ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เตรียมยื่น กกต. นับคะแนนใหม่ พบใบคะแนนในกองขยะ
วีรภัทร คันธะ ผู้สมัคร สส. พรรคส้ม เตรียมเดินทางยื่น กกต. ขอนับคะแนนใหม่ พบใบคะแนนในกองขยะ ในพื้น จ.สมุทรปราการเขต 6
นาย วีรภัทร คันธะ หรือ เดียร์ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 6 สมุทรปราร แจ้งว่า “วันจันทร์นี้ เวลา11โมงผมตัดสินใจจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอให้นับคะแนนใหม่ต่อกกต.กลางแจ้งวัฒนะ หลังพบหลักฐานใหม่”
โดยหลักฐานใหม่นั้น หมายถึงจากกรณีที่ชาวบ้านพบ พบเอกสาร ใบ ส.ส. 5/11 (บช.) หรือ แบบขีดคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ และ สส. 5/11 แบบขีดคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต ของเขตเลือกตั้งที่ 6 สมุทรปราการ ปี 2569 ที่ใช้แล้ว โดยมีคะแนนของพรรคประชาชนนำในทั้งสองแบบ ถูกทิ้งบริเวณบ่อขยะเทศบาลลัดหลวง พื้นที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รวมถึงรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งอีกเป็นจำนวนมาก ถูกนำมาทิ้งเกลื่อนในพื้นที่ดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. ยันเลือกตั้ง 69 เป็นไปตามหลักการ “ออกเสียงโดยตรงและลับ”
- กกต. โต้กลับ “ณัฐพงษ์” ยัน กปน. ถ่ายต้นขั้วบัตรให้หัวคะแนนดู ไม่เป็นความจริง
- สรยุทธ เผย กกต. ยกเลิกออกรายการ ทั้งที่คอนเฟิร์มแล้ว คนสงสัยปมร้อนทำพิษ?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: