“ไมค์ ไทสัน” จ่อขึ้นสังเวียนดวล “ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์” ที่คองโก เม.ย. 2026

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 15:51 น.
แฟ้มภาพ

วงการหมัดมวยเตรียมลุกเป็นไฟอีกครั้ง! เมื่อสองตำนานนักชกที่ยังมีลมหายใจอย่าง ไมค์ ไทสัน (Mike Tyson) และ ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ (Floyd Mayweather Jr.) ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะขึ้นชกในไฟต์พิเศษซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ในวันที่ 25 เมษายน 2026 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

นิตยสารเดอะ ริง รายงานว่า หลังจากที่ทั้งคู่เคยสร้างความฮือฮาให้แฟนๆ ด้วยการแย้มโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ล่าสุดทีมผู้จัดได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับการดวลหมัดในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นที่เรียบร้อย

ปลุกตำนานสังเวียนเลือด ศึกสะท้านสะเทือนป่า “Rumble in the Jungle”

การเลือก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เป็นสถานที่จัดงานนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการตั้งใจรื้อฟื้นมนต์ขลังของประวัติศาสตร์วงการมวย เนื่องจากประเทศนี้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไฟต์ระดับตำนานอย่าง “Rumble in the Jungle” เมื่อเดือนตุลาคมปี 1974 ซึ่งเป็นแมตช์ที่ มูฮัมหมัด อาลี ชนะน็อก จอร์จ โฟร์แมน ในยกที่ 8 นั่นเอง

ไฟต์หยุดโลกครั้งนี้รับหน้าที่โปรโมตโดยบริษัทมัลติมีเดียยักษ์ใหญ่ ซีเอสไอ สปอร์ตส (CSI Sports) ร่วมกับ เมย์เวทเธอร์ โปรโมชั่น และ ไมค์ไทสัน โปรโมชั่น แม้ตอนนี้จะยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการก็ตาม

Mike Tyson
ภาพ Facebook @Mike Tyson
floydmayweather
แฟ้มภาพ

เทียบสถิติ 2 ตำนาน: ศึกข้ามรุ่นสุดขั้ว

แมตช์นี้ถือเป็นการสานต่อเทรนด์ “ดรีมแมตช์” ทำเงินข้ามรุ่นน้ำหนัก โดยความแตกต่างทางสรีระและสถิติของทั้งคู่ถือเป็นไฮไลต์ที่แฟนๆ จับตามอง

มฤตยูดำ “ไมค์ ไทสัน” อายุ 59 ปี

  • สถิติอาชีพ – ชนะ 50 แพ้ 7 (ชนะน็อก 44 ครั้ง คิดเป็นเรตการน็อกเอาต์สูงถึง 88%)
  • สรีระ – สูง 5 ฟุต 10 นิ้ว / ช่วงชก 71 นิ้ว / น้ำหนักตัวช่วงพีคมักอยู่ที่ราวๆ 215-220 ปอนด์ (รุ่นเฮฟวี่เวต)

ไฟต์ล่าสุด ขึ้นชก เจค พอล (Jake Paul) ผ่านการสตรีมบน Netflix เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 (รับทรัพย์ไปราว 20 ล้านดอลลาร์)

ไมค์ ไทสัน มวยที่เตรีมจะขึ้นชก

เดอะมันนี่ “ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์” (อายุ 48 ปี):

  • สถิติอาชีพ ชนะ 50 แพ้ 0 (ไร้พ่าย / ชนะน็อก 27 ครั้ง) โดดเด่นด้วยทักษะเกมรับระดับปรมาจารย์ที่หาคนจับตัวยาก
  • สรีระ สูง 5 ฟุต 8 นิ้ว / ช่วงชก 72 นิ้ว (ยาวกว่าไทสัน 1 นิ้ว) / แต่น้ำหนักตัวตอนขึ้นชกไม่เคยเกิน 151 ปอนด์เลยในอาชีพ

ไฟต์ล่าสุด แขวนนวมจากการชกอาชีพไปตั้งแต่ชนะ คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ ในปี 2017 (รับทรัพย์มหาศาล 280-400 ล้านดอลลาร์) แต่ยังคงเดินสายชกโชว์ทำเงินอย่างต่อเนื่อง โดยไฟต์ล่าสุดเพิ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 2024

งานนี้ต้องรอดูว่า “พละกำลังระดับเฮฟวี่เวต” ของไทสัน หรือ “ความพลิ้วไหวไร้พ่าย” ของฟลอยด์ ใครจะเป็นฝ่ายคุมเกมบนสังเวียนประวัติศาสตร์นี้.

floydmayweather
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

