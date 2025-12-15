ช็อก! “ร็อบ ไรเนอร์” ผู้กำกับดังและภรรยา ถูกลูกชายแทงดับกลางบ้านพัก
ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับดัง เจ้าของผลงาน The Princess Bride และภรรยา ถูกลูกชายแทงดับกลางบ้านพัก รัฐแคลิฟอร์เนีย
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พบศพภายในบ้านของนาย ร็อบ ไรเนอร์ นักแสดงและผู้กำกับดัง
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่าภายในบ้านพบศพชายวัย 78 ปี และหญิงวัย 68 ปีเสียชีวิตในบ้านพัก แต่ไม่ได้มีการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตหรือสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ร็อบ ไรเนอร์ อายุ 78 ปี และภรรยาของเขามิเชล อายุ 68 ปี
อย่างไรก็ตามสำนักข่าว พีเพิล รายงานว่า ทั้งคู่เสียชีวิต โดยผู้ก่อเหตุเป็นลูกชาย นิค ไรเนอร์ อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
สำหรับ ร็อบ ไรเนอร์ นั้นมีผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Princess Bride (นิทานเจ้าหญิงทะลุตำนาน), Stand by Me (สแตนด์บายมี แด่เราและเพื่อน) เป็นต้น
