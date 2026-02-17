แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

ร่วมยินดี แพท ณปภา แจ้งข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 อายุครรภ์ 3 เดือน ‘พี ชานนท์’ ยิ้มแก้มปริ-ยอมรับดีใจมาก เผยภาพอัลตราซาวด์เบบี๋นอนก่ายหน้าผาก แฟนคลับแห่เดาเพศ
แฟนคลับเก้อไปรอบนึงเมื่อช่วงปี 2568 สำหรับคุณแม่สายฮา แพท ณปภา ตันตระกูล ที่เคยโดนจับผิดช็อตมือของสามีหนุ่มรุ่นน้อง พี ชานนท์ วางแปะอยู่บนหน้าท้องในภาพครอบครัว จนหลายคนแห่แสดงความยินดีนึกว่าจะมีน้องให้ พี่เรซซิ่ง ซะแล้ว ซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวก็รีบออกมาเบรกเอี๊ยดว่า ยังไม่ท้อง แต่มาปีนี้บอกเลยว่าไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องเดา เพราะแม่แพทประกาศชัด ๆ ว่าลูกคนที่ 2 มาแล้ว
ล่าสุดทำเอาไทม์ไลน์สดใสขึ้นทันตา สาวแพทได้แจ้งข่าวสุดเซอร์ไพรส์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Patt Napapa Tantrakul ด้วยแคปชั่นสั้นๆ แต่อิมแพคแรงเวอร์ว่า “สวัสดีจ้า … มีข่าวดีมาบอก”
แม่แพทได้แชร์โมเมนต์สุดประทับใจ นาทีที่คนและคนรักได้เห็นหน้าสมาชิกใหม่ผ่านภาพอัลตราซาวด์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอบอุ่น ทั้งคู่ต่างคอยซักถามคุณหมอด้วยความเอ็นดู ทั้งเรื่องเห็นนิ้ว เห็นปาก แถมยังแอบแซวเบบี๋ในท้องด้วยว่ากำลังทำท่าเหมือนก่ายหน้าผากอยู่ งานนี้แม่แพทก็เตรียมตัวดีสุด ๆ ขอคำปรึกษาคุณหมอเรื่องการนอนและการดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิด
สาวแพทเปิดใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสุดปลื้มปริ่มว่า ตอนนี้เตรียมตัวเป็นคุณแม่ลูกสองแล้ว โดยอายุครรภ์ปัจจุบันอยู่ที่ 3 เดือน ทางด้านว่าที่คุณพ่ออย่างหนุ่มพีก็เก็บอาการดีใจไว้ไม่อยู่ ยิ้มแก้มปริชี้ชวนดูใบหน้าเบบี๋ในภาพอัลตราซาวด์ไม่วางตายอมรับเลยว่าตอนนี้ดีใจมาก ๆ
ทันทีที่ประกาศข่าวดีออกไป โซเชียลก็แทบแตก แฟนคลับจำนวนมากต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับครอบครัวอย่างล้นหลาม แถมงานนี้เหล่านักสืบโซเชียลยังช่วยกันวิเคราะห์ภาพอัลตราซาวด์และแซวเบบี๋กันมากมาย
“ดีใจด้วยค้า พี่เรส มีน้องแล้ว พ่อพี จะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จ้า 5555 เลี้ยงลูก”
“ผู้หญิงแน่เลยแม่แพท เห็นตอนน้องไขว้ขาตรงก้นน้องเรียบไม่มีอะไรโผล่”
“มือกายหน้าผากตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แพทว่าไง”
“น้องกำลังคิดว่าออกมาจะเหมือนพ่อหรือแม่น้อ”
