นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

นิกกี้ ณฉัตร ยินดี ก้อย-ทิม เปิดตัวคบหากัน ทั้งสองเหมาะสม ยืนยันไม่ได้เศร้า ยอมรับอดีตบ้ากาม เละเทะเปย์หญิง วัย 36 คิดได้เลิกซ่าประกาศหาคู่ชีวิตจริงจัง สัญญาปรับปรุงตัว ลดคอนเทนต์ถึงเนื้อถึงตัว
เรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่เปิดตัวรักในวันวาเลนไทน์จนกลายเป็นที่พูดถึงทั่วประเทศ สำหรับ ทิม พิธา และ ก้อย อรัชพร โพสต์รูปหวานยืนยันความสัมพันธ์ได้อย่างดี ล่าสุด นิกกี้ ณฉัตร ถูก ต้า เฟดเฟ่ ยึดรายการ สลับบทบาทมาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เจ้าของรายการ Sad Bar เสียเอง งานนี้เจ้าตัวเปิดใจตอบทุกคำถามแบบไม่มีกั๊ก ตั้งแต่เรื่องความรักครั้งเก่า ชีวิตที่ผ่านมรสุม และทิศทางในอนาคต
นิกกี้ เปิดเผยถึงกรณีที่อดีตแฟนสาว ก้อย อรัชพร เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ ทิม พิธา ซึ่งตนรู้สึกยินดีด้วยอย่างบริสุทธิ์ใจ มองว่าฝ่ายหญิงมีความพร้อมและเหมาะสมกับคนใหม่ทุกอย่าง ส่วนตัวตนไม่ได้เศร้า เพราะเลิกรากันมานานถึง 3 ปีแล้ว แต่ยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ข่าวออกมา ตนอยู่ที่งานคอนเสิร์ตและกำลังดื่มสังสรรค์ ทำให้มีคนเข้าใจผิดจากคลิปร้องเพลงกลัว ซึ่งตนยืนยันว่าเป็นเพียงการทำคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงและเล่นกับสถานการณ์เท่านั้น
นอกจากนี้ นิกกี้ยังเล่าเรื่องตลกปนเศร้าว่า ในวันที่ฝ่ายหญิงเปิดตัว มีผู้ใหญ่ในวงการ 2 ท่าน คือ ป๋อง กพล และ เสนาหอย วิดีโอคอลมาหา แทนที่จะปลอบใจกลับพูดว่า “สมน้ำหน้า ไอ้คxาย” ทำเอาตนขำไม่ออกแต่ก็เข้าใจว่าเป็นความเอ็นดู
นิกกี้ ยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ตนใช้ชีวิตแบบเละเทะและบ้ากาม ยอมรับว่าเสียคนเพราะเรื่องผู้หญิงเพียงอย่างเดียว ตนเคยเดทกับผู้หญิงมาเป็นสิบคน โดยส่วนใหญ่เลือกจีบชาวต่างชาติ เพราะไม่อยากให้คนไทยติดภาพจำแย่ ๆ ของตน
ในวัยย่าง 36 ปี นิกกี้เปิดใจว่าเริ่มคิดได้และลดการเที่ยวเตร่ลง สาเหตุสำคัญคือตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีงานเยอะ แต่เงินเก็บไม่เพิ่มขึ้นสักบาท เพราะนำเงินไปเปย์และทำทุกวิถีทางเพื่อให้จีบหญิงติด
จากคนที่เคยแอนตี้ความรักมองว่ามีเงินและประกันชีวิตก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีแฟนมาดูแลยามแก่เฒ่า ปัจจุบันนิกกี้เปลี่ยนความคิด เริ่มอยากมีคู่ชีวิตที่อยู่เป็นเพื่อนกันทั้งยามสุขและทุกข์ อยากดูหนังโรแมนติกแล้วร้องไห้ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เมื่อถูกถามถึงคลิปที่ก้อยร้องไห้เพราะสงสารที่นิกกี้โดนชาวเน็ตด่า นิกกี้ยอมรับว่าตนน้ำตาซึมตาม ยืนยันว่าสถานะตอนนี้คือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ก้อยยังคงเป็นห่วงและคอยเตือนสติเรื่องการใช้ชีวิตเสมอ ส่วนเรื่องดราม่าในโซเชียล นิกกี้บอกว่าถ้าด่าตนคนเดียวไม่เจ็บ แต่จะเจ็บถ้าพาดพิงถึงพ่อแม่หรือคนที่รัก
นิกกี้ ยอมรับตามตรงว่าวงการ YouTube ตอนนี้ยากลำบาก รายได้ลดลงจนแทบไม่เหลือ แต่จะสู้ต่อจนกว่าจะหมดตัวเพราะรักลูกน้องและทีมงาน ในด้านคอนเทนต์ ตนจะปรับปรุงตัว ลดการถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิง เพราะพอย้อนกลับไปดูแล้วรู้สึกว่าบางอย่างไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และตนโตขึ้นแล้ว
เจ้าตัวทิ้งท้ายว่า ขอโทษทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตที่ตนเคยทำตัวแย่ใส่ และขอบคุณแฟนคลับที่ยังสนับสนุน พร้อมฝากให้ทุกคนมองโลกด้วยความเข้าใจและลดอคติลง
