“ไมค์ ไทสัน” จ่อขึ้นสังเวียนดวล “ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์” ที่คองโก เม.ย. 2026

วงการหมัดมวยเตรียมลุกเป็นไฟอีกครั้ง! เมื่อสองตำนานนักชกที่ยังมีลมหายใจอย่าง ไมค์ ไทสัน (Mike Tyson) และ ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ (Floyd Mayweather Jr.) ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะขึ้นชกในไฟต์พิเศษซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ในวันที่ 25 เมษายน 2026 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
นิตยสารเดอะ ริง รายงานว่า หลังจากที่ทั้งคู่เคยสร้างความฮือฮาให้แฟนๆ ด้วยการแย้มโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ล่าสุดทีมผู้จัดได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับการดวลหมัดในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นที่เรียบร้อย
ปลุกตำนานสังเวียนเลือด ศึกสะท้านสะเทือนป่า “Rumble in the Jungle”
การเลือก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เป็นสถานที่จัดงานนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการตั้งใจรื้อฟื้นมนต์ขลังของประวัติศาสตร์วงการมวย เนื่องจากประเทศนี้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไฟต์ระดับตำนานอย่าง “Rumble in the Jungle” เมื่อเดือนตุลาคมปี 1974 ซึ่งเป็นแมตช์ที่ มูฮัมหมัด อาลี ชนะน็อก จอร์จ โฟร์แมน ในยกที่ 8 นั่นเอง
ไฟต์หยุดโลกครั้งนี้รับหน้าที่โปรโมตโดยบริษัทมัลติมีเดียยักษ์ใหญ่ ซีเอสไอ สปอร์ตส (CSI Sports) ร่วมกับ เมย์เวทเธอร์ โปรโมชั่น และ ไมค์ไทสัน โปรโมชั่น แม้ตอนนี้จะยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการก็ตาม
เทียบสถิติ 2 ตำนาน: ศึกข้ามรุ่นสุดขั้ว
แมตช์นี้ถือเป็นการสานต่อเทรนด์ “ดรีมแมตช์” ทำเงินข้ามรุ่นน้ำหนัก โดยความแตกต่างทางสรีระและสถิติของทั้งคู่ถือเป็นไฮไลต์ที่แฟนๆ จับตามอง
มฤตยูดำ “ไมค์ ไทสัน” อายุ 59 ปี
- สถิติอาชีพ – ชนะ 50 แพ้ 7 (ชนะน็อก 44 ครั้ง คิดเป็นเรตการน็อกเอาต์สูงถึง 88%)
- สรีระ – สูง 5 ฟุต 10 นิ้ว / ช่วงชก 71 นิ้ว / น้ำหนักตัวช่วงพีคมักอยู่ที่ราวๆ 215-220 ปอนด์ (รุ่นเฮฟวี่เวต)
ไฟต์ล่าสุด ขึ้นชก เจค พอล (Jake Paul) ผ่านการสตรีมบน Netflix เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 (รับทรัพย์ไปราว 20 ล้านดอลลาร์)
เดอะมันนี่ “ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์” (อายุ 48 ปี):
- สถิติอาชีพ ชนะ 50 แพ้ 0 (ไร้พ่าย / ชนะน็อก 27 ครั้ง) โดดเด่นด้วยทักษะเกมรับระดับปรมาจารย์ที่หาคนจับตัวยาก
- สรีระ สูง 5 ฟุต 8 นิ้ว / ช่วงชก 72 นิ้ว (ยาวกว่าไทสัน 1 นิ้ว) / แต่น้ำหนักตัวตอนขึ้นชกไม่เคยเกิน 151 ปอนด์เลยในอาชีพ
ไฟต์ล่าสุด แขวนนวมจากการชกอาชีพไปตั้งแต่ชนะ คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ ในปี 2017 (รับทรัพย์มหาศาล 280-400 ล้านดอลลาร์) แต่ยังคงเดินสายชกโชว์ทำเงินอย่างต่อเนื่อง โดยไฟต์ล่าสุดเพิ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 2024
งานนี้ต้องรอดูว่า “พละกำลังระดับเฮฟวี่เวต” ของไทสัน หรือ “ความพลิ้วไหวไร้พ่าย” ของฟลอยด์ ใครจะเป็นฝ่ายคุมเกมบนสังเวียนประวัติศาสตร์นี้.
