สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้
ยูทูบล่มทั่วโลกเช้านี้ (18 ก.พ.) ยังมีทางรอด ชาวเน็ตแนะ 3 ทริกง่าย ๆ ให้ดูวิดีโอได้ทันทีไม่ต้องรอเซิร์ฟเวอร์ฟื้น ล่าสุด เริ่มกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว
เรียกได้ว่าปวดหัวกันแต่เช้า จากกรณีที่ผู้ใช้งาน YouTube ทั่วโลกกว่า 3 แสนราย ประสบปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 07.50 น. โดยพบอาการ “หน้าจอขาวโพลน” บนเว็บไซต์ หรือขึ้นข้อความ “เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง” (There’s Something Wrong) บนแอปพลิเคชัน
แม้ทางทีมงาน YouTube จะแจ้งว่ากำลังเร่งตรวจสอบ แต่สำหรับใครที่รอไม่ไหว ชาวเน็ตได้ค้นพบ “ทางลัด” ที่ช่วยให้สามารถรับชมวิดีโอได้ตามปกติ โดยไม่ต้องรอระบบกู้คืน ดังนี้ครับ:
วิธีที่ 1: ใช้ช่อง “ค้นหา” (Search Bar)
นี่คือวิธีที่ได้ผลที่สุดในขณะนี้ แม้หน้าแรก (Home Feed) จะไม่โหลด แต่ระบบค้นหายังทำงานปกติ
-
ขั้นตอน: ให้พิมพ์ชื่อคลิป หรือคีย์เวิร์ดวิดีโอที่ต้องการดูลงในช่อง “ค้นหา” (รูปแว่นขยาย) ด้านบน
-
ผลลัพธ์: คลิปจะปรากฏขึ้นมาและสามารถกดเข้าไปดูได้ทันที
วิธีที่ 2: เข้าผ่านเมนู “การติดตาม” (Subscriptions)
หากหน้าแรกไม่แสดงผล ให้เลี่ยงไปเข้าผ่านช่องที่เรากดติดตามไว้
-
ขั้นตอน: กดที่แท็บ “การติดตาม” (Subscriptions) ด้านล่าง (ในแอปฯ) หรือแถบด้านข้าง (บนเว็บ)
-
ผลลัพธ์: วิดีโอใหม่ ๆ จากช่องที่คุณติดตามจะยังคงแสดงผลและกดดูได้
วิธีที่ 3: ดูผ่าน “เพลย์ลิสต์” (Playlists) หรือ “คลังวิดีโอ” (Library)
-
ขั้นตอน: เข้าไปที่เมนู “คลังวิดีโอ” หรือ “You” แล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่คุณเคยสร้างไว้ หรือวิดีโอที่เคยกดถูกใจ
-
ผลลัพธ์: ระบบจะสามารถเล่นวิดีโอที่ถูกจัดเก็บไว้ในลิสต์เหล่านี้ได้ตามปกติ
ทาง YouTube รับทราบปัญหาแล้วและแจ้งว่า “กำลังตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด” หากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- ยูทูบล่ม ผู้ใช้ทั่วโลกไม่สามารถชมวิดีโอได้ ยังไม่ทราบสาเหตุ
- รีวิว “คอร์ทหลอน ซ่อนกลิ่น” เกมไทยแนว Anomaly หาทางออกจากลูปนรก คอร์ทแบตนับคะแนน
ข้อมูลจาก : Downdetector
