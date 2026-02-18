พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”
พ่อน้องผักบุ้ง โพสต์ปริศนา ให้กำลังใจลูกสาว ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ เต วรากร นักเตะคนดังของหมอนทองวิทยา
จากกรณีที่มีแฟนคลับตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ของ เต วรากร ช่างเขียนดี นักเตะของหมอนทองวิทยา กับ น้องผักบุ้ง เน็ตไอดอลดัง ซึ่งลือว่าทั้งสองได้ยุติความสัมพันธ์ไปแล้วนั้น
ล่าสุดพ่อของน้องผักบุ้ง เขียนข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สู้ๆนะลูกไม่ว่าลูกจะเจอปัญหาอะไรพ่อกับแม่จะคอยโอบ กอดลูก หันมาเมื่อไรจะเจอพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้เสมอ ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อกับแม่เคารพการตัดสินใจของ ลูก ลูกเจ็บพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่า
และฝากขอบคุณfcของน้องๆถ้ารักน้องๆทุกคนจริง ขอให้ ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้อง อย่าไปตัดสินใครเลย ขอให้มัน จบ อย่าให้มีใครเจ็บไปกว่านี้ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัว เองให้ดีก็พอ
จากนี้ไปลูกจะก้าวไปทางไหนขอให้ลูกก้าวอย่าง ระมัดระวัง ถ้าลูกเดินเหยียบอะไรที่เจ็บพ่อแม่จะคอยทำ แผลให้”
ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นหรือออกแถลงการณ์ต่อกระแสข่าวแต่อย่างใด
