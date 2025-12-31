ข่าวดาราบันเทิง

สิ้นตำนาน ดารารุ่นใหญ่ ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิต หลังต่อสู้โรค

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 16:25 น.| อัปเดต: 31 ธ.ค. 2568 16:26 น.
สิ้นตำนานเจ้าของวลีฮิต “Sheeeeeit” ! อาลัย “ไอเซยาห์ วิทล็อก จูเนียร์” ดาวดังจาก The Wire เสียชีวิตแล้วในวัย 71 ปี

วงการฮอลลีวูดต้องพบกับความสูญเสียส่งท้ายปี ไอเซยาห์ วิทล็อก จูเนียร์ (Isiah Whitlock Jr.) นักแสดงฝีมือฉกาจ เป็นที่จดจำจากบทวุฒิสมาชิกจอมกะล่อนในซีรีส์ขึ้นหิ้งอย่าง The Wire นักแสดงคู่บุญของผู้กำกับ สไปก์ ลี ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย 71 ปี

ไบรอัน ลีบแมน ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงดัง ได้ออกมายืนยันข่าวดังกล่าวผ่านอินสตาแกรม ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Deadline ว่า วิทล็อก จูเนียร์ เสียชีวิตลงอย่างสงบที่นิวยอร์ก ภายหลังจากเผชิญกับอาการป่วยในระยะเวลาสั้นๆ

“ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง ผมขอแจ้งข่าวการจากไปของเพื่อนรักและลูกค้าของผม… หากคุณรู้จักเขา คุณจะรักเขา เขาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยม แต่เป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่า หัวใจของพวกเราแตกสลาย และจะคิดถึงเขาตลอดไป” ลีบแมน กล่าวไว้อาลัย

ประวัติ วิทล็อก จูเนียร์ เริ่มต้นเส้นทางสายการแสดงจากละครเวที ก่อนจะก้าวเข้าสู่หน้าจอโทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่บทบาทที่ทำให้เขากลายเป็นไอคอนของวัฒนธรรมป๊อป คือการรับบทเป็น วุฒิสมาชิก อาร์. เคลย์ตัน “เคลย์” เดวิส (State Senator R. Clayton ‘Clay’ Davis) ในซีรีส์อาชญากรรมชื่อดัง The Wire ทั้ง 5 ซีซั่น

เอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกจดจำเขาได้แม่นยำ คือลีลาการสบถคำว่า “Sh*t” ด้วยการลากเสียงยาวเป็นพิเศษว่า “Sheeeeeit” ซึ่งกลายเป็นมีมคลาสสิกบนโลกอินเทอร์เน็ตมาจนถึงปัจจุบัน โดยต้นกำเนิดของวลีนี้ เขาเริ่มใช้ครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง 25th Hour (2002) ก่อนจะนำมาใช้สร้างสีสันต่อใน The Wire

ตลอดเส้นทางอาชีพเกือบ 40 ปี วิทล็อก จูเนียร์ มีผลงานโดดเด่นมากมาย ทั้งซีรีส์ Law & Order, Veep, Your Honor และผลงานล่าสุดอย่าง The Residence ทาง Netflix

นอกจากนี้ เขายังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้กำกับชื่อดัง สไปก์ ลี ได้ร่วมงานกันในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ Da 5 Bloods, BlacKkKlansman, Chi-Raq และ Red Hook Summer

ด้าน สไปก์ ลี ได้โพสต์ภาพคู่กับนักแสดงผู้ล่วงลับพร้อมข้อความอาลัยว่า “วันนี้ผมได้รับรู้ข่าวการจากไปของพี่ชายที่รักยิ่ง ไอเซยาห์ วิทล็อก… ขอพระเจ้าอวยพร” ท่ามกลางแฟนหนังที่ต่างเข้ามาร่วมรำลึกถึงผลงานการแสดงที่เปี่ยมไปด้วยพลังและเสน่ห์เฉพาะตัวของเขา

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

