ข่าวการเมือง

ผ่าประวัติ “โสภณ ซารัมย์” จากครูบ้านนอก สู่ขุนพลคู่ใจ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์” ที่อาจผงาดคุมสภา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 17:54 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 17:54 น.
91
ภาพจาก : ไทยคู่ฟ้า

ผ่าประวัติ “โสภณ ซารัมย์” จากครูบ้านนอก สู่ขุนพลคู่ใจ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์” ที่อาจผงาดคุมสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ฝุ่นกำลังตลบกับการฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่ของ “นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล”หลังพรรคภูมิใจไทยกวาดที่นั่งถล่มทลายถึง 193 เสียงในการเลือกตั้งปี 2569 คุณจะเริ่มได้ยินชื่อของ “โสภณ ซารัมย์” ลอยเข้ามาบ่อยๆ ในฐานะตัวเต็งที่จะคว้าเก้าอี้ใหญ่ระดับประเทศอย่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ชายวัย 67 ปีคนนี้คือใคร? ทำไมถึงมีความสำคัญในเกมการเมืองระดับชาติ? วันนี้ไทยเกอร์ จะพาไปย้อนรอยดูเส้นทางชีวิตที่พลิกผันและน่าสนใจของเขากันครับ อ่านจบแล้วจะเข้าใจเลยว่า ทำไมชื่อนี้ถึงทรงพลัง!

โสภณ ซารัมย์ แม่พิมพ์ของชาติ สู่ “นักการเมืองระดับเขต”

โสภณ ซารัมย์ เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2502 เป็นคนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสายเลือด เขาไม่ได้มาจากครอบครัวนักการเมืองระดับชาติ แต่คุณพ่อสนั่น ซารัมย์ เป็นถึงกำนันในพื้นที่ ส่วนตัวเขาเองเริ่มต้นเส้นทางชีวิตด้วยการเรียนจบสายครู จบครุศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ แล้ว เข้ารับราชการเป็นครู

จนกระทั่งปี 2544 ครูโสภณตัดสินใจกระโดดลงสนามการเมืองระดับชาติ ลงสมัคร สส. บุรีรัมย์ ในนาม “พรรคชาติไทย” และสอบผ่านฉลุย ได้เข้าสภาเป็นครั้งแรก

ภาพของโสภณ ซารัมย์ ขณะทำงานในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ภาพจาก : Wikipedia

ตำนานย้ายพรรค แต่หัวใจสลักคำว่า “เนวิน”

เส้นทางการเมืองของโสภณเรียกได้ว่าโชกโชน ผ่านมรสุมยุบพรรคมานับไม่ถ้วน

  • ปี 2548 ย้ายมาอยู่พรรคดาวรุ่งยุคนั้นอย่างไทยรักไทย และชนะเลือกตั้งอีกครั้ง

  • ยุควิกฤตการเมือง เมื่อไทยรักไทยถูกยุบ เขาย้ายไปพรรคพลังประชาชน แต่พรรคก็ถูกยุบซ้ำอีกรอบ

  • ปี 2550 – ปัจจุบัน กลุ่มของโสภณ ซึ่งถือเป็นคนสนิทสายตรง ของผู้มากบารมีแห่งบุรีรัมย์อย่าง เนวิน ชิดชอบ ได้แยกตัวออกมาตั้งพรรคภูมิใจไทย และพลิกขั้วไปจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ ดันให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นนายกฯ

การยืนหยัดเคียงข้างบ้านใหญ่บุรีรัมย์ อย่างเหนียวแน่น ทำให้โสภณได้รับความไว้วางใจอย่างสูงมาโดยตลอด

โปรไฟล์การทำงานที่ไม่ธรรมดา

ตลอดเส้นทางการเมือง โสภณเคยผ่านตำแหน่งระดับ “บิ๊ก” มาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ยุคนายกฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์)

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ยุคนายกฯ อภิสิทธิ์)

  • ประธานกรรมาธิการคมนาคม (ยุคนายกฯ ประยุทธ์)

  • ประธานกรรมาธิการศึกษาธิการ (โควตาพรรคภูมิใจไทย)

  • ล่าสุด เพิ่งคัมแบ็กกลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในรอบ 14 ปี ด้วยตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในช่วงท้ายก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

โสภณ ซารัมย์ เคยเป็นครู ก่อนจะก้าวเข้าสู่สนามการเมือง
ภาพจาก : ไทยคู่ฟ้า

ชีวิตครอบครัว

ในมุมชีวิตส่วนตัว โสภณแต่งงานกับ นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ ปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มีลูกด้วยกัน 3 คน การเมืองถือเป็นเรื่องของครอบครัวนี้ เพราะพี่ชายของเขาก็เคยเป็น สส. บุรีรัมย์เช่นกัน

แต่เรื่องที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดคือ ในปี 2560 เขาต้องสูญเสียลูกชาย อาณัตพณ ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ วัยเพียง 30 ปี จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ความสูญเสียครั้งนี้ทำให้โสภณก่อตั้งมูลนิธิอาณัตพณ ซารัมย์ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมและสานต่อเจตนารมณ์ของลูกชาย

ศึกชิง “ประมุขสภา” ภารกิจรวบตึงของบ้านใหญ่บุรีรัมย์?

กลับมาที่ปัจจุบัน หลังพรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีข่าวสะพัดว่าโสภณจะถูกวางตัวให้โยกจากฝ่ายบริหาร รองนายกฯ ไปคุมฝ่ายนิติบัญญัติในตำแหน่ง “ประธานสภาผู้แทนราษฎร”

แต่งานนี้ไม่ได้นอนมา เพราะมีคู่แข่งคนสำคัญในพรรคเดียวกันคือ ภราดร ปริศนานันทกุล (สส. อ่างทอง) ที่เคยทำผลงานคุมการประชุมสภาในฐานะรองประธานสภาฯ มาก่อนได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคำชมล้นหลาม ทำให้ภายในพรรคต้อง “ชิงดำ” กันเองว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้

หาก “โสภณ ซารัมย์” ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจริง จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองทันที เพราะปัจจุบัน ประธานวุฒิสภา (สว.) คือ นายมงคล สุระสัจจะ ซึ่งก็มาจากสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์เช่นกัน นั่นหมายความว่า บุรีรัมย์จะครองอำนาจเบ็ดเสร็จ คุมทั้งสภาล่างและสภาบน ในยุคของรัฐบาลอนุทินนั่นเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก : ไทยคู่ฟ้า, วิกิพีเดีย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

5 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

9 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

28 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

33 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

51 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

59 นาที ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ประกาศครั้งที่ 1 ขายออก 72,600 บาท เปิดตลาดร่วงแรง 350 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 17:54 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 17:54 น.
91
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button