ยูทูบ แถลงยืนยันเว็บไซต์กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว หลังล่มกระทบทั่วโลก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 11:26 น.
60

ยูทูบ แถลงยืนยันเว็บไซต์กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว หลังล่มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กระทบผู้ใช้บริการทั่วโลก ขอบคุณที่อดทนรอ

จากกรณีเว็บไซต์ ยูทูบ (Youtube) แพลตฟอร์มดูวิดีโอชื่อดังล่ม หลังจากที่ผู้ใช้หลายคนทั้งไทยและต่างประเทศรายงานตรงกันว่าไม่สามารถเข้าใช้บริการได้

จากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ของสำนักข่าว TheThaiger พบว่าผู้ใช้บน PC จะพบเป็นจอโล่งๆ ไม่มีวิดีโอให้คลิก ขณะที่ผู้ใช้บนโทรศัพท์มือถือจะขึ้นข้อความว่า “เกิดข้อผิดพลาด” ตามที่มีรายงานไปนั้น

ล่าสุดทวิตเตอร์ TeamYoutube ซึ่งเป็นบัญชีอย่างเป็นทางการของยูทูบได้แถลงยืนยันว่าตอนนี้เว็บไซต์ สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว ขอบคุณทุกการแจ้งเตือนและอดทนกับทางเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่พวกเขากำลังซ่อมแซมปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่

ทั้งนี้ทางยูทูบไม่ได้แจ้งถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด

