ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก ‘แมนเดลสัน’ ปมฉาวเอปสตีน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 13:40 น.
52
ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก 'แมนเดลสัน' ปมฉาวเอปสตีน
(Carl Court/Pool Photo via AP, File)

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ กำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี หลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เปิดเผยเอกสารชุดใหม่ ระบุว่า “ลอร์ด ปีเตอร์ แมนเดลสัน” อดีตแกนนำคนสำคัญของพรรคแรงงานและอดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ไม่ชอบมาพากลกับ “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” มหาเศรษฐีนักแปลงเงินและอาชญากรทางเพศผู้ล่วงลับ โดยเฉพาะการส่งต่อข้อมูลลับทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไปให้อีกฝ่าย

รายงานข่าวระบุว่า เอกสารดังกล่าวเป็นอีเมลโต้ตอบระหว่างปี 2009 ถึง 2010 เป็นช่วงที่ลอร์ดแมนเดลสันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจ ในรัฐบาลของนายกฯ กอร์ดอน บราวน์ เนื้อหาในอีเมลเผยให้เห็นว่า แมนเดลสันได้ส่งข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อตลาดการเงินให้กับเอปสตีน ทั้งที่ในขณะนั้นเอปสตีนมีสถานะเป็นนักโทษคดีทางเพศแล้ว

หนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญคือ แมนเดลสันแจ้งข่าวล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการกู้วิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนมูลค่า 5 แสนล้านยูโรให้กับเอปสตีนทราบ ก่อนที่จะมีการประกาศต่อสาธารณชน ส่งรายงานสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจที่เตรียมไว้สำหรับนายกรัฐมนตรีอังกฤษในขณะนั้นให้เอปสตีนได้อ่าน

FILE – President Donald Trump, left, gets a reaction from Britian’s ambassador to the United States Peter Mandelson, right, as they take questions from members of the media after announcing a trade deal between U.S. and U.K. in the Oval Office of the White House, Thursday, May 8, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, file)

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานเส้นทางการเงินที่เอปสตีนโอนเงินจำนวน 10,000 ปอนด์ให้กับคนใกล้ชิดของแมนเดลสันอีกด้วย

ทันทีที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผย กองบัญชาการตำรวจนครบาลลอนดอน ได้ประกาศเปิดการสอบสวนคดีอาญาต่อลอร์ดแมนเดลสันในข้อหาประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ขณะที่เจ้าตัวได้ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคแรงงานที่เขาสังกัดมากว่า 40 ปี และลาออกจากสมาชิกสภาขุนนาง เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ยืนยันว่าตนไม่ได้กระทำผิดทางอาญาและไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน

การแฉนี้ได้กลายเป็นไฟลามทุ่งไปถึงตัวนายกรัฐมนตรี เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเขาเป็นผู้ตัดสินใจแต่งตั้งลอร์ดแมนเดลสันให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยหวังพึ่งพาคอนเนกชันของแมนเดลสันในการสานสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ แม้จะรู้ว่าทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกัน

FILE – British Prime Minister Keir Starmer, right, talks with Britain’s ambassador to the United States Peter Mandelson during a welcome reception at the ambassador’s residence on Wednesday, Feb. 26, 2025 in Washington. (Carl Court/Pool Photo via AP, file)

ล่าสุด นายกฯ สตาร์เมอร์ ได้ออกมากล่าวขอโทษต่อสาธารณชนและเหยื่อของเอปสตีนด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียด ยอมรับว่าเขา “เชื่อคำโกหก” ของแมนเดลสันในช่วงที่มีการตรวจสอบประวัติก่อนรับตำแหน่ง ซึ่งแมนเดลสันได้ปกปิดระดับความสัมพันธ์ที่แท้จริงเอาไว้

อย่างไรก็ตาม คำขอโทษดังกล่าวดูเหมือนจะไม่เพียงพอที่จะดับกระแสความไม่พอใจ เมื่อสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบกพร่องในการตัดสินใจและมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้นำประเทศ

นักวิเคราะห์การเมืองในอังกฤษต่างมองว่า สแกนดัลครั้งนี้มีความรุนแรงเทียบเท่ากับคดีโพรฟูโม ในอดีตที่เคยทำให้รัฐบาลต้องล่มสลายมาแล้ว ซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่า หลักฐานชิ้นใหม่ๆ ที่กำลังทยอยเปิดเผยออกมา จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลพรรคแรงงานมากน้อยเพียงใดในอนาคตอันใกล้นี้

British Ambassador to the United States, Peter Mandelson speaks during the rededication ceremony of the George Washington Statue in the National Gallery in London, Wednesday, June 18, 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

ทั้งนี้ คดีโพรฟูโม (The Profumo Affair) คือคดีชู้สาวที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ (ปี 1961) จนถึงขั้นล้มรัฐบาลได้สำเร็จ

เรื่องเกิดเมื่อ จอห์น โพรฟูโม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงคราม แอบมีสัมพันธ์ลับกับนางแบบสาว คริสติน คีเลอร์ ปัญหาใหญ่คือฝ่ายหญิงดันคบซ้อนกับ สายลับรัสเซีย ในช่วงสงครามเย็น ทำให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงว่าความลับทางทหาร อาจรั่วไหลผ่านทางชู้รักไปสู่ศัตรู

โพรฟูโมพลาดที่ตัดสินใจโกหกกลางสภาว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ เมื่อความจริงเปิดเผย เขาต้องลาออกทั้งน้ำตา ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่จนนายกรัฐมนตรีต้องลาออก และรัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้การเลือกตั้งจนล่มสลาย

