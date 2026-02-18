“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง
อนุทิน ยันยังไม่ได้คุยกับ ธรรมนัส เรื่องการจัดตั้งรัฐบาล เช่นเดียวกันยังไม่ได้มีการเชิญพรรคการเมืองมาคุยเพิ่ม บอกพักบ้าง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 บน 6 ในเวลา 22.20 น. ของวันที่ 17 ก.พ.2569 โดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าในวันที่ 18 ก.พ.นี้ จะเชิญพรรคการเมืองใดมาพูดคุยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่มี พักบ้าง”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าได้พูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เรื่องจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือไม่นั้น นายอนุทินตอบว่า “ยังไม่ได้คุย”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส เองก็กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยกัน ตนมอบหมายให้นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม พร้อมด้วยเลขาธิการพรรคฯ เดินทางไปที่จ.สงขลา ส่วนที่เหลือให้อยู่ที่ตั้ง เพราะถ้าพูดกันคนละทิศจะทำให้ข้อมูลสับสน
ไม่อยากให้สังคมและประชาชนไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาล ต้องให้รัฐบาลทำงานจนครบวาระ และตามที่นายกฯ พูดว่าเร็วเกินไป ส่วนท่าทีของแต่ละพรรค เป็นเรื่องการประสานทางการเมือง ไม่อยากให้สื่อแปลความเกินไป
