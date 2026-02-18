“อนุทิน” เซ็นอนุมัติ “สิริพงศ์” ลาออกจากตำแหน่งโฆษกสำนักนายกฯ เตรียมเป็น สส.
อนุทิน เซ็นอนุมัติ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ลาออกจากตำแหน่งโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมเป็น สส. หลังชนะเลือกตั้ง
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีเนื้อหาว่า
ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 310/2568 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 แต่งตั้ง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นต้นไปนั้น
เนื่องจาก นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
สำหรับนายสิริพงศ์ ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคภูมิใจไทย และได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
