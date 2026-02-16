ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:37 น.
51
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

สลดก่อนวันฉลอง! แรงระเบิดทำลายล้างร้านพลุในมณฑลเจียงซูพังยับเยิน บาดเจ็บอีกเพียบ ทางการจีนสั่งคุมเข้มการจำหน่ายดอกไม้ไฟทั่วประเทศ หวั่นซ้ำรอยปีม้า ย้ำบทเรียนราคาแพงจากเหตุเพลิงไหม้บาร์สวิสเซ่น 41 ศพ

บรรยากาศที่ผู้คนนับล้านกำลังเตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติที่กำลังจะมาถึง กลับต้องกลายเป็นเหตุที่น่าสลดใจ เมื่อเกิดเหตุระเบิดรุนแรงขึ้นที่ร้านจำหน่ายดอกไม้ไฟแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อย 8 ศพ

รายงานจากรัฐบาลท้องถิ่นอำเภอตงไห่ระบุว่า แรงระเบิดมหาศาลที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) มีจุดเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมสุดประมาทของชาวบ้านรายหนึ่ง ที่ดันไปจุดดอกไม้ไฟใกล้กับรัศมีของร้านค้าจนเกิดประกายไฟลุกลาม กลายเป็นระเบิดต่อเนื่องที่ทำลายล้างทุกอย่างในพริบตา นอกจากผู้เสียชีวิตแล้ว ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้อีก 2 ราย

หลังเกิดเหตุ หน่วยงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน หน่วยดับเพลิง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีเพื่อกู้ภัยและควบคุมสถานการณ์ท่ามกลางซากปรักหักพัง

เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเข้าสู่ “ปีม้า” ในวันอังคารนี้ (17 ก.พ.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนมีธรรมเนียมจุดประทัดไล่สิ่งชั่วร้ายตอนเที่ยงคืน แม้ว่าในช่วงหลายปีหลังทางการจะพยายามจำกัดการใช้พลุเนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศ แต่เมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการในปีที่ผ่านมา กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกท้องที่ยกระดับการควบคุมการผลิต การขนส่ง และการจำหน่ายดอกไม้ไฟอย่างเข้มงวด พร้อมสั่งห้ามการ “ทดลองจุด” ใกล้สถานประกอบการโดยเด็ดขาด เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมี “เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ” ที่ปลอดภัย

เหตุระเบิดร้านพลุตงไห่
แฟ้มภาพ

ย้อนรอยภัยพิบัติ “บทเรียนจากอดีตที่ยังหลอน”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การเฉลิมฉลองเปลี่ยนเป็นความสยองขวัญ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลิวหยาง มณฑลหูหนาน ก็เคยเกิดเหตุพลุระเบิดผิดพลาดจนเหมือนฉากวันสิ้นโลก ผู้คนต้องวิ่งหนีลูกไฟที่ตกจากฟ้าเหมือนห่าฝนอุกกาบาต

รวมถึงโศกนาฏกรรมระดับโลกที่เกิดขึ้นในบาร์แห่งหนึ่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อพลุไฟบนขวดแชมเปญเป็นชนวนเหตุให้เกิดเพลิงไหม้คลอกนักเที่ยวเสียชีวิตถึง 41 ศพ ซึ่งผลการสอบสวนพบความบกพร่องร้ายแรงจากการขาดการตรวจสอบความปลอดภัยมานานถึง 5 ปี.

ขอบคุณคลิปจาก @YH Tan

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

12 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

33 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

37 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

51 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:37 น.
51
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button