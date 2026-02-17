ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2568 รอบสุดท้าย ภายใน 20 ก.พ. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 11:08 น.
389
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2568 จะมีขึ้นภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เกาะติดโค้งสุดท้าย กสถ. ประชุมเครียด 17 ก.พ. ยันกรอบประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายใน 20 ก.พ. 69 จับตาบางโซนอาจล่าช้าจากเหตุน้ำท่วม พร้อมรวมลิงก์ทางการเช็กผลสอบไว้ที่นี่

เข้าสู่โค้งสุดท้ายที่บีบหัวใจผู้สมัครสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สำหรับการประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 (รอบประกาศผลปี 2569) ในขั้นตอนสุดท้าย หรือ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (หลังจบการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค)

สถานะล่าสุด “ยังไม่ประกาศ” ผลสอบท้องถิ่น 2568

จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ณ วันอังคารที่ 17 ก.พ. 2569 พบว่า “ยังไม่มีการประกาศรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการ” แต่มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA) ปรากฏวาระการประชุม คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในวันนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกว่ากระบวนการพิจารณาผลคะแนนกำลังดำเนินไปตามขั้นตอน และไม่ได้เงียบหาย

อ้างอิงจากกรอบเวลาที่ กสถ. เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชี จะดำเนินการ “ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569”

คำว่าภายในหมายความว่า ผลสอบอาจจะออกในคืนนี้ พรุ่งนี้ หรือไปจนถึงเส้นตายวันที่ 20 ก.พ. ก็เป็นได้ ผู้สมัครจึงต้องเตรียมพร้อมตรวจสอบรายชื่อตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ ภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2 ที่มีการเลื่อนสอบภาค ก และ ข ออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย อาจส่งผลให้กระบวนการประมวลผลในโซนดังกล่าวมีความล่าช้ากว่าโซนอื่นเล็กน้อย ต้องรอลุ้นว่า กสถ. จะประกาศผลพร้อมกันทั่วประเทศ หรือจะทยอยประกาศในโซนที่พร้อมก่อน

ผู้สมัครสอบต้องติดตามผลสอบท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวมลิงก์ช่องทางตรวจผลสอบ (ทางการ)

เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศผ่านช่องทางราชการเท่านั้น เพื่อป้องกันข่าวลือ ดังนี้

1. เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบ (ThaiJobJob): ช่องทางหลักในการตรวจสอบรายชื่อรายบุคคล

2. ว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA): สำหรับดูประกาศฉบับเต็มและหนังสือราชการ

3. เพจเฟซบุ๊ก กสถ.: สำหรับติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว

ทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้ผู้สอบทุกท่าน ขอให้มีชื่อขึ้นบัญชีและได้บรรจุตามที่ตั้งใจครับ!

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

21 วินาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

5 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

24 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

29 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

47 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

55 นาที ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ประกาศครั้งที่ 1 ขายออก 72,600 บาท เปิดตลาดร่วงแรง 350 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 11:08 น.
389
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button