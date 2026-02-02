เศรษฐกิจ
วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ปฏิทินวันพระ วันสำคัญ
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคาร เนื่องจากวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569
อย่างไรก็ตาม ยังมีวันสำคัญอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการ ดังนี้
วันสำคัญเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์: วันวาเลนไทน์
- วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์: วันตรุษจีน (เป็นวันหยุดราชการเฉพาะบางพื้นที่ เช่น จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา วิทยาเขตหาดใหญ่)
ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2569
- วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)
- วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ (แรม 8 ค่ำ เดือน 3)
- วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ (แรม 14 ค่ำ เดือน 3)
- วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4)
สีมงคลประจำวัน (ตารางสีเสื้อ) เดือนกุมภาพันธ์ 2569
|วัน
|การเงิน/โชคลาภ
|การงาน
|ความรัก/เสน่ห์
|สีที่ควรเลี่ยง
|จันทร์
|ส้ม, ทอง
|เขียว
|ฟ้า, น้ำเงิน
|แดง
|อังคาร
|เทา
|ม่วง
|ชมพู
|ขาว, เหลือง
|พุธ
|เขียวอ่อน
|ฟ้า
|ม่วงอ่อน
|ดำ, เทาเข้ม
|พฤหัสบดี
|ฟ้า, น้ำเงิน
|ส้ม
|ขาว, เหลือง
|ม่วง
|ศุกร์
|ชมพู
|เหลือง
|เขียว
|เทา, ม่วง
|เสาร์
|แดง
|เทา
|ส้ม
|เขียว
|อาทิตย์
|ม่วง, ดำ
|ชมพู
|เทา
|ฟ้า, น้ำเงิน
