ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา
เปิดประวัติ เส้นทางราชการ “มนัส สุวรรณรินทร์” จากกรมส่งเสริมฯ สู่รองพ่อเมืองโคราช คุมทัพเศรษฐกิจ จับตาฝีมือบริหารหลังย้ายมาจากสระบุรี
ชื่อของ มนัส สุวรรณรินทร์ กำลังเป็นที่สนใจในแวดวงข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา หลังจากเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นทางการ โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจสำคัญด้านเศรษฐกิจของจังหวัดใหญ่แห่งภาคอีสาน วันนี้ทีมงาน The Thaiger จะพาไปย้อนเส้นทางราชการของรองพ่อเมืองท่านนี้
ประวัติผลงาน มนัส สุวรรณรินทร์ แม่ทัพเศรษฐกิจโคราช
ปัจจุบัน นายมนัส สุวรรณรินทร์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีชื่อปรากฏในทำเนียบผู้บริหารจังหวัดอย่างเป็นทางการ ซึ่งบทบาทหลักตามโครงสร้างการบริหารงานจังหวัดคือการกำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโคราชให้เติบโต
สรุปโปรไฟล์โดยย่อ
- ชื่อ-สกุล: นายมนัส สุวรรณรินทร์
- ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- สังกัดเดิม: เคยเป็นรองผู้ว่าฯ สระบุรี และ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทม์ไลน์เส้นทางสิงห์มหาดไทย
เส้นทางการเติบโตในสายงานมหาดไทยของท่าน ถือว่ามีการขยับตำแหน่งที่น่าสนใจในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา
22 ธันวาคม 2568
- ได้รับคำสั่งย้ายจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นจังหวัดเกรดเอและมีพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่
กันยายน 2568
- ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่เดือน มีบันทึกการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (เริ่มปฏิบัติงานประมาณ 15 ก.ย. 68) โดยย้ายมาจากส่วนกลาง
ก่อนปี 2568
- เคยดำรงตำแหน่งสำคัญใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มาอย่างยาวนาน โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกสู่ภูธรคือ “ผู้ตรวจราชการกรม” และย้อนกลับไปในปี 2563 เคยดำรงตำแหน่งเป็น “เลขานุการกรม” มาก่อน
ดราม่าบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง! รองผู้ว่าฯ โคราช ยกเคส “ลอตเตอรี่”
ควันหลงหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ยังคงมีประเด็นร้อนให้ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่อง “บาร์โค้ดและ QR Code” ที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งถูกตั้งคำถามหนักหน่วงว่า อาจเป็นช่องโหว่ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า “ใครเลือกใคร” จนขัดต่อหลักการลงคะแนนลับหรือไม่
ล่าสุด นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงและดึงสติสังคมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจน
รองผู้ว่าฯ มนัส ได้หยิบยกกรณีของ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือลอตเตอรี่ขึ้นมาเปรียบเทียบ โดยระบุในเชิงตั้งคำถามชวนคิด (และแฝงมุกตลก) ว่า บนสลากกินแบ่งฯ ก็มีทั้งบาร์โค้ดและ QR Code เช่นกัน หากสังคมจะตีความว่าการมีบาร์โค้ดเท่ากับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ก็เท่ากับว่า “ลอตเตอรี่กำลังละเมิดความลับ หรือละเมิดกฎหมาย PDPA อยู่หรือไม่?”
ท่านรองผู้ว่าฯ ย้ำว่า การโพสต์ดังกล่าวเป็นการเล่นมุก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันประชาชนมักตื่นตระหนกและเชื่อข้อมูลจากกูรูโซเชียล มากกว่าที่จะรับฟังคำชี้แจงทางเทคนิคจากหน่วยงานราชการ ทั้งที่ในความจริงแล้ว ระบบถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของเอกสาร ไม่ใช่เพื่อจับผิดตัวบุคคล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผ่าประวัติ “โสภณ ซารัมย์” จากครูบ้านนอก สู่ขุนพลคู่ใจ “บ้านใหญ่บุรีรัมย์” ที่อาจผงาดคุมสภา
- หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ
- ประวัติ “ก้อย อรัชพร” นักแสดงสาว เก่งรอบด้าน กับรักครั้งใหม่ ผู้กุมหัวใจ “ทิม พิธา”
ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์, เทศบาลนครแม่สอด, FB/มนัส สุวรรณรินทร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: