เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา พา คุณขวัญ แจงความจริง ปมดราม่าโลกอีกใบของตลกดัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 16:03 น.
397

เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา พา คุณขวัญ ชี้แจงความจริงต่อหน้าสื่อ ปมดราม่าโลกอีกใบของตลกดัง ยัน ไม่ต้องการสมบัติ แค่กลับมาดูแลตอบแทนที่เคยช่วย

จากกรณีที่ ปู กนกวรรณ ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าได้เลิกรากับสามีตลกรุ่นใหญ่ เด๋อ ดอกสะเดา แล้ว เนื่องจากจับได้ว่าฝ่ายชายซ่อนโลกอีกใบเอาไว้มาตลอด 29 ปี พร้อมเล่านาทีประจันหน้าผู้หญิงปริศนากลางห้องผู้ป่วยที่ เด๋อ ดอกสะเดา นอนพักรักษาตัวอยู่ว่า “โลกอีกใบของพี่เด๋อพูดประมาณว่า ที่ผ่านก็ขอโทษแล้วกันนะ ไม่โกรธกันเนอะแก่ ๆ กันแล้ว” ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ นานาถูกพูดถึงอย่างหนักหลังจากประกาศเลิก

ล่าสุด 17 ก.พ. 69 เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของ เด๋อ ดอกสะเดา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง ไทยรัฐบันเทิง พร้อมด้วย คุณขวัญ อดีตคนรักเก่าของตลกดัง โดยต้องการออกมาชี้แจงความจริงในมุมของ คุณขวัญ หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นโลกอีกใบที่ถูกซ่อนไว้

เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา พา คุณขวัญ แจงความจริง ปมดราม่าโลกอีกใบของตลกดัง-1
ภาพจาก : ไทยรัฐบันเทิง

เปิ้ล เผยว่า “เรื่องโลก 2 ใบฟังแล้วดูไม่ดีเลย เพราะพี่ก็เป็นลูกสาวคุณเด๋อ กับคุณแม่ที่เป็นภรรยาคนแรกที่จดทะเบียน แต่คุณพ่อคุณแม่หย่ากันตั้งแต่พี่อายุ 15-16 แล้วแม่ก็ไปแต่งงานใหม่ที่ต่างประเทศ พ่อกับแม่ก็ไม่ได้เจอกันแล้ว ไม่รู้จักขวัญมาก่อน เขามาแสดงตัวกับลูก”

คุณขวัญ เล่าว่า “เมื่อก่อนตอนที่คบกันใหม่ ๆ เด๋อช่วยนิด ๆ หน่อย ๆ เพราะตอนนั้นตัวเองมีลูกเล็กก็เลยกลับไปอยู่บ้านนอกขายของเลี้ยงลูกที่ปูบอกว่าโทรไปหาเมื่อสองปีที่แล้วยอมรับตอนนั้นตัวเองเมา

ตอนที่มาเยี่ยมปูมาเจอขวัญในห้อง ตอนที่เปิดประตูปูถามว่ามาเฝ้าเด๋อเหรอ ขวัญบอกว่าใช่ ปูถามว่าขวัญที่เราเคยคุยกันใช่ไหม เจ้าตัวยอมรับว่าใช่ ขวัญเลยบอกว่าขอโทษไม่ต้องคิดมากเรื่องที่แล้วไปก็ขอโทษตอนนี้แก่ ๆ กันแล้ว พอดีมีคนทำความสะอาดเข้ามาในห้อง ขวัญบอกว่าไม่ต้องเช็ดเดี๋ยวขวัญทำเอง

ส่วนที่โดนกล่าวหาว่าจะมาเอาสมบัติ ยืนยัน ไม่มี เพราะตอนนั้นเปิ้ลมีธุระเลยต้องมีคนเฝ้าเด๋อให้ เพราะอารมณ์ของเด๋อยังมีภาวะซึมเศร้าแกจะกลัวถูกทิ้ง เลยให้ขวัญมาเฝ้า ซึ่งก็เป็นจังหวะที่ได้เจอปู ขวัญเลยโทรบอกเปิ้ลว่าเจอภรรยาพ่อ”

ขณะที่เปิ้ล ลูกสาวตลกดัง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่เรียกขวัญมาดูแลเพราะว่ามีความไว้ใจ เพราะขวัญดูแลพ่อดี คนเราเลิกกันแล้วมันไม่จำเป็นต้องตัดกัน เป็นเพื่อนกันได้ ตั้งแต่ขวัญมาดูแลเด๋อขวัญบอกกับเปิ้ลว่า อยากตอบแทนเด๋อ เพราะเด๋อเคยช่วย ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรปูไม่คุยกับเปิ้ลแล้ว หรืออาจจะเป็นเพราะเขาเหนื่อย ตามที่เค้าพูด แต่ไม่ขอพูดถึง เปิ้ลต้องหาคนที่ใกล้ตัวมากที่สุดเพราะปูบอกว่าปูไม่ไหวแล้ว”

ต่อมาผู้สื่อข่าวถามคุณขวัญว่าทำไมถึงตัดสินใจออกมาพูดถึงเรื่องนี้ คุณขวัญ ตอบว่า “เพราะเห็นเขาว่าพี่เด๋อ คอมเมนต์มาแต่ละคำ พี่เด๋อไม่มีความจริงใจ ไม่มีความดีเลยเหรอ 29 ปีเลยนะคุณ 29 ปีทำไมเขามาพูดช่วงนี้ ช่วงที่เด๋อติดเตียง ที่ฉันกลับมาเพราะฉันแค่เห็นเขาเคยช่วยเหลือก็พาลูกมาด้วย”

เปิ้ล ณภัทร อธิบายเพิ่มเติมว่า “แค่อยากออกมาอธิบายว่าพ่อเราทำดีกับคุณมากแค่ไหน ช่วยเหลือคนมาก แต่ต้องมาเจออะไร ถ้าให้สรุปมันเป็นเรื่องของคนสองคน มันเป็นเรื่องของครอบครัวพ่อ เปิ้ลกับพี่ขวัญคือคนนอกที่เข้ามาช่วยเหลือทุกอย่าง แต่ถ้าเราเจอผลกระทบแบบนี้พี่ก็ต้องขอออกมาชี้แจง

ในพื้นที่ส่วนตัวของพี่ยังเข้ามาว่าพี่เลว ว่าพี่หน้าหนา พี่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้ ไม่ชอบเรื่องการมีเมียหลวงเมียน้อย พี่ไม่เคยเข้าข้างใคร แม้แต่พ่อพี่เอง เพราะถ้าพ่อทำผิดพี่ก็ต้องเตือน”

ขวัญ กล่าวต่อว่า “ถ้าขวัญจะหวังสมบัติเด๋อ ขวัญจะกลับมาทำไม เห็นแกติดเตียงอยู่อย่างนี้ขวัญสงสาร แกมีความดีแกช่วยทุกคน แกเป็นคนดี สมบัติไม่ต้องหวังหรอกค่ะ ไม่กลัวคนที่จะเข้ามาคอมเมนต์เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสังคม ก็แก่แล้วค่ะอายุ 61 แล้วค่ะไม่ได้คิดอะไร เห็นเค้าเป็นอย่างนั้นจะมาคิดอะไรคนแก่ติดเตียง มั่นใจไม่ได้จะมาเอาสมบัติ”

นอกจากนั้น คุณขวัญ ยังฝากคำถามไปถึง ปู กนกวรรณ ระบุว่า “ตั้งนานทำไมไม่เลิก ตอนเด๋อทำงานได้ มาคิดหนักตอนเด๋อไม่สบายติดเตียงแล้ว พอติดเตียงแล้วมาเลิก ให้สังคมคิดดูแล้วกัน”

เปิ้ล ณภัทร พูดเพิ่มเติมว่า “เห็นใจขวัญเพราะเขาไม่ได้อยากออกสื่อ ไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่ต้องโต้กันไปโต้กันมา เพราะเหมือนมันเป็นการแก้ตัว ถ้าพ่อมาเห็นมันทำร้ายจิตใจเขา ลูกกับภรรยามาทะเลาะกัน พ่อไม่ชอบเรื่องพวกนี้”

ขณะที่ คุณขวัญ ยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่ได้จะมาหวังสมบัติเพราะไม่ได้จดทะเบียนด้วย ขวัญมีสามีมีลูก ไม่ต้องไปด่าเด๋อหรอก สงสารแก แกไม่มีความดีเลยเหรอ ยืนยันวันที่เจอหน้าปูได้กล่าวขอโทษไปแล้ว”

ปู กนกวรรณ ร่ำไห้ ยอมรับเลิก เด๋อ ดอกสะเดา จับได้ซุกโลกอีกใบนาน 29 ปี-3
ภาพจาก : FB ทีวีพูล TVPool

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

