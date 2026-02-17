ข่าว

เปิด 3 ช่องทางเช็กผลสอบครู กทม. 2569 ครบทุกวิชา

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 09:29 น.
กทม. จ่อประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบสุดท้าย เมษายนนี้

เช็ก 3 ช่องทางประกาศผลสอบครูกทม. 2569 ครบทุกกลุ่มวิชาผ่านเว็บไซต์ รู้ผลพร้อมกันเมษายนนี้

ปิดจ็อบสนามสอบสัมภาษณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2568 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศความหวังของเหล่าว่าที่แม่พิมพ์ของชาตินับหมื่นคนที่ตบเท้าเข้าสอบภาค ค (สัมภาษณ์)

สนามสอบครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญของวงการการศึกษากรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพเข้ามาเติมเต็มอัตราว่างและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากสถิติพบว่ามีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้นถึง 28,125 คน ฝ่าด่านข้อเขียน (ภาค ก และ ข) 15,402 คน เข้าสู่รอบสัมภาษณ์ได้สำเร็จ

การจัดสอบครั้งนี้ตอกย้ำนโยบาย Inclusive City หรือเมืองที่โอบรับทุกคน โดย กทม. ได้จัดเตรียมสนามสอบพิเศษและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมที่สุด

สำหรับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการจัดแบ่งตารางการสอบออกเป็น 2 วัน ได้แก่

  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ประเดิมสนามด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และอนุบาลศึกษา
  • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 จัดเต็มกับทัพใหญ่ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ, แนะแนว, นาฏศิลป์, ดนตรีสากล, ดนตรีไทย, คหกรรม, ประถมศึกษา, บรรณารักษ์, เกษตรกรรม, วัดผล และพลศึกษา

ระหว่างการสอบ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบด้วยตัวเอง โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา นำโดยนางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

3 ช่องทางประกาศผลสอบครูกทม. 2569

สำหรับใครที่กำลังใจจดใจจ่อรอฟังข่าวดี ล่าสุดทาง กทม. แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลผลคะแนนอย่างละเอียด โดยมีกำหนดการจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ภายใน เดือนเมษายน 2569 สามารถติดตามประกาศรายชื่อได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ

ประกาศผลสอบครูกทม 2569
ภาพจาก : teacherbkk

ข้อมูลจาก : teacherbkk

