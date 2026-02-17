ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:53 น.
ไฮโซพก แจ้งข่าวเศร้า “น้องคินตะ” สุนัขสุดรักกลับดาวหมา ย้อนภาพ อั้ม พัชราภา วันแรกที่เจอ สู่วันอำลาครั้งสุดท้าย

นับว่าเป็นการสูญเสียที่สะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างมาก เมื่อ ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา โพสต์สตอรี่ไอจีแจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย น้องคินตะ น้องหมาสุดรักที่เลี้ยงเอาไว้สมัยคบหากับ อั้ม พัชราภา แม้ทั้งสองจะเลิกรากันไปแล้ว แต่อั้มก็ยังหาเวลาแวะเวียนมาดูแลเยี่ยมเยียนน้องคินตะอยู่บ่อย ๆ

ไฮโซพก เศร้า น้องคินตะ สุนัขสุดรักกลับดาวหมา โพสต์ภาพ อั้ม พัชราภา อำลาครั้งสุดท้าย-7

ไฮโซพก โพสต์ทั้งภาพและคลิปขณะนำร่างของ น้องคินตะ ไปประกอบพิธีฌาปนกิจที่วัด โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ทั้งนี้ได้มีการรีโพสต์สตอรี่ของ อั้ม พัชราภา มาด้วย ซึ่งอั้มได้ลงรูปเมื่อตอนไปเยี่ยมคินตะ พร้อมระบุข้อความว่า “ก่อนมาเพิ่งไปหาน้อง หลับให้สบายนะเด็กน้อย คิดถึงคินตะนะครับ”

ไฮโซพก เศร้า น้องคินตะ สุนัขสุดรักกลับดาวหมา โพสต์ภาพ อั้ม พัชราภา อำลาครั้งสุดท้าย-4

นอกจากนั้น ไฮโซพก ก็ยังได็โพสต์ภาพและคลิปย้อนวันวานสมัยที่เจ้าตัว และอั้ม ได้เจอกับคินตะวันแรก จนถึงวันอำลาครั้งสุดท้าย พร้อมข้อความระบุว่า “น้องตุ๊กตาอยู่เป็นเพื่อนนะครับ”

ไฮโซพก เศร้า น้องคินตะ สุนัขสุดรักกลับดาวหมา โพสต์ภาพ อั้ม พัชราภา อำลาครั้งสุดท้าย-1

ไฮโซพก เศร้า น้องคินตะ สุนัขสุดรักกลับดาวหมา โพสต์ภาพ อั้ม พัชราภา อำลาครั้งสุดท้าย-2

ไฮโซพก เศร้า น้องคินตะ สุนัขสุดรักกลับดาวหมา โพสต์ภาพ อั้ม พัชราภา อำลาครั้งสุดท้าย-3

ไฮโซพก เศร้า น้องคินตะ สุนัขสุดรักกลับดาวหมา โพสต์ภาพ อั้ม พัชราภา อำลาครั้งสุดท้าย-5

ไฮโซพก เศร้า น้องคินตะ สุนัขสุดรักกลับดาวหมา โพสต์ภาพ อั้ม พัชราภา อำลาครั้งสุดท้าย-6

อ้างอิงจาก : IG pokphornprapha

