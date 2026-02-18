นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง
สยองเรือนจำอังกฤษ นักโทษคดีข่มขืนสาด “น้ำเดือด” ลวกของสงวนเพื่อนร่วมคุก ศาลสั่งจำคุกเพิ่ม
เกิดเหตุสุดสะเทือนขวัญขึ้นภายในเรือนจำของอังกฤษ นักโทษคดีข่มขืนก่อเหตุสาดน้ำเดือดจัดใส่บริเวณอวัยวะเพศและช่วงล่างของเพื่อนนักโทษชายขณะอาบน้ำ จนผิวหนังพุพอง หลุดลอกออกมาอย่างน่าสยดสยอง
ผู้ก่อเหตุ อีธาน โรว์ลีย์ อายุ 20 ปี ซึ่งขณะก่อเหตุอายุ 19 ปี เขาถูกฝากขังเพื่อรอการพิจารณาคดีล่วงละเมิดทางเพศร้ายแรง ปัจจุบันเขากำลังรับโทษจำคุกยาวนานถึง 21 ปี จากคดีข่มขืนหญิงสาว 2 รายในเมืองดาร์บีเชอร์
วันเกิดเหตุ 8 พฤศจิกายน 2024 ภายในบริเวณห้องอาบน้ำของเรือนจำ HMP Nottingham อัยการระบุว่า โรว์ลีย์อยู่ในห้องอาบน้ำตอนที่เหยื่อเดินเข้ามา จากนั้นเขาได้อาบน้ำ แต่งตัว และเดินออกไป ก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับถังม็อบถูพื้นสีฟ้า ที่บรรจุน้ำร้อนจัด ที่ทั้งคู่ไม่เคยพูดคุยหรือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน จู่ๆ โรว์ลีย์ก็สาดน้ำเดือดในถังใส่เหยื่ออย่างจัง โดยพุ่งเป้าไปที่บริเวณขาและขาหนีบ
เหยื่อร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส ผิวหนังบริเวณขาและขาหนีบพุพองและลอกหลุดออกมา นอกจากนี้ยังมีรอยไหม้รุนแรงที่อวัยวะเพศ หน้าอก ต้นขา และแขนขวา เพื่อนนักโทษคนอื่นๆ ต้องรีบดึงตัวเหยื่อกลับไปราดน้ำเย็น ก่อนจะถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล QMC อย่างเร่งด่วน
ผู้พิพากษา ไมเคิล ออที (Michael Auty KC) แห่งศาลนอตติงแฮมคราวน์ ได้ตัดสินเพิ่มโทษจำคุกโรว์ลีย์อีก 9 เดือน จากความผิดฐานสาดสารทำลายล้างโดยเจตนาให้เกิดแผลไหม้ พิการ เสียโฉม หรือบาดเจ็บสาหัส แม้ว่าในคดีนี้เหยื่อจะไม่ยอมให้ความร่วมมือในการให้ปากคำเพิ่มเติม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นกับผู้ต้องขังด้วยกันเองก็ตาม
