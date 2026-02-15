ข่าวต่างประเทศ

แฟ้มลับปีศาจ! ขุดอดีต “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” ตามตื้อเมียนักเตะพรีเมียร์ลีก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 19:09 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 19:10 น.
146
เอปสตีน แฟนนักบอลแมนยู
แฟ้มภาพ

เจาะลึกเอกสารกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แฉพฤติการณ์นักล่ากามระดับโลกพยายามเข้าหา มิสเซ่ เบคิรี อดีตภรรยาผู้รักษาประตูแมนฯ ยูไนเต็ด ถึงคฤหาสน์หรูในแมนแฮตตัน เผยนาทีช็อกพบ “ห้องเรียนจำลอง” สุดสยองในบ้านมหาเศรษฐีฉาว

ท่ามกลางเงามืดของคดีอื้อฉาวระดับโลกที่ยังคงทิ้งร่องรอยความฟอนเฟะไว้ในสังคมชั้นสูง ล่าสุดเอกสารทางการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หรือ ดีโอเจ (DOJ) ได้เปิดเผยความพยายามครั้งใหม่ของเจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับและอาชญากรทางเพศตัวฉกาจในการล่าเหยื่อรายใหม่ที่ก้าวเข้ามาในวงโคจร ซึ่งเธอคนนี้ต่อมากลายเป็นที่รู้จักในฐานะภรรยาของนักฟุตบอลระดับแชมป์พรีเมียร์ลีก

ย้อนกลับไปในปี 2011 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ เอปสตีนพ้นโทษจำคุก 13 เดือนในคดีจัดหาเยาวชนเพื่อการค้าประเวณี เขาได้พบกับ มิสเซ่ เบคิรี (Misse Beqiri) นางแบบสาวชาวสวีเดนเชื้อสายแอลเบเนีย ผ่านการแนะนำของเพื่อนพ้องในวงการสังคมชั้นสูง

เอปสตีนผู้หลงใหลในตัวนางแบบสาวรายนี้ ถึงขั้นยื่นข้อเสนอสุดระยิบระยับเพื่อจูงใจให้เธอเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่กรุงปารีสด้วยกัน โดยเสนอให้นั่งเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และยังอาสาจะซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ มูลค่ากว่า 100,000 ปอนด์ (4.5 ล้านบาท) ให้เป็นของขวัญ

เบคิรี ขณะนั้นอายุ 20 ต้นๆ ยังไม่ทราบถึงภูมิหลังอันดำมืดของเอปสตีน ได้รับคำเชิญให้ไปยังคฤหาสน์หรูมูลค่า 37 ล้านปอนด์ในแมนแฮตตัน เธอเปิดเผยความรู้สึกช็อกเมื่อพบว่า ภายในแมนชั่นสุดอลังการนั้นกลับมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ถูกจัดวางให้เป็น “ห้องเรียนจำลอง” ที่เต็มไปด้วยโต๊ะและเก้าอี้เรียนของเด็กนักเรียนอย่างน่าประหลาดใจ

แม้จะรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เห็น แต่ในฐานะนางแบบดาวรุ่งที่หวังจะให้มหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลช่วยผลักดันอาชีพการงาน เธอจึงตัดสินใจรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ชั่วขณะหนึ่ง โดยที่ไม่รู้เลยว่าชายที่อยู่ตรงหน้าคือ “นักล่า” ที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งของศตวรรษ

ภาพถ่ายเอกสารรายงานผู้ต้องขังจากสำนักงานทัณฑสถานแห่งชาติสหรัฐฯ (Federal Bureau of Prisons) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ เจฟฟรีย์ เอปสเตน โดยเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดสำนวนคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 10 ก.พ. 2569 (ภาพ: AP Photo/Jon Elswick)
ภาพถ่ายเอกสารรายงานผู้ต้องขังจากสำนักงานทัณฑสถานแห่งชาติสหรัฐฯ (Federal Bureau of Prisons) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ เจฟฟรีย์ เอปสเตน โดยเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดสำนวนคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 10 ก.พ. 2569 (ภาพ: AP Photo/Jon Elswick)

จากวงโคจรปีศาจ สู่ยอดสะพรั่งของ WAGs เมืองแมนเชสเตอร์

หลังจากหลุดพ้นจากวังวน มิสเซ่ เบคิรี ได้ก้าวเข้าสู่ทำเนียบแวกส์ (WAGs) ที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่ง เมื่อเข้าพิธีวิวาห์กับอันเดรส ลินเดการ์ด อดีตผู้รักษาประตูมือดีของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันในปี 2016

เส้นทางชีวิตของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในแสงสี ทั้งการเป็นสตาร์ในรายการ “The Real Housewives of Cheshire” และความสัมพันธ์กับดาราดังจาก TOWIE อย่าง เจค ฮอลล์ แต่ความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยจากเอกสารลับนี้ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า “เครือข่ายใยแมงมุม” ของ เอปสตีนนั้นกว้างขวางและน่าสะพรึงกลัวเพียงใด.

มิสเซ เบกิรี่ เอปสตีนแฟ้มลับ
ภาพ @Facebook
Missé Beqiri แฟนอดีตผู้รักษาประตูแมนยู
ภาพ @Facebook
ภาพถ่ายเอกสารรายงานของเรือนจำกลางนิวยอร์ก (MCC) เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.พ. 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยล่าสุด ปรากฏภาพถ่ายของ เจฟฟรีย์ เอปสเตน ภายหลังความพยายามฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 (ภาพ: AP Photo/Jon Elswick)
ภาพถ่ายเอกสารรายงานของเรือนจำกลางนิวยอร์ก (MCC) เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.พ. 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยล่าสุด ปรากฏภาพถ่ายของ เจฟฟรีย์ เอปสเตน ภายหลังความพยายามฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 (ภาพ: AP Photo/Jon Elswick)
เอกสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งถูกเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 10 ก.พ. 2569 ปรากฏรายงานของเรือนจำ Metropolitan Correctional Center พร้อมภาพถ่ายของ เจฟฟรีย์ เอปสเตน ภายหลังพยายามฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 (ภาพ: AP Photo/Jon Elswick)
เอกสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งถูกเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ 10 ก.พ. 2569 ปรากฏรายงานของเรือนจำ Metropolitan Correctional Center พร้อมภาพถ่ายของ เจฟฟรีย์ เอปสเตน ภายหลังพยายามฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 (ภาพ: AP Photo/Jon Elswick)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

12 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

33 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

37 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

51 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 ก.พ. 2569 19:09 น.| อัปเดต: 15 ก.พ. 2569 19:10 น.
146
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button