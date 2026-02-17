ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 14:54 น.
65
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

กกต. ถกเครียดแก้เกม “บาร์โค้ด” หวั่นทำเลือกตั้งโมฆะ สั่งเลือกตั้งซ่อม 3 หน่วย พร้อมเล็งรื้อนับคะแนนอีก 20 แห่งหลังยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรง เร่งสอบปมใบขีดคะแนนโผล่บ่อขยะสมุทรปราการ

17 กุมภาพันธ์ 2569 — สถานการณ์การเมืองร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เปิดเผยเบื้องหลังการประชุมลับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด โดยมีวาระเร่งด่วนเพื่อกู้ศรัทธาและความถูกต้องของการเลือกตั้งที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสข่าวความผิดปกติที่ส่อเค้าจะบานปลาย

ผวา “บัตรเขย่ง” ลุ้นสั่งนับคะแนนใหม่ 20 หน่วย

ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดคือความผิดปกติของตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ จากรายงานในเว็บไซต์ ECT Report 69 พบว่ามียอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ไม่ตรงกัน หรือที่เรียกกันว่า บัตรเขย่ง ซึ่งมีส่วนต่างสูงถึงกว่า 66,000 คน

ความผิดปกตินี้ส่งผลให้ กกต. ยังไม่สามารถประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการได้ และคาดว่าที่ประชุมอาจจะมีมติสั่งให้ นับคะแนนใหม่ (Recount) เพิ่มเติมอีกกว่า 20 หน่วย ซึ่งกระบวนการนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเคลียร์ข้อครหาเรื่องความโปร่งใส

ปม บาร์โค้ด พ่นพิษ หวั่นเลือกตั้งโมฆะ

ในขณะเดียวกัน กกต. กำลังเผชิญศึกหนักทางข้อกฎหมาย เรื่อง สัญลักษณ์บาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกฟ้องร้องว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการลงคะแนนลับ โดย กกต. ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ยืนยันว่าการลงคะแนนเป็นไปโดยลับ

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีการสั่งให้ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ (Re-vote) ในวันที่ 22 ก.พ. 69 จำนวน 3 หน่วย ได้แก่

หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขต 15 คันนายาว กทม.

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขต 1 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขต 6 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

ปัญหาที่ยังถกเถียงไม่จบคือ รูปแบบบัตรใหม่ หากตัดบาร์โค้ดออก จะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเองว่าบัตรลอตแรกมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะได้

การประชุมของ กกต. มีความตึงเครียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ปริศนา ใบขีดคะแนน โผล่บ่อขยะ

อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ กกต. ต้องเร่งสอบสวน คือกรณีพบ แบบขีดคะแนน ของเขต 6 จ.สมุทรปราการ ถูกนำไปทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลลัดหลวง

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า เป็นใบขีดคะแนนที่เขียนผิดและมีการเปลี่ยนฉบับใหม่มาใช้แทนแล้วตามระเบียบ แต่คำถามสำคัญคือ ใบที่ชำรุดหลุดรอดจากระบบรักษาความปลอดภัยไปอยู่ที่กองขยะได้อย่างไร? ทาง กกต. กำลังเร่งหาตัวมือดีที่นำเอกสารราชการออกไป และตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการ สร้างสถานการณ์ เพื่อดิสเครดิตการเลือกตั้งหรือไม่

กกต. ปรับแผน งดแถลงข่าว-เน้นเอกสาร

จากมรสุมรุมเร้ารอบด้าน ที่ประชุม กกต. มีความเห็นตรงกันว่า การตั้งโต๊ะแถลงข่าวในช่วงนี้อาจกลายเป็นดาบสองคม ที่คำพูดจะถูกนำไปตีความขยายผลในทางลบ จึงปรับกลยุทธ์มาใช้การชี้แจงผ่านเอกสารข่าวเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงทางการเมืองและกฎหมายที่กำลังรัดตัวเข้ามาทุกขณะ.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

39 วินาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

18 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

37 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 14:54 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button