กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน
ท่ามกลางกระแสข่าวและข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพราะหลายคนกังวลว่า บาร์โค้ดบนบัตรสามารถสืบย้อนได้ว่าใครกาหมายเลขอะไร
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดพื้นที่โกดังเก็บหีบบัตรเลือกตั้งให้สื่อมวลชนเข้าตรวจสอบ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียด
นางเทียนลดา ประยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสระแก้ว อธิบายว่า เหตุใดจึงมีการนำต้นขั้วบัตรและบัตรลงคะแนนมาเก็บไว้ในอาคารเดียวกัน ว่า การเก็บอยู่ในอาคารเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าเก็บปะปนกัน ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนตามประเภทเอกสาร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ กกต. อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน
กกต. สระแก้ว แบ่งการจัดเก็บออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
-
บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว: แยกเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ (ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 183)
-
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง: แยกทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ (ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 184)
-
บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม: แยกทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ (ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 184)
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทาง กกต.สระแก้ว ยืนยันว่าภายในอาคารเก็บพัสดุมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมครบถ้วน ได้แก่
-
การล็อกด้วยกุญแจหลายชั้น
-
การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง
-
การจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
หัวใจสำคัญของการเลือกตั้งคือความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ หากในอนาคตมีการร้องเรียนหรือเกิดข้อสงสัยใดๆ ก็สามารถนำต้นขั้ว บัญชีรายชื่อ และบัตรเลือกตั้งมาเปิดตรวจสอบเปรียบเทียบกันได้ทันที โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนลงคะแนนให้ใคร ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองสิทธิและรักษาความลับของประชาชนอย่างแท้จริง
