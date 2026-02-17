ข่าวดาราบันเทิง

สรุปม้วนเดียวจบ ดราม่า “ครูไพบูลย์” ถูกแฉทำร้ายร่างกายแฟนเก่า โต้กลับหนังคนละม้วน ซัดฝ่ายหญิงคลุ้มคลั่ง-ทำร้ายตัวเอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:16 น.
367
สรุปม้วนเดียวจบ ดราม่า "ครูไพบูลย์" ถูกแฉทำร้ายร่างกายแฟนเก่า โต้กลับหนังคนละม้วน ซัดฝ่ายหญิงคลุ้มคลั่ง-ทำร้ายตัวเอง

สรุปดราม่า แฟนครูไพบูลย์ คนล่าสุด เอิร์ธ แฉทำร้ายร่างกาย ฝ่ายชายโต้กลับ หนังคนละม้วน เขาทำร้ายตัวเอง ใครพูดจริง

กลายเป็นประเด็นร้อนระอุ ชาวเน็ตหูผึ่งและจับตามองอย่างหนักในวงการบันเทิงเวลานี้ สำหรับดราม่าของคนดังอย่าง “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” หลังมีเพจดังออกมาแฉภาพหญิงสาวบาดแผลเต็มหน้า พร้อมระบุว่าถูกครูไพบูลย์ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง งานนี้สาดน้ำลายกันคนละหมัด กลายเป็นหนังคนละม้วน! ทีมข่าวบันเทิงสรุปดราม่าร้อนๆ นี้มาให้แบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

จุดเริ่มต้นดราม่า ภาพหลุดสาวหน้าพัง แฉโดนซ้อมเพราะห้ามแฟนเที่ยว

เรื่องราวเริ่มคุกรุ่นเมื่อมีเพจเฟซบุ๊กหนึ่ง ปล่อยภาพหญิงสาวหน้าตาบวมปูด มีรอยแผลที่ปาก ตา แขน และขา พร้อมหย่อนระเบิดว่า หญิงสาวคนนี้คือ เอิร์ธ แฟนล่าสุดของครูไพบูลย์

ฝ่ายหญิงอ้างว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงในที่พัก โดยแหล่งข่าวใกล้ชิด (ฝั่งหญิง) อ้างว่า วันเกิดเหตุฝ่ายชายมีอาการมึนเมา จะออกไปข้างนอกตอนดึก แต่ฝ่ายหญิงพยายามห้ามปรามเพราะกลัวจะมีปัญหา ทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจอย่างหนักจนบานปลายกลายเป็นการลงไม้ลงมือ พร้อมแฉเพิ่มว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ต่อมา “น้องเอิร์ธ” แฟนเก่าของครูไพบูลย์ ได้ต่อสายตรงให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่ง ยืนยันเสียงแข็งว่า “ตนไม่ได้ทำร้ายตัวเอง” และแฉพฤติกรรมฝ่ายชายเพิ่มว่า ตั้งแต่คบหากันมา ตนเคยโดนครูไพบูลย์ทำร้ายร่างกายมาแล้วถึง 2 ครั้ง

ครูไพบูลย์ โต้กลับเดือด ชี้แจงอีกมุม “เขาคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเอง”

โดนแฉแรงขนาดนี้ มีหรือที่ครูไพบูลย์จะอยู่เฉย เจ้าตัวได้แชร์โพสต์ต้นเรื่อง พร้อมงัดหลักฐานและคำชี้แจงในมุมของตัวเองแบบหนังคนละม้วน โดยระบุว่า.

“รอฟังผมก่อนนะครับทุกคน… ใช่ครับไม่ใช่แค่ครั้งแรก ผมเลิกกับเขาไปหลายครั้งเพราะเขามีอารมณ์รุนแรง โวยวาย คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง”

ครูไพบูลย์อธิบายเหตุการณ์ในคลิปวงจรปิดว่า ตนพยายามเข้าไปคุมตัวและล็อกฝ่ายหญิงเอาไว้ ก่อนจะให้คนมาช่วยจับ แล้วตนก็เดินหนีออกมา เพราะฝ่ายหญิง “ขู่จะฆ่าผม” พร้อมประกาศลั่นว่า ยินดีตอบทุกคำถามและพร้อมไปออกทุกรายการเพื่อชี้แจงความจริง

ท้าสื่อเช็กประวัติฝ่ายหญิง ลั่นคุยจบแล้วทำไมยังให้ข่าว?

เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้น เมื่อครูไพบูลย์เห็นฝ่ายหญิงไปให้สัมภาษณ์สื่อ ก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดอีกระลอก ท้าให้สื่อมวลชนไปตามดูตัวและ “เช็กประวัติ” ของน้องเอิร์ธก่อนจะตัดสินตน

“ผมจะไม่ขอแก้ตัว หรืออธิบายอะไรอีกแล้ว ให้ไปดูตัวจริงน้อง ประวัติเขาก่อนได้ไหมครับ ผมพอแล้ว”

นอกจากนี้ ครูไพบูลย์ยังทิ้งท้ายด้วยความงุนงงว่า เพิ่งจะวางสายเคลียร์ใจกับฝ่ายหญิงไปหมาดๆ และตกลงกันว่าจะจบเรื่องนี้ ตนจึงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทุกช่องไปแล้ว แต่ทำไมฝ่ายหญิงถึงยังไปเดินสายให้ข่าวต่ออีก?

งานนี้เรียกว่าสาดโคลนกันคนละฝั่ง ฝ่ายหญิงยืนยันว่าถูกทำร้ายจริง ส่วนฝ่ายชายก็งัดข้ออ้างว่าฝ่ายหญิงคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองและขู่ฆ่าตนจนต้องเข้าไปล็อกตัว คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่า ดราม่าความรักที่จบลงด้วยรอยแผลและน้ำตาครั้งนี้ จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน และจะมีหลักฐานอะไรออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของทั้งสองฝ่ายอีกหรือไม่ ขาเผือกต้องปูเสื่อรอกันยาวๆ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

42 วินาที ที่แล้ว
หนุ่ม กะลา ยืนหนาวบนยอดดอย พร้อมแคปชันเกี่ยวกับราคาทองที่ไม่ขึ้นตามคาด บันเทิง

หนุ่ม กะลา ร้องลั่นดอย “ไหนใครบอกตรุษจีนทองจะขึ้น” หลังทุ่มหมดหน้าตัก 100 บาท

18 นาที ที่แล้ว
แจ๊คกี้ อาโพสเทล ประวัติ บันเทิง

“แจ็คกี้” สยบดราม่ารักต่างวัย 10 ปี “ครูซ เบ็คแฮม” ฟาดกลับจอมเสี้ยมไม่เลี้ยง

37 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดวาร์ป หมอต้น แฟนใหม่ เป้ย ปานวาด หล่อแถมเก่ง ดีกรีศัลยแพทย์เกียรตินิยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูซ เบ็คแฮม วันเกิด 21 ปี บันเทิง

พ่อเบ็คยกบ้านฉลองวันเกิด “ครูซ” วัย 21 สุดเหวี่ยง ไร้เงา “บรู๊คลิน เบ็คแฮม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง? ข่าว

เบอร์ปริศนา 0961750698 โทรเข้ามาถามข้อมูล เฉลยแล้ว มิจฉาชีพหรือของจริง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่อคัมแบ็กผีแดง? วงในชี้คนนี้กุญแจสำคัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ่นยนต์จีน 2026 แสดงการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวราวกับจอมยุทธ์ในคลิปล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปอึ้ง จีนโชว์หุ่นยนต์กังฟู 2026 จัดกระบวนท่าครบชุด เคลื่อนไหวราวจอมยุทธ์จริงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ แพ้เสียงในหัว บันเทิง

ตบะแตก! สรยุทธ แพ้เสียงในหัว หลุดควายตัวโต ปม “เลเซอร์ไอดี” พรรคส้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช ซัดคนกรุงเทพเลือกพรรคส้มไม่ได้ฉลาด ข่าวการเมือง

ทนายธรรมราช ซัดคนกทม. เลือกพรรคส้ม โง่ถูกปั่นหัว ด้อยค่าสถาบัน-ทหาร ฝันจะเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” เผยแรงงานเขมรตกค้าง 1 แสนชีวิต ยังส่งกลับไม่ได้ กระทบหลายส่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานเจ้าของวลีเด็ด &quot;โสดแล้วงานเยอะ&quot; บันเทิง

อกหักเป็นแถว! นัตตี้ ข่าวสด เปิดตัวแฟนรับวาเลนไทน์ ปิดตำนานวลีเด็ด “โสดแล้วงานเยอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมใช้ IO เคลื่อนไหวทางการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช ข่าวอาชญากรรม

เปิดแฟ้มคดีเลือด ฆ่ายกครัวในไทย ฆาตกรรมอำมหิต เมื่อคนใกล้ตัวกลายเป็นมัจจุราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส-อนุทิน” ลาประชุม ครม. แพ็คคู่ จับตาคุยร่วมจัดตั้งรัฐบาล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนคลิปฉาว นทท.ฝรั่ง “ร่วมรัก” กลางทะเลพัทยา ไม่สนสายตาคนยืนดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัยรุ่นกัมพูชาและวัยรุ่นเกาหลีเกิดการปะทะกันกลางห้างเมืองคย็องจู ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน มวยคู่เอก แรงงานกัมพูชา ปะทะ วัยรุ่นเกาหลี กลางห้างเมืองคย็องจู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท ณปภา ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่ 2 บันเทิง

แพท ณปภา ท้องลูกคนที่ 2 ‘พ่อพี’ ดีใจมาก-ยิ้มไม่หุบ เผยช็อตเด็ดเบบี๋ก่ายหน้าผาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคอร์รี่ แอนน์ โดนัลด์สัน นักเต้นอังกฤษเสียชีวิต บันเทิง

ปิดม่านนักเต้น BGT เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน วัย 38 เสียชีวิตสลดหลังมรสุมคดีความ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รามีโล เดอ กุซมาน นางงามถูกยิงต่อหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

มือปืนบุกยิงนางงาม รัวกระสุนใส่ ดับต่อหน้าลูก 3 คน คาดปมสังหาร แคมเปญต้านบูลลี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 09:16 น.
367
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ยังไม่ได้คุย “อนุทิน” เตรียมลาพักร้อนยาว เที่ยวยุโรปหลายประเทศ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

เลือกตั้ง 2569 วุ่นหนัก กกต. สั่งนับคะแนนใหม่ 3 หน่วย ล่ามือมืดทิ้งใบขีดคะแนน

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นโชค เลข 3 ตัวชัดมาก

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569

ส่งกำลังใจ เอลวิสเมืองไทย วูบระหว่างขับรถ นำตัวส่ง ICU แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

เผยแพร่: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button