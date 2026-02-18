ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 10:20 น.
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง
ภาพจาก : Jessada Denduangboripant

ผอ.กกต.กำแพงเพชร โพสต์ท้าชนสังคม “ใครเจาะระบบรู้ว่าเลือกใครได้ ผมยอมลาออก” ด้าน “อจ.เจษฎา” แชร์โพสต์รับคำท้า เสนอจัด “เลือกตั้งจำลอง” วัดกันไปเลย

เมื่อวันพุธที่ 18 ก.พ. 69 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ที่สังคมกังวลว่าจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิการลงคะแนนลับ ได้ยกระดับความดราม่าไปอีกขั้น เมื่อระดับผู้บริหารของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในระดับจังหวัด ออกมาโพสต์ข้อความท้าทายด้วยเดิมพันที่สูงลิบ

ประเด็นดุเดือดนี้เริ่มต้นจากความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายคงยศ บุญรักษ์ (Kongyos Boonrak) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันอังคารที่ 17 ก.พ. 69 เวลา 10:44 น.

นายคงยศ ได้โพสต์ข้อความแสดงความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบบัตรเลือกตั้งแบบ 100% พร้อมยื่นคำขาดท้าทายนักจับผิดและผู้เชี่ยวชาญไอทีทุกคนว่า

“ผมขอท้า ใครเจาะระบบความลับบัตรเลือกตั้งกำแพงเพชรได้ว่า บัตรเป็นของใคร เลือกใคร ผมยอมลาออก”

อจ.เจษฎา รับคำท้าจัดเลือกตั้งจำลองเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัย
ภาพจาก : Jessada Denduangboripant

ทันทีที่คำท้านี้ถูกเผยแพร่ออกไป รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ นักวิชาการคนดังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant พร้อมรับคำท้าด้วยข้อเสนอที่แสบสัน โดยระบุว่า

“ท่าน ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้ามามาแล้วครับ ฮะๆๆ .. ลองจัดเลือกตั้งจำลอง ขึ้นมาให้คนแฮกกันซักรอบ มั้ยล่ะครับท่าน”

อาจารย์เจษฎา ยังได้ระบุเงื่อนไขสำคัญในการพิสูจน์ความจริงครั้งนี้ว่า หากจะวัดกันจริงๆ ต้องจำลองสถานการณ์หน้างานจริงด้วย

“ใช้บัตรเลือกตั้งรุ่นมีบาร์โค้ด และไม่บังโค้ดตอนนับคะแนนนะครับ หึๆๆ”

งานนี้ต้องรอดูว่า ทาง ผอ.กกต.กำแพงเพชร จะกล้ารับข้อเสนอจัดสังเวียน “Sandbox เลือกตั้ง” เพื่อรักษาเก้าอี้และกู้ศรัทธาตามคำท้าของตัวเองหรือไม่

ข้อมูลจาก : FB/Jessada Denduangboripant, FB/Kongyos Boonrak, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 10:20 น.
