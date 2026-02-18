ข่าว

เร่งล่าตัว “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กที่ลาดหลุมแก้ว สั่งหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัย

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 08:35 น.
118

ตำรวจเร่งล่าตัว แอล ชายคลั่งขู่ยิงเด็กที่ลาดหลุมแก้ว หลังทะเลาะกับแฟน เบื้องต้นโรงเรียน 17 แห่งได้ประกาศงดการเรียนการสอนแล้ว

สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้แจ้งว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคลุ้มคลั่ง เดินถือปืนในชุมชน และขู่จะยิงเด็กนักเรียน เบื้องต้นจากการตรวจสอบกับตำรวจ สภ.ลาดหลุมแก้ว ระบุว่า ชายคนดังกล่าวทำร้ายร่างกายแฟนที่ จ.ชลบุรี แล้วหลบหนีกลับบ้านที่ อ.ลาดหลุมแก้ว ก่อนก่อเหตุถือปืนเดินขู่ทำร้ายเด็กนักเรียน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว ขณะที่หลายโรงเรียนใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกาศปิดการเรียนการสอน 1 วัน ในวันที่ (18 ก.พ.69) เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบว่าชายดังกล่าวคือ “แอล” นายนพรัตน์ อายุ 31 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่หวังดีเข้าไปสอบถามขณะจอดรถทะเลาะกับแฟน โดยมีการลงมือลงไม้ทำร้ายแฟนสาวสาหัส ก่อนจะกระโดดรถหนีรอดมาได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าอย่างหนักเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนและมีอาการไม่ปกติ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงยางรถกู้ภัยมอเตอร์เวย์สาย 7 (พัทยา-อู่ตะเภา) เมื่อช่วงคืนวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

เบื้องต้น ตำรวจได้ออกหมายจับ นายนพรัตน์ หรือแอล อายุ 31 ปี กระทำความผิดฐาน “พยายามฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่ หรือ เพราะเหตุที่จะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว ,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาต ,พาอาวุธป็นติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธบินติดตัวและมีใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ,ยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน

ขณะที่ทางโรงเรียนในพื้นที่อย่างน้อย 17 แห่ง ได้ประกาศหยุดเรียนในวันนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

