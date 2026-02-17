เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน
กกต. ถกเครียดแก้เกม “บาร์โค้ด” หวั่นทำเลือกตั้งโมฆะ สั่งเลือกตั้งซ่อม 3 หน่วย พร้อมเล็งรื้อนับคะแนนอีก 20 แห่งหลังยอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรง เร่งสอบปมใบขีดคะแนนโผล่บ่อขยะสมุทรปราการ
17 กุมภาพันธ์ 2569 — สถานการณ์การเมืองร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เปิดเผยเบื้องหลังการประชุมลับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด โดยมีวาระเร่งด่วนเพื่อกู้ศรัทธาและความถูกต้องของการเลือกตั้งที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสข่าวความผิดปกติที่ส่อเค้าจะบานปลาย
ผวา “บัตรเขย่ง” ลุ้นสั่งนับคะแนนใหม่ 20 หน่วย
ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดคือความผิดปกติของตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ จากรายงานในเว็บไซต์ ECT Report 69 พบว่ามียอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ไม่ตรงกัน หรือที่เรียกกันว่า บัตรเขย่ง ซึ่งมีส่วนต่างสูงถึงกว่า 66,000 คน
ความผิดปกตินี้ส่งผลให้ กกต. ยังไม่สามารถประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการได้ และคาดว่าที่ประชุมอาจจะมีมติสั่งให้ นับคะแนนใหม่ (Recount) เพิ่มเติมอีกกว่า 20 หน่วย ซึ่งกระบวนการนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเคลียร์ข้อครหาเรื่องความโปร่งใส
ปม บาร์โค้ด พ่นพิษ หวั่นเลือกตั้งโมฆะ
ในขณะเดียวกัน กกต. กำลังเผชิญศึกหนักทางข้อกฎหมาย เรื่อง สัญลักษณ์บาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกฟ้องร้องว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการลงคะแนนลับ โดย กกต. ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ยืนยันว่าการลงคะแนนเป็นไปโดยลับ
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีการสั่งให้ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ (Re-vote) ในวันที่ 22 ก.พ. 69 จำนวน 3 หน่วย ได้แก่
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขต 15 คันนายาว กทม.
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขต 1 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขต 6 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ปัญหาที่ยังถกเถียงไม่จบคือ รูปแบบบัตรใหม่ หากตัดบาร์โค้ดออก จะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเองว่าบัตรลอตแรกมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะได้
ปริศนา ใบขีดคะแนน โผล่บ่อขยะ
อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ กกต. ต้องเร่งสอบสวน คือกรณีพบ แบบขีดคะแนน ของเขต 6 จ.สมุทรปราการ ถูกนำไปทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลลัดหลวง
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า เป็นใบขีดคะแนนที่เขียนผิดและมีการเปลี่ยนฉบับใหม่มาใช้แทนแล้วตามระเบียบ แต่คำถามสำคัญคือ ใบที่ชำรุดหลุดรอดจากระบบรักษาความปลอดภัยไปอยู่ที่กองขยะได้อย่างไร? ทาง กกต. กำลังเร่งหาตัวมือดีที่นำเอกสารราชการออกไป และตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการ สร้างสถานการณ์ เพื่อดิสเครดิตการเลือกตั้งหรือไม่
กกต. ปรับแผน งดแถลงข่าว-เน้นเอกสาร
จากมรสุมรุมเร้ารอบด้าน ที่ประชุม กกต. มีความเห็นตรงกันว่า การตั้งโต๊ะแถลงข่าวในช่วงนี้อาจกลายเป็นดาบสองคม ที่คำพูดจะถูกนำไปตีความขยายผลในทางลบ จึงปรับกลยุทธ์มาใช้การชี้แจงผ่านเอกสารข่าวเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงทางการเมืองและกฎหมายที่กำลังรัดตัวเข้ามาทุกขณะ.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- งามหน้า! อินฟลูฯ โต้กลับ กกต. ปมคลิป ‘แจ้งไม่ไปใช้สิทธิ’ โผล่หลังหมดเขต แฉยับทำงานล่าช้า
- สรยุทธ-ปริญญา แฉระเบียบ กกต. ข้อ 184 มัดรวม “ต้นขั้ว-บัตรเลือกตั้ง” ลงหีบเดียวกัน ส่อขัดรัฐธรรมนูญ
- สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งหนังสือถึง กกต. จี้ชี้แจงปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: