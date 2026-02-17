ผ่าประวัติ “โสภณ ซารัมย์” จากครูบ้านนอก สู่ขุนพลคู่ใจ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์” ที่อาจผงาดคุมสภา
ผ่าประวัติ “โสภณ ซารัมย์” จากครูบ้านนอก สู่ขุนพลคู่ใจ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์” ที่อาจผงาดคุมสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ฝุ่นกำลังตลบกับการฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่ของ “นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล”หลังพรรคภูมิใจไทยกวาดที่นั่งถล่มทลายถึง 193 เสียงในการเลือกตั้งปี 2569 คุณจะเริ่มได้ยินชื่อของ “โสภณ ซารัมย์” ลอยเข้ามาบ่อยๆ ในฐานะตัวเต็งที่จะคว้าเก้าอี้ใหญ่ระดับประเทศอย่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ชายวัย 67 ปีคนนี้คือใคร? ทำไมถึงมีความสำคัญในเกมการเมืองระดับชาติ? วันนี้ไทยเกอร์ จะพาไปย้อนรอยดูเส้นทางชีวิตที่พลิกผันและน่าสนใจของเขากันครับ อ่านจบแล้วจะเข้าใจเลยว่า ทำไมชื่อนี้ถึงทรงพลัง!
โสภณ ซารัมย์ แม่พิมพ์ของชาติ สู่ “นักการเมืองระดับเขต”
โสภณ ซารัมย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2502 เป็นคนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสายเลือด เขาไม่ได้มาจากครอบครัวนักการเมืองระดับชาติ แต่คุณพ่อสนั่น ซารัมย์ เป็นถึงกำนันในพื้นที่ ส่วนตัวเขาเองเริ่มต้นเส้นทางชีวิตด้วยการเรียนจบสายครู จบครุศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ แล้ว เข้ารับราชการเป็นครู
จนกระทั่งปี 2544 ครูโสภณตัดสินใจกระโดดลงสนามการเมืองระดับชาติ ลงสมัคร สส. บุรีรัมย์ ในนาม “พรรคชาติไทย” และสอบผ่านฉลุย ได้เข้าสภาเป็นครั้งแรก
ตำนานย้ายพรรค แต่หัวใจสลักคำว่า “เนวิน”
เส้นทางการเมืองของโสภณเรียกได้ว่าโชกโชน ผ่านมรสุมยุบพรรคมานับไม่ถ้วน
-
ปี 2548 ย้ายมาอยู่พรรคดาวรุ่งยุคนั้นอย่างไทยรักไทย และชนะเลือกตั้งอีกครั้ง
-
ยุควิกฤตการเมือง เมื่อไทยรักไทยถูกยุบ เขาย้ายไปพรรคพลังประชาชน แต่พรรคก็ถูกยุบซ้ำอีกรอบ
-
ปี 2550 – ปัจจุบัน กลุ่มของโสภณ ซึ่งถือเป็นคนสนิทสายตรง ของผู้มากบารมีแห่งบุรีรัมย์อย่าง เนวิน ชิดชอบ ได้แยกตัวออกมาตั้งพรรคภูมิใจไทย และพลิกขั้วไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ ดันให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นนายกฯ
การยืนหยัดเคียงข้างบ้านใหญ่บุรีรัมย์ อย่างเหนียวแน่น ทำให้โสภณได้รับความไว้วางใจอย่างสูงมาโดยตลอด
โปรไฟล์การทำงานที่ไม่ธรรมดา
ตลอดเส้นทางการเมือง โสภณเคยผ่านตำแหน่งระดับ “บิ๊ก” มาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
-
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ยุคนายกฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์)
-
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ยุคนายกฯ อภิสิทธิ์)
-
ประธานกรรมาธิการคมนาคม (ยุคนายกฯ ประยุทธ์)
-
ประธานกรรมาธิการศึกษาธิการ (โควตาพรรคภูมิใจไทย)
-
ล่าสุด เพิ่งคัมแบ็กกลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในรอบ 14 ปี ด้วยตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในช่วงท้ายก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
ชีวิตครอบครัว
ในมุมชีวิตส่วนตัว โสภณแต่งงานกับ นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ ปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มีลูกด้วยกัน 3 คน การเมืองถือเป็นเรื่องของครอบครัวนี้ เพราะพี่ชายของเขาก็เคยเป็น สส. บุรีรัมย์เช่นกัน
แต่เรื่องที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดคือ ในปี 2560 เขาต้องสูญเสียลูกชาย อาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ วัยเพียง 30 ปี จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ความสูญเสียครั้งนี้ทำให้โสภณก่อตั้งมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมและสานต่อเจตนารมณ์ของลูกชาย
ศึกชิง “ประมุขสภา” ภารกิจรวบตึงของบ้านใหญ่บุรีรัมย์?
กลับมาที่ปัจจุบัน หลังพรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีข่าวสะพัดว่าโสภณจะถูกวางตัวให้โยกจากฝ่ายบริหาร รองนายกฯ ไปคุมฝ่ายนิติบัญญัติในตำแหน่ง “ประธานสภาผู้แทนราษฎร”
แต่งานนี้ไม่ได้นอนมา เพราะมีคู่แข่งคนสำคัญในพรรคเดียวกันคือ ภราดร ปริศนานันทกุล (สส. อ่างทอง) ที่เคยทำผลงานคุมการประชุมสภาในฐานะรองประธานสภาฯ มาก่อนได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคำชมล้นหลาม ทำให้ภายในพรรคต้อง “ชิงดำ” กันเองว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้
หาก “โสภณ ซารัมย์” ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจริง จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองทันที เพราะปัจจุบัน ประธานวุฒิสภา (สว.) คือ นายมงคล สุระสัจจะ ซึ่งก็มาจากสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์เช่นกัน นั่นหมายความว่า บุรีรัมย์จะครองอำนาจเบ็ดเสร็จ คุมทั้งสภาล่างและสภาบน ในยุคของรัฐบาลอนุทินนั่นเอง
ภาพจาก : ไทยคู่ฟ้า, วิกิพีเดีย
