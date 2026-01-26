ข่าว

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2569 มีวันหยุดยาวไหม สรุปชัดราชการ -เอกชน ใครได้พักบ้าง?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 10:05 น.
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569

อัปเดตปฏิทินวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เดือนแห่งความรักแต่พักไม่ได้? ใครรอไหวหยุดอีกทีเดือนมีนาคม ใครได้พักบ้าง เช็กที่นี่

หลังจากที่หลายคนได้ชาร์จแบตกันไปเต็มอิ่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เผลอแป๊บเดียวเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่สองของปีอย่าง กุมภาพันธ์ เดือนแห่งสีชมพูที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักและวันวาเลนไทน์ แต่สำหรับคนรักวันหยุดอาจจะต้องเตรียมใจกันสักหน่อย

ทีมข่าวได้ตรวจสอบข้อมูลปฏิทินวันหยุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีข่าวร้ายเล็กน้อยสำหรับชาวออฟฟิศและข้าราชการ เพราะในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ไม่มีวันหยุดราชการแม้แต่วันเดียว

สำหรับใครที่ร่างกายต้องการการพักผ่อน หรือวางแผนจะพาคนรักไปสวีทหวานรับวาเลนไทน์ อาจจะต้องงัดไม้ตายใช้วันลาพักร้อนมาใช้เพื่อสร้างวันหยุดยาวด้วยตัวเอง

อดใจรออีกนิด เดือนมีนาคม 2569 มีวันหยุดรออยู่

แม้เดือนแห่งความรักจะต้องทำงานกันแบบนันสต็อป แต่ความหวังยังมีรออยู่ในเดือนถัดไป เพราะในเดือนมีนาคม 2569 จะมีวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ถือเป็นวันหยุด ได้แก่ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 ตรงกับวันมาฆบูชา ถือเป็นวันหยุดราชการ และ สถาบันการเงิน (ธนาคาร)

สำหรับบริษัทเอกชนทั่วไป โปรดตรวจสอบประกาศวันหยุดจากฝ่ายบุคคลขององค์กรท่านอีกครั้ง

สรุปสั้น ๆ คือ เดือนกุมภาพันธ์ก้มหน้าทำงานเก็บเงินกันไปก่อน แล้วค่อยไปรอพักผ่อนกันอีกทีในเดือนมีนาคม!

