“โรเบิร์ต ดูวัล” นักแสดงฮอลีวูดระดับตำนาน เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 95 ปี
โรเบิร์ต ดูวัล นักแสดงฮอลีวูดระดับตำนาน เจ้าของผลงาน The Godfather และ Apocalypse Now เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 95 ปี
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า โรเบิร์ต ดูวัล นักแสดงระดับตำนานดีกรีผู้ชนะรางวัลออสการ์ ที่ร่วมแสดงใน The Godfather และ Apocalypse Now เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 95 ปี
โดยทางเอเจนซีของนายดูวัลได้ออกแถลงการณ์ว่า นายดูวัลเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในแถลงการณ์จากภรรยาระบุว่า “สำหรับโลกภายนอกแล้ว เขาเป็นนักแสดงผู้ชนะรางวัลออสการ์ เป็นผู้กำกับ และเป็นนักเล่าเรื่อง แต่สำหรับดิฉันเขาคือทุกอย่าง ความหลงใหลในงานของเขานั้นเทียบได้กับความรักอันลึกซึ้งที่เขามีต่อตัวละคร อาหารรสเลิศ และการได้พบปะสังสรรค์กับผู้อื่น”
สำหรับนายดูวัลนั้นร่วมแสดงใน The Godfather, Apocalypse Now และคว้ารางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์นักแสดงยอดเยี่ยมกับเรื่อง Tender Mercies
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แฟนๆ ช็อก! นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตในวัย 40 ปี เปิดโพสต์สุดท้าย 1 วันก่อนจากไป
- ช็อก! “ร็อบ ไรเนอร์” ผู้กำกับดังและภรรยา ถูกลูกชายแทงดับกลางบ้านพัก
- สิ้นตำนาน ดารารุ่นใหญ่ ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิต หลังต่อสู้โรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: