ข่าวดาราบันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 10:14 น.
77

นิกกี้ ณฉัตร ยินดี ก้อย-ทิม เปิดตัวคบหากัน ทั้งสองเหมาะสม ยืนยันไม่ได้เศร้า ยอมรับอดีตบ้ากาม เละเทะเปย์หญิง วัย 36 คิดได้เลิกซ่าประกาศหาคู่ชีวิตจริงจัง สัญญาปรับปรุงตัว ลดคอนเทนต์ถึงเนื้อถึงตัว

เรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่เปิดตัวรักในวันวาเลนไทน์จนกลายเป็นที่พูดถึงทั่วประเทศ สำหรับ ทิม พิธา และ ก้อย อรัชพร โพสต์รูปหวานยืนยันความสัมพันธ์ได้อย่างดี ล่าสุด นิกกี้ ณฉัตร ถูก ต้า เฟดเฟ่ ยึดรายการ สลับบทบาทมาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เจ้าของรายการ Sad Bar เสียเอง งานนี้เจ้าตัวเปิดใจตอบทุกคำถามแบบไม่มีกั๊ก ตั้งแต่เรื่องความรักครั้งเก่า ชีวิตที่ผ่านมรสุม และทิศทางในอนาคต

นิกกี้ เปิดเผยถึงกรณีที่อดีตแฟนสาว ก้อย อรัชพร เปิดตัวรักครั้งใหม่กับ ทิม พิธา ซึ่งตนรู้สึกยินดีด้วยอย่างบริสุทธิ์ใจ มองว่าฝ่ายหญิงมีความพร้อมและเหมาะสมกับคนใหม่ทุกอย่าง ส่วนตัวตนไม่ได้เศร้า เพราะเลิกรากันมานานถึง 3 ปีแล้ว แต่ยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ข่าวออกมา ตนอยู่ที่งานคอนเสิร์ตและกำลังดื่มสังสรรค์ ทำให้มีคนเข้าใจผิดจากคลิปร้องเพลงกลัว ซึ่งตนยืนยันว่าเป็นเพียงการทำคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงและเล่นกับสถานการณ์เท่านั้น

นอกจากนี้ นิกกี้ยังเล่าเรื่องตลกปนเศร้าว่า ในวันที่ฝ่ายหญิงเปิดตัว มีผู้ใหญ่ในวงการ 2 ท่าน คือ ป๋อง กพล และ เสนาหอย วิดีโอคอลมาหา แทนที่จะปลอบใจกลับพูดว่า “สมน้ำหน้า ไอ้คxาย” ทำเอาตนขำไม่ออกแต่ก็เข้าใจว่าเป็นความเอ็นดู

นิกกี้ ยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ตนใช้ชีวิตแบบเละเทะและบ้ากาม ยอมรับว่าเสียคนเพราะเรื่องผู้หญิงเพียงอย่างเดียว ตนเคยเดทกับผู้หญิงมาเป็นสิบคน โดยส่วนใหญ่เลือกจีบชาวต่างชาติ เพราะไม่อยากให้คนไทยติดภาพจำแย่ ๆ ของตน

ในวัยย่าง 36 ปี นิกกี้เปิดใจว่าเริ่มคิดได้และลดการเที่ยวเตร่ลง สาเหตุสำคัญคือตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีงานเยอะ แต่เงินเก็บไม่เพิ่มขึ้นสักบาท เพราะนำเงินไปเปย์และทำทุกวิถีทางเพื่อให้จีบหญิงติด

จากคนที่เคยแอนตี้ความรักมองว่ามีเงินและประกันชีวิตก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีแฟนมาดูแลยามแก่เฒ่า ปัจจุบันนิกกี้เปลี่ยนความคิด เริ่มอยากมีคู่ชีวิตที่อยู่เป็นเพื่อนกันทั้งยามสุขและทุกข์ อยากดูหนังโรแมนติกแล้วร้องไห้ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เมื่อถูกถามถึงคลิปที่ก้อยร้องไห้เพราะสงสารที่นิกกี้โดนชาวเน็ตด่า นิกกี้ยอมรับว่าตนน้ำตาซึมตาม ยืนยันว่าสถานะตอนนี้คือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ก้อยยังคงเป็นห่วงและคอยเตือนสติเรื่องการใช้ชีวิตเสมอ ส่วนเรื่องดราม่าในโซเชียล นิกกี้บอกว่าถ้าด่าตนคนเดียวไม่เจ็บ แต่จะเจ็บถ้าพาดพิงถึงพ่อแม่หรือคนที่รัก

นิกกี้ ยอมรับตามตรงว่าวงการ YouTube ตอนนี้ยากลำบาก รายได้ลดลงจนแทบไม่เหลือ แต่จะสู้ต่อจนกว่าจะหมดตัวเพราะรักลูกน้องและทีมงาน ในด้านคอนเทนต์ ตนจะปรับปรุงตัว ลดการถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิง เพราะพอย้อนกลับไปดูแล้วรู้สึกว่าบางอย่างไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และตนโตขึ้นแล้ว

เจ้าตัวทิ้งท้ายว่า ขอโทษทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตที่ตนเคยทำตัวแย่ใส่ และขอบคุณแฟนคลับที่ยังสนับสนุน พร้อมฝากให้ทุกคนมองโลกด้วยความเข้าใจและลดอคติลง

นิกกี้ เปิดใจรุ้ ก้อย-พิธา คบกัน
ภาพจาก Youtube : Nickynachat

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”

6 วินาที ที่แล้ว
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

6 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

11 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

29 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

35 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

53 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 10:14 น.
77
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button