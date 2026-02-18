ด่วน ศาลฎีกา สั่งคุก ‘วุฒิภัทร’ 3 ปี 4 เดือน ปมโพสต์ถึง ร.8 เข้าข่าย ม.112
18 ก.พ. 2569 วันนี้ถือเป็นวันชี้ชะตาของ “วุฒิภัทร” (นามสมมติ) พนักงานบริษัทวัย 31 ปี ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากกรณีการโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส” เมื่อปี 2563
ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 3 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ระบุการหมิ่นอดีตพระมหากษัตริย์ยังอยู่ในขอบเขตความผิดตามมาตรา 112 และไม่ถือเป็นการตีความเกินขอบเขตของบทบัญญัติ
ย้อนกลับไป 2 มิ.ย. 2563 คดีเริ่มต้นจากการที่วุฒิภัทรเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อบทความหนึ่งด้วยถ้อยคำรุนแรง เนื่องจากคล้อยตามเนื้อหาที่ได้อ่าน ก่อนจะลบโพสต์ทิ้งในเวลาสั้นๆ แต่ถูกประชาชนอีกฝ่ายแคปหน้าจอไปแจ้งความดำเนินคดี
ศาลชั้นต้น เคยมีคำพิพากษา ยกฟ้องในข้อหา ม.112 แต่ลงโทษจำคุก 8 เดือน ในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ทว่าต่อมา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้มีคำพิพากษาแก้ เห็นว่าการกระทำของเขามีความผิดตาม ม.112 ด้วย จากการตีความเรื่องความเกี่ยวพันทางสายโลหิตกับกษัตริย์องค์ปัจจุบัน จึงพิพากษาลงโทษ จำคุก 3 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา นำมาสู่การยื่นฎีกาและนัดฟังคำตัดสินในวันนี้
อ้างอิงจากบทความของ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน วุฒิภัทร อดีตนักดนตรีที่มีความฝัน ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ร่างกายจะมีอิสรภาพอยู่นอกเรือนจำ แต่สภาพจิตใจกลับรู้สึกเหมือน “ถูกขังไปแล้ว” จากความกังวลและความเครียดสะสม
“เรื่องนี้มันติดอยู่ในหัวผมมาตลอด มันขังผมมาหลายปีแล้ว ทั้งที่ผมอยู่ข้างนอก แต่ความรู้สึกผมเหมือนถูกขังไปแล้ว ผมเหมือนติดคุกในใจมาตลอด”
วุฒิภัทรยอมรับว่าหากผลคำพิพากษาออกมาในทางร้าย เขาเป็นห่วงความรู้สึกของแม่มากที่สุด กังวลเรื่องการปรับตัวในเรือนจำ แต่หากปาฏิหาริย์มีจริงและได้รับอิสรภาพ สิ่งแรกที่เขาตั้งใจจะทำคือกราบแม่ และเดินหน้าสร้างอนาคต ซื้อบ้าน และมีครอบครัวตามที่วาดฝันไว้
เขาทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ได้จากมรสุมชีวิตครั้งนี้ว่า “คนเราผิดพลาดกันได้ เสียใจได้ แต่ต้องสู้ต่อ มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ผิดพลาดก็แค่แก้ไขมันให้ดี… ใครบ้างอยากติดคุก ไม่มีหรอก แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว ผมก็ต้องเดินหน้าต่อไป”
ก่อนหน้านี้มีคดีคล้ายๆ กัน เมื่อปี 2557 ส.ศิวรักษ์ ได้ร่วมเสวนาทางวิชาการและตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร ต่อมาโดนฟ้องคดี 112 แต่ต่อมา 17 มกราคม 2561 อัยการศาลทหารได้ สั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะฟ้องดำเนินคดี
