สรุปม้วนเดียวจบ ดราม่า “ครูไพบูลย์” ถูกแฉทำร้ายร่างกายแฟนเก่า โต้กลับหนังคนละม้วน ซัดฝ่ายหญิงคลุ้มคลั่ง-ทำร้ายตัวเอง

สรุปดราม่า แฟนครูไพบูลย์ คนล่าสุด เอิร์ธ แฉทำร้ายร่างกาย ฝ่ายชายโต้กลับ หนังคนละม้วน เขาทำร้ายตัวเอง ใครพูดจริง
กลายเป็นประเด็นร้อนระอุ ชาวเน็ตหูผึ่งและจับตามองอย่างหนักในวงการบันเทิงเวลานี้ สำหรับดราม่าของคนดังอย่าง “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” หลังมีเพจดังออกมาแฉภาพหญิงสาวบาดแผลเต็มหน้า พร้อมระบุว่าถูกครูไพบูลย์ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง งานนี้สาดน้ำลายกันคนละหมัด กลายเป็นหนังคนละม้วน! ทีมข่าวบันเทิงสรุปดราม่าร้อนๆ นี้มาให้แบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้
จุดเริ่มต้นดราม่า ภาพหลุดสาวหน้าพัง แฉโดนซ้อมเพราะห้ามแฟนเที่ยว
เรื่องราวเริ่มคุกรุ่นเมื่อมีเพจเฟซบุ๊กหนึ่ง ปล่อยภาพหญิงสาวหน้าตาบวมปูด มีรอยแผลที่ปาก ตา แขน และขา พร้อมหย่อนระเบิดว่า หญิงสาวคนนี้คือ เอิร์ธ แฟนล่าสุดของครูไพบูลย์
ฝ่ายหญิงอ้างว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงในที่พัก โดยแหล่งข่าวใกล้ชิด (ฝั่งหญิง) อ้างว่า วันเกิดเหตุฝ่ายชายมีอาการมึนเมา จะออกไปข้างนอกตอนดึก แต่ฝ่ายหญิงพยายามห้ามปรามเพราะกลัวจะมีปัญหา ทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจอย่างหนักจนบานปลายกลายเป็นการลงไม้ลงมือ พร้อมแฉเพิ่มว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ต่อมา “น้องเอิร์ธ” แฟนเก่าของครูไพบูลย์ ได้ต่อสายตรงให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่ง ยืนยันเสียงแข็งว่า “ตนไม่ได้ทำร้ายตัวเอง” และแฉพฤติกรรมฝ่ายชายเพิ่มว่า ตั้งแต่คบหากันมา ตนเคยโดนครูไพบูลย์ทำร้ายร่างกายมาแล้วถึง 2 ครั้ง
ครูไพบูลย์ โต้กลับเดือด ชี้แจงอีกมุม “เขาคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเอง”
โดนแฉแรงขนาดนี้ มีหรือที่ครูไพบูลย์จะอยู่เฉย เจ้าตัวได้แชร์โพสต์ต้นเรื่อง พร้อมงัดหลักฐานและคำชี้แจงในมุมของตัวเองแบบหนังคนละม้วน โดยระบุว่า.
“รอฟังผมก่อนนะครับทุกคน… ใช่ครับไม่ใช่แค่ครั้งแรก ผมเลิกกับเขาไปหลายครั้งเพราะเขามีอารมณ์รุนแรง โวยวาย คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง”
ครูไพบูลย์อธิบายเหตุการณ์ในคลิปวงจรปิดว่า ตนพยายามเข้าไปคุมตัวและล็อกฝ่ายหญิงเอาไว้ ก่อนจะให้คนมาช่วยจับ แล้วตนก็เดินหนีออกมา เพราะฝ่ายหญิง “ขู่จะฆ่าผม” พร้อมประกาศลั่นว่า ยินดีตอบทุกคำถามและพร้อมไปออกทุกรายการเพื่อชี้แจงความจริง
ท้าสื่อเช็กประวัติฝ่ายหญิง ลั่นคุยจบแล้วทำไมยังให้ข่าว?
เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้น เมื่อครูไพบูลย์เห็นฝ่ายหญิงไปให้สัมภาษณ์สื่อ ก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดอีกระลอก ท้าให้สื่อมวลชนไปตามดูตัวและ “เช็กประวัติ” ของน้องเอิร์ธก่อนจะตัดสินตน
“ผมจะไม่ขอแก้ตัว หรืออธิบายอะไรอีกแล้ว ให้ไปดูตัวจริงน้อง ประวัติเขาก่อนได้ไหมครับ ผมพอแล้ว”
นอกจากนี้ ครูไพบูลย์ยังทิ้งท้ายด้วยความงุนงงว่า เพิ่งจะวางสายเคลียร์ใจกับฝ่ายหญิงไปหมาดๆ และตกลงกันว่าจะจบเรื่องนี้ ตนจึงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทุกช่องไปแล้ว แต่ทำไมฝ่ายหญิงถึงยังไปเดินสายให้ข่าวต่ออีก?
งานนี้เรียกว่าสาดโคลนกันคนละฝั่ง ฝ่ายหญิงยืนยันว่าถูกทำร้ายจริง ส่วนฝ่ายชายก็งัดข้ออ้างว่าฝ่ายหญิงคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองและขู่ฆ่าตนจนต้องเข้าไปล็อกตัว คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่า ดราม่าความรักที่จบลงด้วยรอยแผลและน้ำตาครั้งนี้ จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน และจะมีหลักฐานอะไรออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของทั้งสองฝ่ายอีกหรือไม่ ขาเผือกต้องปูเสื่อรอกันยาวๆ
