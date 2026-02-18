พยาบาลร้องสื่อ ตามหา อดีตผัวทหาร ทิ้งหนี้ 6 แสนหลังหย่า วอนเห็นแก่ลูก กลับมาแก้ปัญหาด่วน
พยาบาลสาวร้องสื่อ ช่วยตามหา อดีตผัวทหาร โลกหลายใบ ทิ้งหนี้ไว้ 6 แสนบาท หลังหย่ากัน วอนเห็นแก่ลูก 2 คน กลับมาแก้ปัญหาด่วน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 นายภานุมาศ จิตวสินกุล เจ้าของเพจ เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก พยาบาลสาววัย 43 ปี ติดต่อมาร้องขอความช่วยเหลือ หลัง อดีตผัวทหาร มีโลกหลายใบ จนต้องหย่า แต่ฝ่ายชายกลับทิ้งหนี้ก้อนโตเอาไว้ให้ 600,000 บาท ถูกไฟแนนซ์ตามทวงจนตนและลูก 2 คนกำลังจะมีไม่มีที่ซุกหัวนอน
พยาบาลสาวชาวอุดรธานี เล่าทั้งน้ำตาว่า “รู้จักกับอดีตสามีซึ่งเป็นทหารยศนายสิบมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้น ม.1 ก่อนจะตกลงปลงใจแต่งงานสร้างครอบครัวในปี 2550 มีพยานรักด้วยกัน 2 คน แต่ด้วยนิสัยเจ้าชู้ของฝ่ายชายไม่เคยหายไป เขาแอบซุกเมียใหม่เอาไว้ขณะไปปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน จ.จันทบุรี ซึ่งมีทั้งสาวไทย และสาวกัมพูชา จนตนทนกับเรื่องนี้ของอดีตผัวทหารไม่ไหว ตัดสินใจขอหย่าเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา”
แต่เรื่องช้ำใจยังไม่จบเพียงเท่านั้น พยาบาลสาว เล่าเพิ่มเติมว่า “หลังหย่าร้างกับผัวทหารโลกหลายใบแล้ว เธอยังต้องมารับผิดชอบหนี้สินที่อดีตสามีก่อขึ้นจากการไปเช่าซื้อรถตู้ โดยตัวพยาบาลสาวเป็นคนค้ำประกัน ซึ่งเขาขาดส่งงวดไป ทำให้ยอดหนี้พุ่งสูงถึง 600,000 บาท และล่าสุดไฟแนนซ์ได้ส่งหนังสือเตือนเตรียมบังคับคดียึดบ้านและที่ดิน ซึ่งเป็นที่อยู่เพียงแห่งเดียวของเธอกับลูก ๆ เมื่อโทรศัพท์ไปทวงถามความรับผิดชอบ อดีตสามีทหารกลับตอบกลับแบบเลือดเย็นชนิดที่ไม่เห็นแก่ลูกทั้ง 2 ว่า “จะยึดก็ยึดไป” และตัดขาดทุกช่องทางการติดต่อ”
พยาบาลสาว เผยว่า “ตอนนี้ทุกข์ใจมาก กลัวลูกไม่มีที่อยู่ บ้านและที่ดินจะถูกยึด ครอบครัวฝ่ายชายก็บอกปัดให้หาเงินไปใช้ก่อน ยิ่งฟังยิ่งมืดแปดด้าน อยากให้เขาออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้บ้าง”
