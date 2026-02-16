ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน
สลดก่อนวันฉลอง! แรงระเบิดทำลายล้างร้านพลุในมณฑลเจียงซูพังยับเยิน บาดเจ็บอีกเพียบ ทางการจีนสั่งคุมเข้มการจำหน่ายดอกไม้ไฟทั่วประเทศ หวั่นซ้ำรอยปีม้า ย้ำบทเรียนราคาแพงจากเหตุเพลิงไหม้บาร์สวิสเซ่น 41 ศพ
บรรยากาศที่ผู้คนนับล้านกำลังเตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติที่กำลังจะมาถึง กลับต้องกลายเป็นเหตุที่น่าสลดใจ เมื่อเกิดเหตุระเบิดรุนแรงขึ้นที่ร้านจำหน่ายดอกไม้ไฟแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อย 8 ศพ
รายงานจากรัฐบาลท้องถิ่นอำเภอตงไห่ระบุว่า แรงระเบิดมหาศาลที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) มีจุดเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมสุดประมาทของชาวบ้านรายหนึ่ง ที่ดันไปจุดดอกไม้ไฟใกล้กับรัศมีของร้านค้าจนเกิดประกายไฟลุกลาม กลายเป็นระเบิดต่อเนื่องที่ทำลายล้างทุกอย่างในพริบตา นอกจากผู้เสียชีวิตแล้ว ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้อีก 2 ราย
หลังเกิดเหตุ หน่วยงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน หน่วยดับเพลิง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีเพื่อกู้ภัยและควบคุมสถานการณ์ท่ามกลางซากปรักหักพัง
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเข้าสู่ “ปีม้า” ในวันอังคารนี้ (17 ก.พ.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนมีธรรมเนียมจุดประทัดไล่สิ่งชั่วร้ายตอนเที่ยงคืน แม้ว่าในช่วงหลายปีหลังทางการจะพยายามจำกัดการใช้พลุเนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศ แต่เมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการในปีที่ผ่านมา กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกท้องที่ยกระดับการควบคุมการผลิต การขนส่ง และการจำหน่ายดอกไม้ไฟอย่างเข้มงวด พร้อมสั่งห้ามการ “ทดลองจุด” ใกล้สถานประกอบการโดยเด็ดขาด เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมี “เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ” ที่ปลอดภัย
ย้อนรอยภัยพิบัติ “บทเรียนจากอดีตที่ยังหลอน”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การเฉลิมฉลองเปลี่ยนเป็นความสยองขวัญ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลิวหยาง มณฑลหูหนาน ก็เคยเกิดเหตุพลุระเบิดผิดพลาดจนเหมือนฉากวันสิ้นโลก ผู้คนต้องวิ่งหนีลูกไฟที่ตกจากฟ้าเหมือนห่าฝนอุกกาบาต
รวมถึงโศกนาฏกรรมระดับโลกที่เกิดขึ้นในบาร์แห่งหนึ่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อพลุไฟบนขวดแชมเปญเป็นชนวนเหตุให้เกิดเพลิงไหม้คลอกนักเที่ยวเสียชีวิตถึง 41 ศพ ซึ่งผลการสอบสวนพบความบกพร่องร้ายแรงจากการขาดการตรวจสอบความปลอดภัยมานานถึง 5 ปี.
