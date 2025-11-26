“สิริพงศ์” ยัน รัฐบาลไม่ล่าช้า-ไม่ล้มเหลว แจงยิบ “อนุทิน” ลงพื้นที่ไม่เป็นภาระ
โฆษกรัฐบาล ยืนยัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ล่าช้า ชี้ แจ้งเตือนแล้วแต่ประชาชนไม่ยอมอพยพ แจงนายกฯ ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา ไม่ได้สร้างภาระ
26 พฤศจิกายน 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการน้ำท่วมภาคใต้ที่ถูกมองว่าล่าช้าและล้มเหลว
นายสิริพงศ์ ยืนยันหนักแน่นว่า รัฐบาลไม่ได้บริหารจัดการช้าหรือผิดพลาด โดยยกตัวอย่างกรณีจังหวัดสตูลที่มีการแจ้งเตือนให้อพยพล่วงหน้า แต่ประชาชนบางส่วนไม่ยอมอพยพ ทำให้เมื่อสถานการณ์วิกฤต การช่วยเหลือจึงทำได้ยากลำบากขึ้น พร้อมย้ำว่าภาครัฐทำงานตามขั้นตอนและระบบอย่างเต็มที่ แต่ปัจจัยสำคัญคือน้ำมาเร็วมากจนคาดไม่ถึง
กรณีที่โรงพยาบาลขาดน้ำมันซึ่งใช้ปั่นไฟนั้น สิริพงศ์ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ศูนย์ได้มีการประสานงาน ให้นำเครื่องปั่นไฟไปติดตั้งทุกโรงพยาบาล ซึ่งปัญหาที่พบเพียงอย่างเดียวคือเวลาในการส่งอาหารที่ล่าช้าเกินไป ควรจะส่งตั้งแต่เวลา 18.00 น. แต่อาหารไปถึงในเวลา 20.00 น. ตอนนี้ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตได้อพยพออกไปหมดแล้ว เหลือเพียงผู้ป่วยที่สามารถดูแลได้ตามสถานการณ์
ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประสบภัย นายสิริพงศ์ ชี้แจงว่า เป็นการไปเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคหน้างานจริง เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ ไม่ได้ไปสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในพื้นที่แต่อย่างใด เป็นการเดินทางไปแบบคณะเล็กโดยไม่มีสื่อมวลชนติดตาม
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม คาดการณ์ว่าหากไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติม ภายใน 5 วันสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น โดยขณะนี้ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลุ่มสีแดงให้ออกมาโดยเร็วที่สุด ส่วนกลุ่มสีเหลืองจะเน้นการส่งเสบียงอาหารและน้ำดื่ม พร้อมทั้งยืนยันว่าได้ใช้แพลตฟอร์มจิตอาสาแคร์ รวมไปถึงหาดใหญ่ flood และเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยคัดกรองข้อมูลผู้ประสบภัยแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. เตือนผู้สมัครเลือกตั้ง แจกของช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ อาจถูกร้องเรียน
- วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด
- บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: