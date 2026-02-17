ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 11:52 น.
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู

แกะรอยคลิปนาทีเดือด 1 นาที 18 วินาที หนุ่มเขมรเสื้อขาว เปิดศึกกับ วัยรุ่นเกาหลีใต้เสื้อดำ กลางห้างสรรพสินค้าโซนสินค้ากัมพูชา ก่อนจบด้วยมหกรรมรุมกินโต๊ะ

เพจเฟซบุ๊ก “Army Military Force” ได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญ เป็นคลิปวิดีโอความยาว 1 นาที 18 วินาที บันทึกภาพเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายใน โซนจำหน่ายสินค้ากัมพูชา ซึ่งตามปกติจะเป็นจุดนัดพบและจับจ่ายใช้สอยของแรงงานข้ามชาติ แต่ในวันดังกล่าวกลับกลายเป็นเวทีประลองกำลังที่สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

จากภาพในคลิปวิดีโอ เผยให้เห็นชายสองกลุ่มวิ่งฝ่าวงล้อมของผู้คนเข้ามาประจันหน้ากัน โดยสามารถแยกแยะคู่กรณีได้จากเครื่องแต่งกายอย่างชัดเจน ฝ่ายหนึ่งคือ หนุ่มแรงงานกัมพูชา (สวมเสื้อสีขาว) และอีกฝ่ายคือ วัยรุ่นเกาหลีใต้ (สวมเสื้อสีดำ)

คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างแรงงานกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลี
เฟซบุ๊ก เพจ Army Military Force

การปะทะเริ่มต้นด้วยการดวลหมัดกันอย่างดุเดือดชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟัน ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้เห็นเหตุการณ์ แต่จุดเปลี่ยนของสถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายวัยรุ่นเขมร (เสื้อขาว) พลาดท่าเสียหลักล้มลงกับพื้น เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามฉวยจังหวะความได้เปรียบ

ทันทีที่อีกฝ่ายล้มลง ภาพการต่อสู้ตัวต่อตัวได้แปรเปลี่ยนเป็นมหกรรมการรุมประชาทัณฑ์ โดยฝ่ายที่ยืนอยู่เหนือกว่าได้ระดมเตะและกระทืบซ้ำใส่อีกฝ่ายที่นอนกองอยู่บนพื้นอย่างไม่ยั้งมือ ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลงเมื่อทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันหลบหนีไป ทิ้งไว้เพียงความตื่นตระหนกของพยานในที่เกิดเหตุ

เหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นในโซนสินค้ากัมพูชาในห้างสรรพสินค้า

แม้คลิปดังกล่าวจะถูกแชร์ออกไปในวงกว้าง แต่จนถึงขณะนี้ (17 ก.พ. 69) ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากสำนักงานตำรวจเมืองคย็องจู หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกาหลีใต้ ถึงจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บที่แน่ชัด

ประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองคือชนวนเหตุที่แท้จริงของการวิวาทครั้งนี้ ว่าเกิดจากการเขม่นกันซึ่งหน้า ปัญหาเรื่องเชื้อชาติ หรือความขัดแย้งส่วนตัวที่สะสมมาก่อนหน้านี้กันแน่?

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก เพจ Army Military Force

