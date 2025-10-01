ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน
รู้จัก ประวัติ ‘เสี่ยโต้ง’ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดในรัฐบาลอนุทิน กับโปรไฟล์สุดปังทั้งด้านธุรกิจและการเมือง
ภายหลังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นำโดยนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ได้มีมติแต่งตั้ง “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ขึ้นดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คนล่าสุด สปอตไลท์ทางการเมืองก็ได้ฉายมาที่เขาอย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อได้ย้อนดูประวัติและเส้นทางที่ผ่านมา ก็ต้องบอกว่าบุคคลผู้นี้มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาทั้งในแวดวงธุรกิจและการเมือง
ประวัติ เสี่ยโต้ง สิริพงศ์ โฆษกรัฐบาลคนใหม่
เสี่ยโต้ง สิริพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 เขาคือทายาทของนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ และและนางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ
หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า “เสี่ยโต้ง” เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการเมืองและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่พลิกฟื้นธุรกิจครอบครัวจากโรงสีที่ขาดทุน สู่ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นับพันยูนิต ทั้งในศรีสะเกษและอุบลราชธานี ทั้งยังเป็นหนึ่งในนายทุนคนสำคัญของการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง “ไทบ้าน เดอะซีรีส์” อีกด้วย
การศึกษา
สำหรับการศึกษา เสี่ยโต้ง สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนมารีวิทยา ศรีสะเกษ, ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) และระดับปริญญาเอก คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เส้นทางการเมือง
สำหรับเส้นทางการเมือง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เริ่มจากการเป็น สส.ศรีสะเกษ สังกัดพรรคชาติไทย ในปี 2550 ก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี จากคดียุบพรรคการเมืองปี 2551 และกลับมาปรากฎตัวอีกครั้งในฐานะสมาชิกพรรคภูมิใจไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น สส. ในปี 2562 ซึ่งในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนั้น เขาได้สร้างวีรกรรมด้วยการ “งดออกเสียง” สวนมติพรรคที่ให้เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย
แม้ในการเลือกตั้งปี 2566 เขาจะพ่ายแพ้ไป แต่ก็ยังคงทำงานการเมืองในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็น โฆษกรัฐบาลคนใหม่ ของรัฐบาลนายกฯ อนุทิน ซึ่งแต่งตั้งตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา
อ้างอิงจาก : th.wikipedia
