหลังพฤติกรรมของลูกชายที่เปลี่ยนไปจนกู่ไม่กลับ ว่าลูกชายตกเป็นทาสยาเสพติดอย่างหนัก ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ ยาเสพติดทำให้นายนพรัตน์มีพฤติกรรมลักขโมยเงินของคนในบ้านเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเงินที่แม่เก็บสะสมไว้จากการทำสวน หรือเงินเก็บของพ่อ
ตนเองมักเก็บเงินสดไว้ที่หัวนอนเป็นมัด มัดละหนึ่งแสนบาท แต่เงินกลับหายไปบ่อยครั้ง ครั้งละกว่าแสนบาท หรือบางทีก็ถูกดึงออกไปทีละหมื่นสองหมื่น เมื่อสอบถาม ลูกชายมักปฏิเสธเสียงแข็ง แต่สุดท้ายก็จำนนต่อหลักฐานเมื่อแม่ขู่ว่าจะตรวจสอบลายนิ้วมือ นอกจากนี้เขายังแอบโอนเงินจากบัญชีธนาคารของแม่จนหมดเกลี้ยง โดยอาศัยจังหวะที่แม่ทำธุรกรรมไม่เป็น
คำสารภาพของลูกชายต่อแม่เผยให้เห็นตรรกะที่บิดเบี้ยวจากการใช้สารเสพติด นายนพรัตน์ยอมรับว่าเสพยาเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวตลอดคืน เพื่อคอยจับผิดภรรยา เพราะระแวงว่าภรรยาจะเล่นพนันออนไลน์และแอบคุยกับชายอื่น ความหึงหวงที่ผสมโรงกับฤทธิ์ยาทำให้เขาขาดสติ ลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำ จนกระทั่งความเครียดสะสมจากเรื่องเงินและครอบครัวระเบิดออกมาเป็นเหตุคลั่ง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งกระชับพื้นที่และกดดันอย่างหนักเพื่อลากตัวนายนพรัตน์มารับโทษตามกฎหมาย โดยเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดที่พบรถกระบะ ให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุด หากพบเห็นชายต้องสงสัยที่มีตำหนิรูปพรรณคล้ายนายนพรัตน์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาด เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืนและพร้อมที่จะต่อสู้ขัดขวางการจับกุมได้ทุกเมื่อ
อัปเดตล่าสุดช่วง บ่าย 3 ล่าสุดมีรายงานด่วนว่า เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุที่ถูกเรียกว่า ไอ้แอล ได้แล้วในพื้นที่ จ.นนทบุรี หลังหลบหนีข้ามจังหวัด ได้ขอมอบตัวบอกให้บิ๊กแจ๊ส ไปรับตัวที่นนทบุรี ส่วนสาเหตุที่ติดต่อขอมอบตัวเพราะเห็นข่าวว่า เด็กเดือดร้อน รร. ปิดหลายแห่ง
