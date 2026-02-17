ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2568 รอบสุดท้าย ภายใน 20 ก.พ. นี้
เกาะติดโค้งสุดท้าย กสถ. ประชุมเครียด 17 ก.พ. ยันกรอบประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายใน 20 ก.พ. 69 จับตาบางโซนอาจล่าช้าจากเหตุน้ำท่วม พร้อมรวมลิงก์ทางการเช็กผลสอบไว้ที่นี่
เข้าสู่โค้งสุดท้ายที่บีบหัวใจผู้สมัครสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สำหรับการประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 (รอบประกาศผลปี 2569) ในขั้นตอนสุดท้าย หรือ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (หลังจบการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค)
สถานะล่าสุด “ยังไม่ประกาศ” ผลสอบท้องถิ่น 2568
จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ณ วันอังคารที่ 17 ก.พ. 2569 พบว่า “ยังไม่มีการประกาศรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการ” แต่มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA) ปรากฏวาระการประชุม คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในวันนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกว่ากระบวนการพิจารณาผลคะแนนกำลังดำเนินไปตามขั้นตอน และไม่ได้เงียบหาย
อ้างอิงจากกรอบเวลาที่ กสถ. เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชี จะดำเนินการ “ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569”
คำว่าภายในหมายความว่า ผลสอบอาจจะออกในคืนนี้ พรุ่งนี้ หรือไปจนถึงเส้นตายวันที่ 20 ก.พ. ก็เป็นได้ ผู้สมัครจึงต้องเตรียมพร้อมตรวจสอบรายชื่อตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ ภาคใต้ เขต 1 และ เขต 2 ที่มีการเลื่อนสอบภาค ก และ ข ออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย อาจส่งผลให้กระบวนการประมวลผลในโซนดังกล่าวมีความล่าช้ากว่าโซนอื่นเล็กน้อย ต้องรอลุ้นว่า กสถ. จะประกาศผลพร้อมกันทั่วประเทศ หรือจะทยอยประกาศในโซนที่พร้อมก่อน
รวมลิงก์ช่องทางตรวจผลสอบ (ทางการ)
เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศผ่านช่องทางราชการเท่านั้น เพื่อป้องกันข่าวลือ ดังนี้
1. เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบ (ThaiJobJob): ช่องทางหลักในการตรวจสอบรายชื่อรายบุคคล
2. ว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA): สำหรับดูประกาศฉบับเต็มและหนังสือราชการ
3. เพจเฟซบุ๊ก กสถ.: สำหรับติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว
ทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้ผู้สอบทุกท่าน ขอให้มีชื่อขึ้นบัญชีและได้บรรจุตามที่ตั้งใจครับ!
