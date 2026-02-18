ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 09:40 น.
146
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น
FB/มนัส สุวรรณรินทร์

เปิดประวัติ เส้นทางราชการ “มนัส สุวรรณรินทร์” จากกรมส่งเสริมฯ สู่รองพ่อเมืองโคราช คุมทัพเศรษฐกิจ จับตาฝีมือบริหารหลังย้ายมาจากสระบุรี

ชื่อของ มนัส สุวรรณรินทร์ กำลังเป็นที่สนใจในแวดวงข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา หลังจากเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นทางการ โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจสำคัญด้านเศรษฐกิจของจังหวัดใหญ่แห่งภาคอีสาน วันนี้ทีมงาน The Thaiger จะพาไปย้อนเส้นทางราชการของรองพ่อเมืองท่านนี้

ประวัติผลงาน มนัส สุวรรณรินทร์ แม่ทัพเศรษฐกิจโคราช

ปัจจุบัน นายมนัส สุวรรณรินทร์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีชื่อปรากฏในทำเนียบผู้บริหารจังหวัดอย่างเป็นทางการ ซึ่งบทบาทหลักตามโครงสร้างการบริหารงานจังหวัดคือการกำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโคราชให้เติบโต

สรุปโปรไฟล์โดยย่อ

  • ชื่อ-สกุล: นายมนัส สุวรรณรินทร์
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  • สังกัดเดิม: เคยเป็นรองผู้ว่าฯ สระบุรี และ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มนัส สุวรรณรินทร์ เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อมดูแลเศรษฐกิจ
FB/มนัส สุวรรณรินทร์

ไทม์ไลน์เส้นทางสิงห์มหาดไทย

เส้นทางการเติบโตในสายงานมหาดไทยของท่าน ถือว่ามีการขยับตำแหน่งที่น่าสนใจในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา

22 ธันวาคม 2568

  • ได้รับคำสั่งย้ายจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นจังหวัดเกรดเอและมีพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่

กันยายน 2568

  • ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่เดือน มีบันทึกการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (เริ่มปฏิบัติงานประมาณ 15 ก.ย. 68) โดยย้ายมาจากส่วนกลาง

ก่อนปี 2568

  • เคยดำรงตำแหน่งสำคัญใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มาอย่างยาวนาน โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกสู่ภูธรคือ “ผู้ตรวจราชการกรม” และย้อนกลับไปในปี 2563 เคยดำรงตำแหน่งเป็น “เลขานุการกรม” มาก่อน
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงาน
FB/มนัส สุวรรณรินทร์

ดราม่าบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง! รองผู้ว่าฯ โคราช ยกเคส “ลอตเตอรี่”

ควันหลงหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ยังคงมีประเด็นร้อนให้ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่อง “บาร์โค้ดและ QR Code” ที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งถูกตั้งคำถามหนักหน่วงว่า อาจเป็นช่องโหว่ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า “ใครเลือกใคร” จนขัดต่อหลักการลงคะแนนลับหรือไม่

ล่าสุด นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงและดึงสติสังคมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจน

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ แสดงถึงการเติบโตในสายงานราชการ
FB/มนัส สุวรรณรินทร์

รองผู้ว่าฯ มนัส ได้หยิบยกกรณีของ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือลอตเตอรี่ขึ้นมาเปรียบเทียบ โดยระบุในเชิงตั้งคำถามชวนคิด (และแฝงมุกตลก) ว่า บนสลากกินแบ่งฯ ก็มีทั้งบาร์โค้ดและ QR Code เช่นกัน หากสังคมจะตีความว่าการมีบาร์โค้ดเท่ากับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ก็เท่ากับว่า “ลอตเตอรี่กำลังละเมิดความลับ หรือละเมิดกฎหมาย PDPA อยู่หรือไม่?”

ท่านรองผู้ว่าฯ ย้ำว่า การโพสต์ดังกล่าวเป็นการเล่นมุก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันประชาชนมักตื่นตระหนกและเชื่อข้อมูลจากกูรูโซเชียล มากกว่าที่จะรับฟังคำชี้แจงทางเทคนิคจากหน่วยงานราชการ ทั้งที่ในความจริงแล้ว ระบบถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของเอกสาร ไม่ใช่เพื่อจับผิดตัวบุคคล

มนัส สุวรรณรินทร์ เป็นที่รู้จักในแวดวงข้าราชการไทย
FB/มนัส สุวรรณรินทร์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์, เทศบาลนครแม่สอด, FB/มนัส สุวรรณรินทร์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”

11 วินาที ที่แล้ว
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

6 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

11 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

30 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

35 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

53 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 09:40 น.
146
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button