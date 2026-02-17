ครูไพบูลย์ เดือดปุด! วอนสื่อ “เช็กประวัติน้องก่อน” ตัดพ้อ เคลียร์จบทำไมไม่จบ
เปิดศึกหนังคนละม้วน “ครูไพบูลย์” สุดทน โพสต์ระบายความในใจหลังพยายามจบแต่ฝ่ายหญิงเดินสายข่าวไม่หยุด งัดไม้ตายวอนสังคมขุดประวัติคู่กรณี เผยเคยเจอวีรกรรมขู่ฆ่า-ทำร้ายตัวเองจนต้องถอย
กลายเป็นมหากาพย์ดราม่าที่ทำเอาขาเผือกไม่ได้พัก เมื่อล่าสุด ครูไพบูลย์ แสงเดือน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบรัวๆ หลังจากที่มีประเด็นเลิกรากับแฟนสาว โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (17 ก.พ. 2569) เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความตัดพ้อเชิงเปรียบเปรยที่อ่านแล้วเจ็บจี๊ดไปถึงขั้วหัวใจว่า “เจ็บปวดหัวใจแท้ว่า ถืกสายตาหมามาแนมหน้าเยาะเย้ย” ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าโพสต์นี้ต้องการสื่อถึงใครกันแน่
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมง ในค่ำคืนวันที่ 16 ก.พ. เวลา 21.44 น. ครูไพบูลย์ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวเพื่อชี้แจงและขอความเห็นใจจากสื่อมวลชน โดยระบุว่าตนเองพยายามจะจบเรื่องนี้ด้วยดี มีการพูดคุยเคลียร์ใจทางโทรศัพท์กับฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อย และตกลงกันว่าจะยุติเรื่องราวทั้งหมด ตนจึงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกช่องเพราะคิดว่าเรื่องจบแล้ว แต่กลับกลายเป็นว่าฝ่ายหญิงยังคงเดินหน้าให้ข่าวต่อ
งานนี้ครูไพบูลย์จึงขอไม่อธิบายหรือแก้ตัวใดๆ อีก แต่ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ด้วยการฝากข้อความถึงพี่ๆ สื่อมวลชนและสังคมว่า “ถ้าน้องยังไม่จบ ขอความกรุณาพี่ๆ สื่อไปดูตามตัวน้อง และประวัติน้องก่อนได้ไหมครับ… ให้ไปดูตัวจริงน้อง ประวัติเขาก่อนได้ไหมครับ ผมพอแล้ว” เป็นการส่งสัญญาณให้สังคมลองมองมุมกลับและตรวจสอบประวัติของคู่กรณีบ้าง
นอกจากนี้ หากย้อนไปดูโพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ครูไพบูลย์เคยออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการเลิกราที่แท้จริง โดยยอมรับว่าเลิกกันหลายครั้งแล้ว สาเหตุหลักมาจากอารมณ์ที่รุนแรงของฝ่ายหญิง ที่มีการโวยวาย คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งมีคลิปหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ที่ตนพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์ด้วยการล็อกตัวฝ่ายหญิงไว้ก่อนจะมีคนมาช่วย ซึ่งตนจำต้องถอยออกมาเพราะถูกขู่ฆ่า พร้อมทิ้งท้ายว่ายินดีตอบทุกคำถามเพื่อให้ความกระจ่างกับสังคม
เรียกได้ว่าเป็นหนังคนละม้วนที่ต้องติดตามกันต่อยาว ๆ ว่าฝ่ายหญิงจะออกมาโต้กลับประเด็น ประวัติและเรื่องราวความรุนแรงนี้อย่างไร
