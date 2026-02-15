แฟ้มลับปีศาจ! ขุดอดีต “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” ตามตื้อเมียนักเตะพรีเมียร์ลีก
เจาะลึกเอกสารกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แฉพฤติการณ์นักล่ากามระดับโลกพยายามเข้าหา มิสเซ่ เบคิรี อดีตภรรยาผู้รักษาประตูแมนฯ ยูไนเต็ด ถึงคฤหาสน์หรูในแมนแฮตตัน เผยนาทีช็อกพบ “ห้องเรียนจำลอง” สุดสยองในบ้านมหาเศรษฐีฉาว
ท่ามกลางเงามืดของคดีอื้อฉาวระดับโลกที่ยังคงทิ้งร่องรอยความฟอนเฟะไว้ในสังคมชั้นสูง ล่าสุดเอกสารทางการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หรือ ดีโอเจ (DOJ) ได้เปิดเผยความพยายามครั้งใหม่ของเจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับและอาชญากรทางเพศตัวฉกาจในการล่าเหยื่อรายใหม่ที่ก้าวเข้ามาในวงโคจร ซึ่งเธอคนนี้ต่อมากลายเป็นที่รู้จักในฐานะภรรยาของนักฟุตบอลระดับแชมป์พรีเมียร์ลีก
ย้อนกลับไปในปี 2011 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ เอปสตีนพ้นโทษจำคุก 13 เดือนในคดีจัดหาเยาวชนเพื่อการค้าประเวณี เขาได้พบกับ มิสเซ่ เบคิรี (Misse Beqiri) นางแบบสาวชาวสวีเดนเชื้อสายแอลเบเนีย ผ่านการแนะนำของเพื่อนพ้องในวงการสังคมชั้นสูง
เอปสตีนผู้หลงใหลในตัวนางแบบสาวรายนี้ ถึงขั้นยื่นข้อเสนอสุดระยิบระยับเพื่อจูงใจให้เธอเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่กรุงปารีสด้วยกัน โดยเสนอให้นั่งเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และยังอาสาจะซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ มูลค่ากว่า 100,000 ปอนด์ (4.5 ล้านบาท) ให้เป็นของขวัญ
เบคิรี ขณะนั้นอายุ 20 ต้นๆ ยังไม่ทราบถึงภูมิหลังอันดำมืดของเอปสตีน ได้รับคำเชิญให้ไปยังคฤหาสน์หรูมูลค่า 37 ล้านปอนด์ในแมนแฮตตัน เธอเปิดเผยความรู้สึกช็อกเมื่อพบว่า ภายในแมนชั่นสุดอลังการนั้นกลับมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ถูกจัดวางให้เป็น “ห้องเรียนจำลอง” ที่เต็มไปด้วยโต๊ะและเก้าอี้เรียนของเด็กนักเรียนอย่างน่าประหลาดใจ
แม้จะรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เห็น แต่ในฐานะนางแบบดาวรุ่งที่หวังจะให้มหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลช่วยผลักดันอาชีพการงาน เธอจึงตัดสินใจรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ชั่วขณะหนึ่ง โดยที่ไม่รู้เลยว่าชายที่อยู่ตรงหน้าคือ “นักล่า” ที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งของศตวรรษ
จากวงโคจรปีศาจ สู่ยอดสะพรั่งของ WAGs เมืองแมนเชสเตอร์
หลังจากหลุดพ้นจากวังวน มิสเซ่ เบคิรี ได้ก้าวเข้าสู่ทำเนียบแวกส์ (WAGs) ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่ง เมื่อเข้าพิธีวิวาห์กับอันเดรส ลินเดการ์ด อดีตผู้รักษาประตูมือดีของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันในปี 2016
เส้นทางชีวิตของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในแสงสี ทั้งการเป็นสตาร์ในรายการ “The Real Housewives of Cheshire” และความสัมพันธ์กับดาราดังจาก TOWIE อย่าง เจค ฮอลล์ แต่ความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยจากเอกสารลับนี้ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า “เครือข่ายใยแมงมุม” ของ เอปสตีนนั้นกว้างขวางและน่าสะพรึงกลัวเพียงใด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ เอปสตีน เอกสารลับ FBI ยืนยัน
- นายกอังกฤษขอโทษ รับโง่เชื่อคำโกหก แมนเดลสัน ปมฉาวเอปสตีน
- บิล เกตส์ ยอมรับเสียใจ เคยข้องเกี่ยว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยัน อีเมลหลุดของปลอม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: