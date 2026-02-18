เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยเปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคก้าวไกลของ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พบว่า น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ มีทรัพย์สิน 56,498,789 บาท หนี้สิน 26,471 บาท
ธิษะณา ชุณหะวัณ แจ้งทรัพย์สิน 56,498,789 บาท
- เงินฝาก 11,684 บาท
- เงินลงทุน 1,564,000 บาท
- ที่ดิน 7 แปลง 56,984,105 บาท เป็นที่ดินใน จ.ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, สมุทรสงคราม, กรุงเทพ
- ยานพาหนะ 239,000 บาท
- ทรัพย์สินอื่น 700,000 บาท
- งานศิลปะโดยชาวอะบอริจิน ซื้อมาจากแกลลอรีที่ออสเตรเลีย งานศิลปะภาพเรือสำเภอล้อเลียนการเมือง และภาพธรรมชาติ วาดโดย วสันต์ สิทธิเขตต์ อดีตศิลปินกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)
- กระเป๋าชาแนล ขนาด 8 นิ้ว หนังคาเวียร์สีเขียว มูลค่า 70,000 บาท
- กระเป๋าชาแนล 10 นิ้วหนังคาเวียร์สีเบจ มูลค่า 1.8 แสนบาท
- กระเป๋าชาแนลชาแนล 10 นิ้ว หนังคาเวียร์สีแดง มูลค่า 1.8 แสนบาท
- กระเป๋าชาแนลบอยขนาด 10 นิ้ว สีทองหนังคาเวียร์ สภาพ 50% มูลค่า 1.8 แสนบาท
รายได้ต่อปี 1,116,000 บาท
- เป็นค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
รายจ่ายต่อปี 1,104,000 บาท
หนี้สิน 26,471 บาท
- เป็นเงินเบิกเกินบัญชี
เส้นทางการเมือง ประวัติ แก้วตา-ธิษะณา ชุณหะวัณ หลานชาติชาย อดีต ส.ส. สายเลือดใหม่พรรคประชาชน
แก้วตา ธิษะณา เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ปัจจุบันอายุ 34 ปี เป็นลูกสาว นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ มีศักดิ์เป็นหลานปู่ของอดีตนายกฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และเป็นเหลนของจอมพลผิน ชุณหะวัณ อดีต ผบ.ทบ. เรียกว่าสายเลือดการเมืองเข้มข้นมาตั้งแต่รุ่นทวด
ด้านการศึกษา แก้วตาจบปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบินไปคว้าปริญญาโทด้านกฎหมายมหาชนนานาชาติ (สิทธิมนุษยชน) จาก SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ โปรไฟล์ด้านสิทธิมนุษยชนของเธอแน่นปึ้ก เพราะเคยทำงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) อย่าง Freeland Foundation ที่ต่อต้านการค้ามนุษย์ และยังเคยลงพื้นที่ดูแลผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติที่ จ.ตาก และ จ.พังงา มาแล้วด้วย
ก้าวสู่สภาผู้แทนราษฎร ภายใต้พรรคสีส้ม
ในการเลือกตั้งปี 2566 ธิษะณาตัดสินใจลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคก้าวไกล (ปัจจุบันคือพรรคประชาชน) ซึ่งตอนแรกก็แอบกังวลว่า นามสกุล “ชุณหะวัณ” ของตนอาจทำให้คนมองว่าเป็นกลุ่มการเมืองเก่า แต่ด้วยอุดมการณ์ที่ชัดเจนและแคมเปญหาเสียงที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ทำให้ชนะการเลือกตั้งในเขต 2 กทม. ไปด้วยคะแนนเสียง 41,148 คะแนน (44.63%) ก้าวเข้าสู่สภาได้อย่างสง่างาม
บทบาทนักขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนและการต่างประเทศ
ผลงานในสภาของ “ส.ส.แก้วตา” ถือว่ามีสีสันและเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาก ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แก้วตาไม่ได้มองการทูตแค่เรื่องเศรษฐกิจ แต่นำเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” เข้ามาผูกโยงด้วยเสมอ ผลงานเด่นๆ ได้แก่
-
ผลักดัน พ.ร.บ. ป้องกันอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ: นำกฎหมายระดับสากลอย่าง Rome Statute มาเปรียบเทียบ เพื่อผลักดันให้ไทยมีกฎหมายจัดการกับการละเมิดสิทธิร้ายแรง เช่น การอุ้มหายและการสังหารหมู่
-
ดับไฟใต้ด้วยเสียงประชาชน: ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญสร้างสันติภาพชายแดนใต้ เน้นการฟังเสียงคนในพื้นที่ มากกว่าการปล่อยให้เป็นเรื่องของทหารเพียงฝ่ายเดียว
-
การขอโทษทางประวัติศาสตร์: ในปี 2565 แก้วตาได้สร้างความประทับใจด้วยการกล่าวขอโทษต่อครอบครัว “หะยีสุหลง” (ผู้นำศาสนาที่ถูกอุ้มหายในอดีต) เพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่ครอบครัวชุณหะวัณเคยมีอำนาจรัฐในยุคนั้น ถือเป็นก้าวสำคัญของการปรองดอง
-
กระบอกเสียงเพื่อเพื่อนมนุษย์: กล้าที่จะอภิปรายถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัย (โดยเฉพาะชาวเมียนมา) โดยเสนอให้นำแรงงานเหล่านี้เข้าระบบอย่างถูกต้องเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือและมีสิทธิรักษาพยาบาล ซึ่งแม้จะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและถูกวิจารณ์ แต่เธอก็ยืนหยัดในหลักการความเป็นมนุษย์
แน่นอนว่าบนเส้นทางการเมืองย่อมมีขวากหนาม ธิษะณาเองก็เคยเผชิญกับกระแสดราม่าหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น
-
เคยถูกขุดเรื่องการใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อกลุ่มเสื้อแดง (ปี 2553) และการร่วมชุมนุม กปปส. ซึ่งแก้วตาได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา
-
ดราม่าอ่านตัวเลขผิด ในการอภิปรายงบ กอ.รมน. มีอาการประหม่าและอ่านตัวเลขผิดพลาดหลายครั้ง จนถูก ส.ส. รุ่นเก๋าแซวหนัก ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเป็นเพราะพักผ่อนน้อยและมีภาวะซึมเศร้าจากการสูญเสียผู้ช่วยส่วนตัว
-
แฮชแท็ก #พรรคประชาชนพม่า การอภิปรายปกป้องสิทธิผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติเมียนมา ทำให้ถูกวิจารณ์จากคนบางกลุ่มว่าให้ความสำคัญกับคนต่างชาติมากเกินไป
-
มีภาพเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สภา (แม้จะเป็นเขตสูบบุหรี่) แต่ก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์เรื่องความเหมาะสม
มรสุมเหล่านี้ทำให้แก้วตาได้รับฉายา “ดาวดับ” ประจำปี 2567 จากผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา แต่ถึงกระนั้น ธิษะณาก็ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ ส.ส. ต่อไป โดยนำเอาคำวิจารณ์มาปรับปรุงการทำงาน
เส้นทางของ “ธิษะณา ชุณหะวัณ” พิสูจน์ให้เห็นว่า การเกิดในตระกูลการเมืองใหญ่ ไม่ได้แปลว่าจะต้องเดินตามรอยผู้ใหญ่เสมอไป เธอได้สร้างเส้นทางของตัวเองในฐานะนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่ที่กล้าพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีสากลได้อย่างน่าจับตามองทีเดียว
