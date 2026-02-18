ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว
ครม. ไฟเขียว ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐลาอุปสมบทหมู่ 93 รูป ถวายกุศล แด่พระพันปีหลวง เป็นเวลา 10 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา-รับเงินเดือนปกติ
ข่าวดีสายบุญ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้คนทำงานภาครัฐทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง (ทั้งประจำและชั่วคราว) ไปจนถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลางานไปร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 93 รูป ได้
โครงการนี้จัดขึ้นรวม 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2569 จัดงานเพื่อบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องจากพระองค์ท่านทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ
ปกติแล้วเวลาเราจะลางานไปทำธุระส่วนตัว ก็ต้องไปหักโควตาวันลากิจหรือวันลาพักร้อน แต่สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ รัฐบาลให้สิทธิพิเศษไม่ถือว่าเป็นการลา
ทางการจะนับว่า 10 วันที่เราไปอยู่วัด ถือเป็นการ “ไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน” ตามปกติ ในเมื่อนับว่าไปทำงาน แน่นอนว่าสิ้นเดือนมาก็รับเงินเดือนเต็มจำนวนตามปกติ
ทางรัฐบาลเขาบอกว่า ที่เปิดโอกาสให้ลาบวชไม่นับวันลา ก็เพื่อสนับสนุนให้คนทำงานภาครัฐได้มีโอกาสไปทำความดี พัฒนาจิตใจ และแสดงความกตัญญู ถือว่าได้ทั้งบุญ ได้ทั้งความสบายใจเรื่องงานไปพร้อมๆ กันเลย
