ยูทูบล่ม ผู้ใช้ทั่วโลกไม่สามารถชมวิดีโอได้ ยังไม่ทราบสาเหตุ
ยูทูบล่ม ผู้ใช้ทั่วโลก ทั้งในไทยและต่างประเทศ ไม่สามารถชมวิดีโอได้ ยังไม่ทราบสาเหตุถึงความขัดข้องดังกล่าว
เว็บไซต์ ยูทูบ (Youtube) แพลตฟอร์มดูวิดีโอชื่อดังล่ม หลังจากที่ผู้ใช้หลายคนทั้งไทยและต่างประเทศรายงานตรงกันว่าไม่สามารถเข้าใช้บริการได้
โดยจากการตรวจสอบของสำนักข่าว TheThaiger พบว่าผู้ใช้บน PC จะพบเป็นจอโล่งๆ ไม่มีวิดีโอให้คลิก ขณะที่ผู้ใช้บนโทรศัพท์มือถือจะขึ้นข้อความว่า “เกิดข้อผิดพลาด”
สรุปวิธีแก้ YouTube ล่ม 18 ก.พ. 69 เข้าแอปฯ ไม่ได้ ให้ทำตามนี้
ขณะที่เว็บไซต์ Downdetector ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจว่าเว็บไซต์มีปัญหาหรือไม่ มีผู้รายงานถึงปัญหาการเข้าถึงยูทูบแล้วกว่า 145,000 ผู้ใช้ ในช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. ที่ผ่านมา
เบื้องต้นยังไม่มีแถลงการจากทางยูทูบถึงปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด หากมีรายงานเพิ่มเติม สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยูทูบล่ม! ชาวเน็ตทั่วโลกไม่สามารถเข้าดูวิดีโอได้ ล่าสุดกลับมาแล้ว
- ด่วน! ยูทูบล่ม ไม่สามารถเล่นวิดีโอได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: