ไฮโซพก เศร้า น้องคินตะ สุนัขสุดรักกลับดาวหมา โพสต์ภาพ อั้ม พัชราภา อำลาครั้งสุดท้าย

ไฮโซพก แจ้งข่าวเศร้า “น้องคินตะ” สุนัขสุดรักกลับดาวหมา ย้อนภาพ อั้ม พัชราภา วันแรกที่เจอ สู่วันอำลาครั้งสุดท้าย
นับว่าเป็นการสูญเสียที่สะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างมาก เมื่อ ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา โพสต์สตอรี่ไอจีแจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย น้องคินตะ น้องหมาสุดรักที่เลี้ยงเอาไว้สมัยคบหากับ อั้ม พัชราภา แม้ทั้งสองจะเลิกรากันไปแล้ว แต่อั้มก็ยังหาเวลาแวะเวียนมาดูแลเยี่ยมเยียนน้องคินตะอยู่บ่อย ๆ
ไฮโซพก โพสต์ทั้งภาพและคลิปขณะนำร่างของ น้องคินตะ ไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัด โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ทั้งนี้ได้มีการรีโพสต์สตอรี่ของ อั้ม พัชราภา มาด้วย ซึ่งอั้มได้ลงรูปเมื่อตอนไปเยี่ยมคินตะ พร้อมระบุข้อความว่า “ก่อนมาเพิ่งไปหาน้อง หลับให้สบายนะเด็กน้อย คิดถึงคินตะนะครับ”
นอกจากนั้น ไฮโซพก ก็ยังได็โพสต์ภาพและคลิปย้อนวันวานสมัยที่เจ้าตัว และอั้ม ได้เจอกับคินตะวันแรก จนถึงวันอำลาครั้งสุดท้าย พร้อมข้อความระบุว่า “น้องตุ๊กตาอยู่เป็นเพื่อนนะครับ”
อ้างอิงจาก : IG pokphornprapha
